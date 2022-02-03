نجلاء الصقر: تطوير مستمر لمحتوى الأكاديمية التدريبي لمواكبة أفضل الممارسات العالمية

استقبلت أكاديمية بنك الكويت الوطني الدفعة السادسة والعشرين والأولي في عام 2022 الموظفين الجدد بعد اجتيازهم بنجاح شروط ومعايير الاختيار لهذا البرنامج المكثّف والمصمم خصيصاً لحملة الشهادات الجامعية من الكوادر الكويتية الشابة.

ويندرج البرنامج الذي يمتد لنحو 13 عاماً ضمن إطار استراتيجية الوطني الهادفة إلى استقطاب وتوظيف الكفاءات الوطنية، وتطوير وتأهيل الكوادر من حديثي التخرج، واستقطابهم للعمل في القطاع المصرفي.

وحضر حفل استقبال المتدربين الجدد الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات للمجموعة السيد/ فيصل الحمد ومدير عام الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/ عماد العبلاني ومدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية السيد/ محمد العثمان ومدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للشركات المحلية السيد/ أحمد بورسلي ورئيس العمليات لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/ محمد الخرافي بالإضافة إلى مدراء تنفيذيين ومسئولين في إدارة التدريب والتطوير.

وتم خلال حفل الاستقبال مراعاة كافة التدابير والإجراءات الوقائية التي يتبعها البنك كالحفاظ على التباعد الاجتماعي مراعاةً للسلامة العامة.

ويمتد البرنامج التدريبي للأكاديمية الذي يضم 16 متدرباً لمدة 5 أشهر، ويتضمن جوانب مختلفة للعمل المصرفي، مثل المبادئ المصرفية، وإدارة المخاطر، والمحاسبة المالية، والتسويق، والتفاوض، والإقراض الاستهلاكي والتجاري بجانب التدريب على الإبداع والابتكار والتفكير التصميمي.

وبهذه المناسبة قالت مديرة إدارة المواهب والتطوير في الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني نجلاء الصقر: " إن محتوى برنامج تدريب أكاديمية الوطني يشهد على نحو مستمر عمليات تطوير للمحتوى، وذلك من أجل مواكبة أحدث الأبحاث والدراسات العالمية التي تختص بالقطاع المصرفي والعلوم الإدارية".

وأضافت أن البرنامج التدريبي للأكاديمية شهد تغييراً استهدف إثراء تجربة المتدربين وذلك عبر انتقال المتدربين بين الإدارات المختلفة للبنك لضمان فهم أفضل لعمل تلك الإدارات بهدف صقل مهاراتهم الخاصة بالعمل المصرفي بكافة جوانبه.

وأكدت الصقر على أن الأكاديمية تشهد ولأول مرة تدشين "مشروع تحدي الابتكار" وهو حاضنة تساهم في تحفيز قدرات المتدربين على الإبداع ووضع حلول ابتكارية للعناصر والجوانب المختلفة التي تم التدريب عليها خلال الأكاديمية، مشيرة إلى أنه مرحلة سيتم تقديم ومناقشة المشروعات والأفكار المبتكرة الى الإدارة التنفيذية للبنك من أجل تتويج وتنفيذ وتطوير أفضل فكرة من قبل المتدربين.

وتعكس الأكاديمية رؤية بنك الكويت الوطني في وضع مبدأ التنمية المستدامة للموارد والكوادر البشرية في مقدمة أولوياته، بوصفه هدفاً استراتيجياً ومسؤولية مشتركة بين الدولة ممثلة بأجهزتها المختلفة والقطاع الخاص.

وتم افتتاح أكاديمية الوطني في العام 2008 بهدف تمهيد الطريق للخريجين الجامعيين الجدد من الشباب الكويتي للالتحاق بالعمل في قطاع الخدمات المصرفية، وتوفر الأكاديمية للخريجين أفضل البرامج التدريبية التي تم وضعها بالتعاون مع أكبر المؤسسات والجامعات حول العالم لتواكب متطلبات سوق العمل.#بياناتشركات

- انتهى -

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022