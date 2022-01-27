تعد محطة الشقيق 3 لتحلية المياه "المشروع المستقل للمياه" التابعة للشركة السعودية لشراكات المياه، التي صممتها وبنتها أكثيونا، واحدةً من أكبر محطات تحلية المياه في المملكة العربية السعودية، حيث تخدم 1.2 مليون نسمة.

الرياض ، 24 يناير 2022. أكملت أكثيونا بناء محطة الشقيق 3 لتحلية المياه "المشروع المستقل للمياه" المجهزة بتقنية التناضح العكسي لمياه البحر والتابعة للشركة السعودية لشراكات المياه في المملكة العربية السعودية وهي تعمل الآن بكامل طاقتها.

تعد محطة التناضح العكسي لمياه البحر ذات الكفاءة العالية في استخدام الطاقة، كما أنها مشروع رئيسي من ضمن باقة مشاريع لقطاع المياه في المملكة الذي يتم تنفيذها من قبل شركة شراكات المياه السعودية (SWPC) في المملكة العربية السعودية.

أكثيونا هي مقاول الأعمال الهندسية والمشتروات والإنشاءات لمشروع المياه المستقلة الشقيق 3 بمحطة تحلية مياه البحر بالتناضح العكسي والتي ستنتج 450000 متر مكعب يوميا من المياه الصالحة للشرب. يتضمن المشروع أيضا الأعمال الهندسية والمشتروات والإنشاءات لمنشأة خاصة كهربائية كبيرة لتغذية المحطة بالطاقة وبعض التركيبات الإضافية الأخرى من محطات الطاقة الموجودة في المنطقة المجاورة.

ستوفر محطة التناضح العكسي للمياه هذه مياهً لمدينتي عَسِيرٌ وجيزان، حيث تغطي احتياجات عددًا محتملاً من السكان يبلغ ?.?مليون نسمة.

يقول مازن بشير، مدير الأعمال الهندسية والمشتروات والإنشاء لمشروع أكثيونا بالشرق الأوسط، قسم المياه: "هذا الإنجاز هو نتيجة عمل جماعي تعاوني استثنائي بين المالك والعميل والمهندسين من جانب المالك وفريق المشروع".

كما أضاف خابيير نييتو، مدير الشراكة بين القطاعين العام والخاص لأعمال المياه بأكثيونا أن "لقد أكملنا هذا المشروع حسب الجدول المحدد لذلك في ظل ظروف صعبة، لأجل المساهمة في توفير مياه الشرب في هذا البلد بطريقة مستدامة ومبتكرة".

كذلك قال خوليو دي لا روسا، مدير قسم الشرق الأوسط بأكثيونا لأعمال المياه: "نحن فخورون جدًا بالمساهمة في الإجراءات التي تنفذها المملكة العربية السعودية لترشيد استهلاك المياه كجزء من برنامج رؤية 2030 بهدف تقليل الاستهلاك إلى نسبة 43% بنهاية هذا العقد. بفضل تقنية التناضح العكسي، سيساعد هذا المشروع أيضًا على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ".

مشروع رئيسي في المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية، وهي دولة يبلغ عدد سكانها حوالي 33,4 مليون نسمة، هي ثالث أكبر مستهلك للمياه للفرد في العالم، بعد الولايات المتحدة وكندا.

وفقًا لأحدث تقرير عن الاستدامة الصادر عن أكثيونا، فإن إجمالي إنتاج المياه المحلاة في منطقة الشرق الأوسط سيرتفع 13 مرة في عام 2040 عما كان عليه في عام 2014. وذلك في منطقة تعاني من نقص حاد في المياه، يتزايد الطلب فيها على المياه المحلاة استجابة لتغير المناخ و تزايد الكثافة السكانية.

أكثيونا هي شركة عالمية رائدة في تحلية المياه من خلال تقنية التناضح العكسي، والتي تنبعث منها غازات دفيئة أقل 6,5 مرة من عمليات التحلية الحرارية التقليدية.

أكثيونا هي شركة عالمية رائدة في توفير الحلول المتجددة لاقتصاد خال من الكربون. يشمل عرض أعمالها الطاقة المتجددة، ومعالجة المياه وإدارتها، وأنظمة النقل والتنقل ذات الكفاءة البيئية ، والبنية التحتية القادرة على التأقلم، إلخ... الشركة محايدة للكربون منذ عام 2016. سجلت أكثيونا مبيعات بقيمة 6,47 مليار يورو في عام 2020 ولديها وجود تجاري في أكثر من 60 دولة.

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