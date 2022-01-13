تأسست منذ 13 عاماً لتجسد استراتيجية البنك الهادفة إلى توظيف الكفاءات الوطنية

نجلاء الصقر: الأكاديمية أحد المبادرات التي نفخر بها لإعداد قيادات مصرفية وطنية متميزة

احتفلت أكاديمية بنك الكويت الوطني بتخريج الدفعة الخامسة والعشرين والثانية خلال عام 2021 من الموظفين الجدد، وذلك بعد اجتيازهم بنجاح شروط ومعايير الاختيار لهذا البرنامج المكثف والمصمم خصيصا لحملة الشهادات الجامعية من الكوادر الكويتية الشابة.

وحضر حفل تخريج الدفعة الجديدة مدير عام الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/ عماد العبلاني ومديرة إدارة المواهب والتطوير في الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني نجلاء الصقر، حيث تم مراعاة كافة التدابير والإجراءات الاحترازية التي يطبقها البنك لمكافحة فيروس كورونا.

وامتد البرنامج التدريبي للأكاديمية أربعة أشهر والذي ضم 13 متدرباً ويتضمن جوانب مختلفة للعمل المصرف يمثل المبادئ المصرفية، وإدارة المخاطر، والمحاسبة المالية، والتسويق، والتفاوض، والإقراض الاستهلاكي والتجاري بجانب التدريب على الإبداع والابتكار والتفكير التصميمي. وقد شهد البرنامج العديد من أنشطة التعليم المدمج المختلفة من خلال الدورات التدريبية المباشرة والافتراضية، هذا وسيواصل البنك تطوير المتدربين من خلال وسائل التعلم الإلكتروني بعد انتهاء فترة الأكاديمية.

وبهذه المناسبة، قالت مديرة إدارة المواهب والتطوير في الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني نجلاء الصقر: "تعد أكاديمية الوطني أحد المبادرات التي نفخر بها لإعداد قيادات مصرفية وطنية متميزة."

وأضافت الصقر أن البنك يولي أهمية كبرى للارتقاء بقدرات موظفيه ويسخر كافة الإمكانيات للمساهمة في تطورهم المهني وذلك عبر توفير برامج التدريب والتطوير بالتعاون مع أعرق المؤسسات التعليمية.

وأكدت على أن استراتيجية البنك لتطوير كوادره البشرية تتبوأ مكانة هامة في صميم خططه الاستراتيجية وذلك لأيمانه بأن كفاءة فريق العمل تضمن جودة ما يقدمه من خدمات مصرفية بشتى أنواعها وعلى مستوى الأسواق المختلفة التي يعمل بها.

وتعتبر أكاديمية الوطني التي تأسست منذ 13 عاما تجسيداً لاستراتيجية البنك الهادفة إلى توظيف الكفاءات الوطنية من الخريجين الجامعيين الجدد، إضافة إلى العمل على تطويرهم وتمكينهم من العمل في القطاع المصرفي.

والجدير بالذكر أن محتوى برنامج تدريب أكاديمية الوطني يشهد على نحو مستمر عمليات تطوير للمحتوى، وذلك من أجل مواكبة أحدث الأبحاث والدراسات العالمية التي تختص بالقطاع المصرفي والعلوم الإدارية، وتعكس الأكاديمية رؤية بنك الكويت الوطني في وضع مبدأ التنمية المستدامة للموارد والكوادر البشرية في مقدمة أولوياته، بوصفه هدفاً استراتيجياً ومسؤولية مشتركة بين الدولة ممثلة بأجهزتها المختلفة والقطاع الخاص.

وتم افتتاح أكاديمية الوطني عام 2008 بهدف تمهيد الطريق للخريجين الجامعيين الجدد من الشباب الكويتي للالتحاق بالعمل في قطاع الخدمات المصرفية، وتوفر الأكاديمية للخريجين أفضل البرامج التدريبية التي تم وضعها بالتعاون مع أكبر المؤسسات والجامعات حول العالم لتواكب متطلبات سوق العمل.

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-انتهى-

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