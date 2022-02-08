الدار منحت 16 عقداً لشركات تتخذ من الإمارات مقراً لها لتعزيز مساهمتها في دعم الاقتصاد المحلي بما يتماشى مع برنامج القيمة المحلية المضافة

أبوظبي، الإمارات : أعلنت شركة الدار العقارية ("الدار") اليوم أن قيمة العقود الممنوحة عبر مشاريعها التطويرية في عام 2021 بلغت أكثر من 8.5 مليار درهم إماراتي. وتأتي هذه الزيادة الكبيرة في حجم وقيمة أعمال الشركة في عام 2021 انعكاساً للانتعاش الاقتصادي الذي شهدته أبوظبي بعد تفشي الجائحة العالمية في عام 2020، ويجسد ذلك أيضاً مكانة الإمارة كوجهة متميزة للعيش والعمل والترفيه.

ومنحت شركة الدار ما مجموعه 16 عقداً تغطي مشاريع البنية التحتية والمشاريع السكنية والتجارية ومتعددة الاستخدامات في أبوظبي. وقد تم ترسية هذه العقود على 14 شركة مقاولات تتخذ من الإمارات مقراً لها لتعزيز مساهمتها في دعم الاقتصاد المحلي عبر توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، عدا عن دعمها مجموعة واسعة من الشركات المحلية بما يتماشى مع برنامج القيمة المحلية المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تشمل العقود الممنوحة مشاريع مهمة ضمن محفظة الاستثمارات المملوكة والمدارة من قبل الدار. وتغطي هذه العقود إنشاء مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية، ومساحات البيع بالتجزئة، والمساجد، والطرق، والمساحات الطبيعية وتنفيذ العديد من أعمال التجديد خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وبهذه المناسبة، قال عادل عبد الله البريكي، الرئيس التنفيذي لشركة "الدار للمشاريع": "تواصل ’الدار‘ دورها كشريك استراتيجي في ترسيخ مكانة أبوظبي العالمية عبر تنفيذ مجموعة واسعة من المشاريع المملوكة والمدارة عبر أنحاء العاصمة الإماراتية. وتسعى الشركة من بين أولوياتها الرئيسية إلى إحداث تأثير إيجابي ملموس على الاقتصاد المحلي، ولهذا نفخر بدعم الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها. علاوة على ذلك، سيتم توريد جميع المنتجات التي يستخدمها شركاؤنا تقريباً من مصادر محلية بما يساعد تدوير الأموال الإضافية في الاقتصاد المحلي والحد من مشكلات سلاسل التوريد. وسيتم زيادة مساهمتنا بشكل أكبر خلال عام 2022 مع مضينا قدماً في تطوير مجموعة واسعة من المشاريع السكنية والتجارية والتعليمية ومشاريع التجزئة".

وخلال عام 2021، منحت "الدار" شركة الشفر للمقاولات العامة عقداً لتطوير مشروع متعدد الاستخدامات وتنفيذ أعمال البنية التحتية في مشروعي "سعديات غروف" و"القرم". كما منحت شركة "فيبركس" عقد تطوير فلل في مشروع "نويا"، ومنحت "تروجان للمقاولات العامة" عقد تطوير فلل في "ياس أيكرز". وأرست كذلك عقد إنشاء فلل في مشروع الوثبة إلى "مجموعة نايل للمقاولات العامة". ومنحت الدار مشاريع البنية التحتية إلى "الشركة الوطنية للمشاريع والبناء"، وشركات "نايل وبن حرمل هيدرواكسبورت"، و"مجموعة بينونة الغربية"، و"هلالكو". وتم منح مشاريع أخرى إلى شركات "الريوم"، و"الخليج لأنظمة الري والبستنة"، و"إيه تي إس"، و"الإمارات لينكس"، و"انجسول للحلول الهندسية الكهروميكانيكية والمقاولات العامة"، و"دتكو".

وبادرت الدار العقارية بالفعل في عام 2022 إلى إرساء عقود تطوير جديدة على شركات تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها ضمن مشروعين في جزيرة السعديات، وتخطط الشركة للشروع بتطوير المزيد من المشاريع على مدار العام.

وتركز شركة الدار على دعم الشركات المحلية ضمن إطار التزامها بالبرنامج الوطني للقيمة المحلية المضافة. وكان قد تم توسيع نطاق هذا البرنامج في أواخر عام 2019 ليشمل قطاع العقارات، وذلك بهدف حفز نمو وتنويع الاقتصاد الإماراتي من خلال زيادة الفرص المتاحة للمواطنين الإماراتيين والشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها. وتشجع شركة الدار مقاوليها على اعتماد القيمة المحلية المضافة ضمن سلاسل التوريد الخاصة بهم لزيادة تأثير هذا البرنامج.

وكجزء من استراتيجيتها الأوسع للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، تتضمن إستراتيجية استدامة المشتريات لشركة الدار معايير رفاه العمال والتأثيرات البيئية والمجتمعية لضمان اتباع أفضل ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على امتداد سلسلة التوريد الخاصة بها.

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حول شركة الدار

تُعتبر شركة الدار رائدةً في مجال تطوير وإدارة العقارات في دولة الإمارات، حيث إنها تعتمد نموذج تشغيل متنوع ومستدام تدعمه شركتان أساسيتان، وهما "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".

تواصل شركة "الدار للتطوير" دورها الريادي في تطوير مجتمعات متكاملة تُثري حياة السكّان عبر أكثر الوجهات المرغوبة في إمارة أبوظبي، بما في ذلك جزيرة ياس وجزيرة السعديات وشاطئ الراحة وجزيرة الريم. كما أنها تمتلك محفظة أراضي بمساحة 65 مليون متر مربع، وتشمل ثلاث وحدات أعمال، وهي: الدار للمشاريع، وستكون مسؤولة عن إدارة وحدة أعمال إدارة المشروعات القائمة على الرسوم، بما في ذلك محفظة بقيمة 45 مليار درهم من مشروعات إسكان المواطنين والبنية التحتية الرئيسية؛ و"الدار للريادة"، والتي تتولّى اقتناص فرص الأعمال الجديدة وتطوير مجالات الابتكار؛ و "الدار مصر"، وهي منصّة تركز على السوق العقارية المصرية الواعدة والمُدرة للأرباح، باعتبارها سوقاً رئيسية لتطوير مجتمعات متكاملة متعددة الاستخدامات.

وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة قيمتها 16 مليار درهم من الأصول العقارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاع التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية. كما تتولّى إدارة المنصات الثلاثة الأساسية، وهي: "الدار للتعليم" و"الدار للعقارات" و"الدار للضيافة والترفيه". وتشمل منصّة "الدار للتعليم" محفظة الأصول التعليمية، بما في ذلك أكاديميات الدار، وهي مجموعة تعليمية رائدة في أبوظبي تضم محفظتها 20 مدرسة وأكثر من 24 ألف طالب بالإضافة إلى شبكة متنامية من 3 آلاف مُعلم ينتمون إلى أكثر من 100 جنسية، وهي تعتمد مجموعة واسعة من المناهج التعليمية والخدمات الإضافية مثل أكاديمية تدريب المعلمين.

بينما تتولّى "الدار للعقارات" دمج عمليات العقارات التجارية والسكنية ضمن محفظة شركة "بروفيس" المتخصصة في إدارة العقارات، كما تشمل كذلك إدارة المجتمعات من خلال منصّة إدارية عقارية متكاملة. وتتولّى شركة "الدار للضيافة والترفيه" مهمة الإشراف على محفظة الأصول الفندقية والترفيهية التابعة للدار، المتواجدة بشكل أساسي في جزيرة ياس وجزيرة السعديات، بما في ذلك محفظة الدار الفندقية التي تضم 10 فنادق، بإجمالي 2900 غرفة فندقية، إلى جانب إدارة العمليات عبر ملاعب الغولف والنوادي الشاطئية والمراسي.

أسهم شركة الدار مُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رمز التداول ALDAR:UH)، وتحقق أعمال الشركة أرباحاً وإيرادات متكررة مستقرة، وتمتلك قاعدة واسعة ومتنوعة من المساهمين. وتتبنَّى الدار أفضل معايير الحوكمة المؤسسية، وتلتزم بإدارة عمليات مستدامة على الأمد الطويل حرصاً منها على تحقيق قيمة مُضافة لمساهميها بشكل مستمر.

تتبنَّى شركة الدار رؤيةً طموحة حيث تسعى لأن تكون المطور والمدير العقاري الأكثر موثوقية في المنطقة، وهي تضطلع بدور محوري في تطوير وجهات عالية الجوّدة ومريحة تلبي احتياجات أفراد المجتمع وتتوافر فيها المقومات والإمكانات اللازمة للعمل والعيش والترفيه.

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