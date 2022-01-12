بيع العقارات على منصة «سمارت كراود» دبي في غضون ساعتين فقط

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت «سمارت كراود»، أول وأكبر منصة رقمية متخصصة في الاستثمار والتمويل العقاري الجماعي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن ارتفاع الطلب على العقارات في دبي إلى أعلى مستوياته. وباعت المنصة المرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية خلال الشهر عقارات استوديو في واحة دبي للسيليكون في غضون ساعتين فقط، الأمر الذي يدل على تواجد الطلب الهائل بين مجتمع المستثمرين.

وفي تصريحٍ له قال صدّيق فريد، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «سمارت كراود»:"يشهد قطاع العقار في دبي الآن إقبالًا حقيقيًا من قبل المستثمرين الإقليميين والدوليين. ومع تعزيز إكسبو 2020 من مكانة دبي بين المستثمرين الأجانب ووجود المشترين الأذكياء من مواطنين ووافدين في السوق أيضًا، فالطلب حتمًا قوي. وخلال الربع الأخير من عام 2021، شاهدنا ارتفاعًا بلغ 50% في عدد الأشخاص الذين سجلوا دخولهم في منصة «سمارت كراود» ويتم بيع العقارات المُدرجة على المنصة في غضون ساعات".

تتمتع «سمارت كراود» بمعدل نجاح بيع جميع العقارات الُمُدرَجة على منصتها بنسبة 100% داعمًة بذلك عشرات الوكلاء في جميع أنحاء المنطقة على إغلاق أكثر عن 55 صفقة عقار، حيث يتراوح معدل دورة المعاملات بين ثلاثة إلى خمسة أسابيع فقط، أي أسرع بكثير من معاملات الرهن العقاري. وتُعد «سمارت كراود»، منصة تمويل عقاري جماعي جاهزة لتمويل العقارات ومدعومة من قبل أصحاب المُلك والوسطاء.

وقال زعل نجومي، أحد الملاك القاطنين في دبي والذي باع عقاره على منصة «سمارت كراود»: "يُعد نموذج الملكية الجزئية في المنصة جذابًا وعمليًا للغاية، حيث يمكن للبائع أن يحصل على إجابة نعم أو لا بسرعة فائقة. عوضًا عن العثور على مشترٍ واحد يحتاج الكثير من الوقت لإتخاذ القرار. ويمكنني القول بأن الشراكة مع «سمارت كراود» كانت تجربة مهنية رائعة وممتعة لبيع ممتلكاتي".

قالت اديليت شينيستانوف، وكيل لدى سبرينغفلد للعقارات ومتخصص في عقارات وسط المدينة: "تعد متطلبات منصة سمارت كراود للاستحواذ على العقارات شفافة ومناسبة للغاية وتساعد أصحاب المنازل على بيع عقارهم بسعر السوق دون هدر وقتهم مع مشترين غير جديين".

ومن وجهة نظر روبرت فيلالوبوس، مدير المبيعات والتأجير السكني لـدى بيتر هومز للعقارات، "إن الميزة الأكبر التي توفرها «سمارت كراود» هي تواجد المشترين النقديين .وتتمتع المنصة بكفاءة عالية من حيث العمليات التنظيمية من قبل دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مما يعني أن المعاملات تتم بسرعة، مانحًة كل الأطراف المعنية الثقة للمضي قدمًا. ومن المزايا الأخرى للمنصة معرفة الوضعية الحقيقية للسوق والالتزام بتوفير التحليلات لكل فرصة قبل الاتفاق على الصفقة".

وتجعل «سمارت كراود» عملية بيع العقارات أكثر سهولة وسلاسة للبائعين والوسطاء، مما يخفف من ميزانيتهم ​​التسويقية ويقلل من الوقت الذي يهدرونه على كل صفقة كما يساعد الوسطاء والبائعين في كسب وتحقيق المزيد من النقود والعمولة.

لبيع العقارات على منصة «سمارت كراود»، يمكن تقديمها عبر الإنترنت على الموقع الإلكتروني: smartcrowd.ae/sell-your-property. وسوف يتم الرد عليكم من قبل الفريق المختص في غضون 24 وحتى 48 ساعة.

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معلومات للمحرر:

- من الممكن أن يشهد سوق العقارات تقلبات مع ارتفاع أو انخفاض في الأسعار. لذا توصي «سمارت كراودSmartCrowd » الاحتفاظ بالعقار لمدة خمس سنوات لتحقيق أفضل عائد على الاستثمار.

- يمكن للراغبين من أي مكان في العالم في الاستثمار مع «سمارت كراودSmartCrowd »، سواء كانوا من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة أو أجانب من جميع أرجاء العالم.

- كان الحد الأدنى السابق لمبلغ الاستثمار مع «سمارت كراودSmartCrowd » 2000 درهم إماراتي.

- منصة «سمارت كراودSmartCrowd »، مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) .

لمحة عن سمارت كراود المحدودة

تعد سمارت كراود منصة رقمية سهلة الاستخدام، تمنح الأفراد طريقة ذكية ومنخفضة التكلفة للاستثمار في العقارات. وتأسست المنصة في دبي عام 2017، وحظيت باهتمامٍ واسع بعد حصدها لجائزة أكسنتشر للابتكار. كما نالت المنصة ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية في عام 2018، لتكون إحدى أوائل الشركات التي تخضع للتنظيم والترخيص الكامل في نوفمبر 2019. وتقدم سمارت كراود للمستثمرين، على اختلاف مستويات دخلهم، فرص تنمية ثرواتهم من خلال الاستثمارات الذكية في القطاع العقاري. وتعتمد المنصة على نموذج عملٍ آمن ومنظّم وموثوق، ما يتيح للمستثمرين الوصول إلى سوقٍ شاملة من العقارات. ومن خلال تحديدها لرسوم وأسعار واضحة، تلتزم سمارت كراود بتوفير أفضل فرص الاستثمار العقاري وفق أعلى مستويات الشفافية وبأسعار مناسبة للجميع.

للحصول على المزيد من المعلومات حول استثمار عقاري بأفضل الأسعار ومع شفافية تامة زوروا موقع www.smartcrowd.ae

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