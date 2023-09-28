منصة جديدة ترتكز على التقنيات السحابية بهدف تلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في مجال الخدمات المدارة وتحسين نظام فوترة العملاء وتقليل التعقيدات وزيادة الأرباح

دُبي، الإمارات العربية المتحدة،أعلنت أكرونيس، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الأمن الإلكتروني، اليوم عن إطلاق منصة أكرونيس أدفانسد أوتوميشين. تساعد المنصة الجديدة الشركات التي تعمل في مجال الخدمات المدارة للتحول من مجرد العمل في خدمات إصلاح الأعطال البسيطة إلى تقديم خدمات ترتكز على التكنولوجيا السحابية وخدمات تعتمد على الاشتراكات وتتطلب أسلوباً جديداً من التعامل مع فواتير العملاء بالإضافة إلى إدارة العقود. ويأتي إطلاق هذه المنصة بالاعتماد على السجل الحافل لشركة أكرونيس في تقديم حلول مُتكاملة تساعد العملاء في تسهيل الحصول على الخدمات.

وتعد التعقيدات أحد أهم التحديات التي تواجه مقدمي الخدمات المدارة، نتيجة لوجود العديد من المبادرات التي تركز على تطوير الشركات لمنتجاتها ونماذج تسليم خدماتها، والكثير من الخدمات التي توفر قيمة مضافة. وتقدم منصة أكرونيس أدفانسد أوتوميشين حلاً مثالياً للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال تقديم الخدمات المدارة حول العالم والتي ترغب في تسهيل وتبسيط أنشطة وعمليات أعمالها. وتدعم أكرونيس مقدمي الخدمات المُدارة للحصول على رؤية متكاملة للعقود والتسليم والتذاكر وبنود العمل، من خلال التحكم الموجه وإدارة الخدمات، والتتبع الكامل للوقت، وإمكانيات الاستفادة من العاملين والموظفين، والتشغيل الآلي، ونظام الفواتير الذي يتركز على الاستهلاك، مما يزيد من الأرباح ويرتقي بثقة العميل في خدمات الشركة.

وحول إطلاق المنصة، قال باتريك بولفيرميولر، الرئيس التنفيذي لشركة أكرونيس: "يشهد قطاع تكنولوجيا المعلومات زيادة في الطلب على حلول التشغيل الآلي والأتمتة. وتقدم أكرونيس منتجاً يسمح للشركات التي تقدم الخدمات المُدارة حول العالم أتمتة عملياتها وأنشطة أعمالها لتصبح أكثر تميزاً مع اتخاذ قرارات صحيحة مبنية على البيانات. وتساعد منصة أكرونيس أدفانسد أوتوميشين مقدمي الخدمات في التحكم في أنشطة أعمالهم في مجال الخدمات المدارة وتطويره لتحقيق المزيد من النجاحات سواء كانت شركة ناشئة أو شركة في رحلة التطور والازدهار. ونشعر بالحماس الشديد ونحن نواصل إطلاق المزيد من الحلول المُبتكرة مثل سايبر بروتكت كلاود ودعم مقدمي الخدمات المُدارة في توسيع أنشطتهم وإثرائها.

ويساعد الحل المتطور أدفانسد أوتوميشين مقدمي الخدمات المُدارة لتنمية أعمالهم بما في ذلك الحصول على فواتير خالية من الأخطاء، ومجموعة متكاملة من الخدمات وإمكانية تتبع الوقت بشكل آلي، بالإضافة إلى الدعم في الخدمات التي تتطلب الاشتراك. وتُساعد هذه الخدمات في:

● زيادة الكفاءة: يساعد أدفانسد أوتوميشين شركات الخدمات المُدارة في تبسيط سير العمل وأتمتة المهام المُكررة وخفض المجهود اليدوي مما يسمح بالتركيز على الأنشطة الأهم.

● الحد من المشاكل في عمليات الأعمال: يُسهل أدفانسد أوتوميشين تقديم الدعم للخدمات التي تتطلب الاشتراك.

● الارتقاء بالإنتاجية: يوفر أدفانسد أوتوميشين منصة واحدة فقط لإدارة بيانات العملاء والتذاكر والمشروعات والفواتير، لتوفير وقت وجهد العاملين لتقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة.

● الارتقاء برضا العملاء والموظفين: يدعم أدفانسد أوتوميشين مقدمي الخدمات المُدارة في التفاعل مع العملاء على نحو أفضل وتحسين التواصل والاستجابة السريعة للاحتياجات مما يزيد من مستوى رضاء العملاء.

● تحقيق المزيد من الأرباح: يعمل أدفانسد أوتوميشين على أتمتة كل العمليات وتخفيض المجهودات اليدوية مما يسمح للشركات التي تقدم الخدمات المدارة تحسين كفاءتهم التشغيلية وزيادة أرباحهم.

بدوره، قال ألكس بريسمان، رئيس شركة راكوم بزنيس: "نجح أكرونيس أدفانسد أوتوميشين في أتمتة نظام الفواتير في شركتنا. ونلمس فائدة حقيقية بفضل قدرة هذا الحل المُبتكر على الربط مع كويك بوكس وجعل عملية نقل الفواتير والبيانات في منتهى السهولة."

يتوفر حل أكرونيس أدفانسد أوتوميشين لشركاء أكرونيس من الشركات التي تقدم الخدمات المُدارة، وكذلك للشركات التي تبدأ في العمل في مجال الخدمات المُدارة. للمزيد من المعلومات حول هذا الحل المُبتكر، يرجى زيارة الروابط التالية:

protect/automation/-eu/products/cloud/cyber-https://www.acronis.com/en blog-automation-https://go.acronis.com/advanced

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حول أكرونيس

تُوحّد شركة أكرونيس بين حماية البيانات والحماية السيبرانية لتقدم لزبائنها حماية سيبرانية متكاملة ومؤتمتة، تمكنهم من مواجهة تحديات السلامة وإتاحة الوصول والخصوصية والأصالة والأمن (SAPAS) لهذا العالم الرقمي الحديث. تقدّم أكرونيس حماية سيبرانية فائقة لكل من البيانات والتطبيقات والأنظمة؛ وذلك بواسطة البرامج المبتكرة المتقدمة لمكافحة البرمجيات الخبيثة وحلول النسخ الاحتياطي والتعافي بعد الكوارث وحلول إدارة حماية النقاط النهائية بواسطة الذكاء الاصطناعي، كل ذلك بفضل ما تتمتع به نماذج النشر المرنة لأكرونيس التي تناسب احتياجات مقدمي الخدمات ومحترفي مجال تقنية المعلومات. كما يمكن لـأكرونيس حماية أي بيئة تقنية؛ بداية من البيئة السحابية مروراً بالبيئات الهجينة وحتى البيئات الموجودة بالمباني والمواقع بسعر منخفض ومتوقع، وذلك بفضل تقنية مكافحة البرمجيات الخبيثة بواسطة الذكاء الاصطناعي وتقنية مصادقة البيانات بواسطة البلوكتشين.

أكرونيس شركة سويسرية تأسست في سنغافورة. لديها سجل حافل من الابتكار عبر عقدين من الزمان، يعمل بالشركة أكثر من 2,000 موظف في 45 موقعاً حول العالم. يتوفر حل "أكرونيس سايبر بروتيكت" بـ 26 لغة في أكثر من 150 دولة ويستخدمه أكثر من 18,000 مزود خدمات لحماية أكثر من 750,000 شركة حول العالم.