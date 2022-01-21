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الشركة الرائدة في مجال البرمجيات الصناعية تبيّن دور التحول الرقمي السحابي في تحقيق مزايا الاستدامة في قطاع الطاقة تماشيًا مع رؤية السعودية 2030
أعلنت أفيفا ، الرائدة عالميًا في مجال البرمجيات الصناعية ودعم التحول الرقمي والاستدامة، عن مشاركتها في منتدى ومعرض اكتفاء 2022(iktva) الذي يقام في مركز الظهران للمعارض بمدينة الدمام من 24 إلى 26 يناير 2022. وتأتي مشاركة أفيفا إلى جانب شريكها الاستراتيجي شنايدر إلكتريك، لتستعرض حلولها التقنية المتقدمة في مجالات البيانات الضخمة والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وغيرها، ودورها في تسريع التحول الرقمي بالقطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية.
وخلال الأيام الثلاثة للفعالية، تتواصل كل من أفيفا وشنايدر إلكتريك مع المعنيين من أرامكو السعودية وغيرها من شركاء الأعمال بالمملكة، وذلك بقيادة توبياس شيله، النائب الأول للرئيس للحسابات العالمية في الشركة.
وقال توبياس شيله: "تعمل أفيفا بالشراكة مع أرامكو السعودية لدعم الاستدامة في المملكة وخارجها باستخدام حلول التحول الرقمي الرامية إلى تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. وتؤكد مشاركتنا في اكتفاء التزامنا تجاه دعم تخفيض مستويات الكربون في القطاع الصناعي السعودي فيما نساعد على تحقيق مزيد من القيمة وتحسين مستوى تنافسية الأعمال وخلق فرص الوظائف الجديدة في المملكة والشرق الأوسط."
يذكر أن الفرصة ستتاح للمشاركين في منتدى اكتفاء للتعرف إلى حلول أفيفا عن كثب، ومنها حلول مركز العمليات الموحد من أفيفا والتي تقدم إمكانات الرؤية الشاملة لكافة جوانب العمليات في جميع المرافق عبر نافذة موحدة للحفاظ على استمرارية العمليات وتخفيض التكاليف وإدارة الجوانب المعقدة. أما تقنية التوأمة الرقمية فتجمع بين تصميم الأصول والتحليلات التنبؤية من أجل إيجاد مركز متكامل للعرض المرئي والفوري للبيانات، يكشف عن المرئيات الوظيفية ويعزز الكفاءة ويحدد مسارات جديدة لتحسين الأداء.
وتعقد أفيفا العروض الحية لمختلف منتجاتها في جناحها رقم G6 ضمن فعاليات منتدى ومعرض اكتفاء 2022.
#بياناتشركات
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© Press Release 2022
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