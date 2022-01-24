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خلال مشاركتهما في المؤتمر الأول للمركز الأمريكي للطب النفسي والأعصاب بدبي
المنامة ـ جامعة الخليج العربي: استعرض أستاذ الطب النفسي بجامعة الخليج العربي، استشاري الأمراض النفسية للأطفال والمراهقين الدكتور أحمد مال الله الأنصاري، والدكتور محمد المدفع المعيد بقسم الأمراض الباطنية بكلية الطب العلوم الطبية نتائج بحث حول تصور الأطباء حول مستقبل تطبيقات الذكاء الاصطناعي خلال مشاركتهما في المؤتمر الأول للمركز الأمريكي للطب النفسي والأعصاب الذي احتضنته دبي حديثاً.
وتأتي هذه المشاركة في سياق اهتمام جامعة الخليج العربي بموضوع الذكاء الاصطناعي، وتشجيها المستمر للأطباء والأكاديميين لإنشاء نواة لتطوير العلمية التعليمية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتأهيل الكوادر القادرة على قيادة المستقبل.
هذا وعمل البحث على استقراء تصورات الأطباء العاملين في تخصصات طبية مختلفة كالطب النفسي وعلم الأمراض والجراحة والاشعة عن المستقبل الطبي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي كلاً حسب مجاله وتخصصه، إذ سعى البحث لمعرفة المزايا والأثار الإيجابية والسلبية في استخدام تلك التطبيقات في العمل وكيف يؤثر استخدامها على الواقع الوظيفي والتطلعات المستقبلية.
وأكدت النتائج أن عينة البحث المكون من 114 طبيب بحريني أن الآراء لا تختلف حول مستقبل الذكاء الاصطناعي وتأثيراته على العمل في مختلف التخصصات الطبية وهو ما يراه الباحثان يتماشى بشكل كبير مع نظرة الأطباء العالمين في الدول المتقدمة.
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