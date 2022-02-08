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الشركة تعيّن أندريا دي باري مديرًا لعمليات الأمن والهندسة، وشيجو مانيان فيدو مراقبًا ماليًا، بينما عيّنت ساندرا حطاب استشارية للأمن السيبراني.
الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت أكسون تكنولوجيز، الشركة الرائدة المزوّدة لحلول أمن المعلومات ومقرها دولة الإمارات، عن تعزيز فريقها التنفيذي عبر تعيين ثلاثة مسؤولين جدد. فقد عينت الشركة أندريا دي باري مديرًا لعمليات الأمن والهندسة، وشيجو مانيان فيدو مراقباً مالياً، بينما عيّنت ساندرا حطاب استشارية للأمن السيبراني.
يذكر أن أندريا دي باري يتمتع بخبرة تفوق 20 عامًا في دعم المؤسسات في أوروبا في مجال تصميم وبناء وتشغيل بنية العمليات الأمنية، حيث تتركز خبرته في قطاعات الاتصالات والخدمات المالية والبنية التحتية، كما أنه سيتولى مسؤولية توجيه رؤية قسم عمليات الأمن لدى أكسون.
أما شيجو مانيان فيدو فيمتلك خبرة تمتد 16 عامًا وسيلعب دورًا أساسيًا في استراتيجية أكسون المالية والفرص المستقبلية لها، كما يتمتع بخبرة متخصصة في المحاسبة الإدارية وإعداد التقارير والميزانية والتخطيط الاستراتيجي وتحسين العمليات والأتمتة وغيرها. وقبل انضمامه إلى أكسون تكنولوجيز، عمل شيجو محاسبًا إداريًا لدى شركة الإمارات لتعهدات الأطعمة.
وتتمتع ساندرا حطاب بخبرة واسعة في مجال هندسة الحاسوب والاتصالات، وهي حاصلة على اعتماد CISSP وتمتلك معرفة عميقة بأفضل ممارسات الأمن مما سيكون له أثر كبير في دورها الجديد لدى أكسون تكنولوجيز، حيث ترأس برنامج تحول الأمن السيبراني لعملاء الشركة، والذي يبدأ بتقديم الاستشارات. كما تتضمن تجربتها تقديم المشورة المتعلقة بالاستراتيجيات والأهداف وخرائط الطريق للأمن السيبراني وتنفيذها بنجاح، إلى جانب الخبرة العملية في تطبيق الخطط العلاجية في المنظومات المؤسسية.
في تعليقه على الأمر قال هادي أبو الحسن، الرئيس التنفيذي لشركة أكسون تكنولوجيز: "يشهد قطاع الأمن السيبراني نموًا هائلًا بينما تسعى المؤسسات إلى التعامل مع الزيادة المستمرة في أعداد الهجمات السيبرانية والمخاطر المحتملة من بيئاتها الرقمية. ونحن ملتزمون بمساعدة عملائنا في حماية أعمالهم والصمود في وجه التهديدات، مع القدرة على التخفيف من أية مخاطر على بياناتهم وأنظمتهم وغيرها من الأصول."
وأضاف: "يسعدنا الترحيب بكل من أندريا وشيجو وساندرا في عائلة أكسون، فخبراتهم القيّمة ومهاراتهم الفريدة ستضيف قيمة
كبيرة إلى استراتيجياتنا الطموحة للنموّ، ونؤمن بأنهم يمثلون إضافة رائعة إلى فريقنا، كما نتطلع إلى العمل معهم من أجل تعزيز الأمن السيبراني لدى عملائنا."
تجدر الإشارة إلى أن كسون تكنولوجيز تعمل على تبسيط مفاهيم الأمن السيبراني بما يضمن حماية أعمال العملاء وسمعتهم وموظفيهم وممتلكاتهم وعملياتهم من أية تهديدات داخلية وخارجية. وعملت الشركة على إرساء منهج دقيق واستباقي يقوم على خمسة محاور هي التقييم، والتحوّل، والدفاع، والاستجابة، والتدريب - وذلك بهدف تلبية أية احتياجات في مجال الأمن السيبراني.
#بياناتشركات
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