دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أفيردا، الشركة المتخصصة في مجال النفايات وإعادة التدوير والتي تتخذ من دبي مقراً لها، عن حصولها على قرض استثماري بقيمة 45 مليون دولار من مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، وذلك بهدف تطوير وتشغيل مرافق إعادة تدوير البلاستيك في أفريقيا والهند.

وفي معرض تعليقه على هذه الخطوة، قال مالك سكر، الرئيس التنفيذي لشركة أفيردا: "يسعدنا الحصول على هذا الدعم الاستثماري الذي سيسرع خططنا لبناء القدرات في مجال إعادة تدوير البلاستيك في الأسواق التي تحتاج إلى ذلك. وتعد مشكلة التلوث البلاستيكي واحدة من أكبر التحديات في العصر الحالي، ونحن مصممون على بناء المرافق والأنظمة اللازمة لجمع هذه المواد وفرزها وإعادة تدويرها محلياً ليتم إعادة استخدامها في مجال التصنيع. ويعتبر بناء قدرات المعالجة المحلية بمثابة حجر الزاوية للاقتصاد الدائري الذي نحتاج إلى تطويره في جميع الأسواق، بما في ذلك الأسواق الناشئة".

من جهته، قال سمير شارما، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في أفيردا: "تسهم هذه الخطوة في توفير التمويل اللازم لتسريع خططنا الطموحة، كما أنها تعد بمثابة شهادة ودليلاً على الثقة من قبل واحدة من أكثر مؤسسات التمويل صرامة في العالم. وستشهد استراتيجية النمو الخاصة بشركتنا والتي تحمل اسم "Renew24" توسيع الخدمات المستدامة التي نقدمها لمعالجة النفايات على مدى السنوات القادمة بهدف ضمان إعادة تدوير أكبر قدر من النفايات. ويعد هذا القرض، إلى جانب التمويل الأخضر الذي حصلنا عليه من بنك HSBC مثالاً آخر على مجموعة الخيارات المتاحة أمام أفيردا لتسريع النمو الذي نحققه".

وأدرج مجلس إدارة مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية هذه المشاريع الخاصة بشركة أفيردا ضمن الجولة الأخيرة من الاستثمارات الفصلية التي يبلغ مجموعها أكثر من 1.1 مليار دولار والتي تستثمرها المؤسسة في مشاريع التنمية المبتكرة والواعدة في مختلف أنحاء العالم.

وقال ديف جاغاديسان، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية: "بفضل قيادة مجلس إدارتنا الرائع، وافقت مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية على المشاريع الرئيسية خلال الربع الحالي من العام والتي ستساعد في تعزيز الجهود العالمية لمعالجة أزمة المناخ ودعم النمو الشامل والمساواة بين الجنسين في الدول النامية والكثير من الأمور الإيجابية الأخرى".

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نبذة عن أفيردا:

أفيردا هي الشركة الرائدة في مجل إدارة وإعادة تدوير النفايات في الدول الناشئة، وتعمل في الهند ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتقدم الشركة مجموعة واسعة ومتخصصة من الخدمات لأكثر من 60000 عميل كبير وصغير في القطاعين العام والخاص. ويشمل ذلك السلطات البلدية في المدن الكبرى بالإضافة إلى الأسماء المعروفة ضمن مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك النفط والغاز والسيارات وتجارة التجزئة والضيافة.

تأسست أفيردا التي تتخذ من دبي مقراً لها في عام 1964، وتركز الشركة بشكل متزايد على توفير حلول مستدامة تستخلص القيمة من النفايات، وتقلل استخدام الموارد الطبيعية المحدودة للكوكب وتدعم الاقتصاد الدائري. وتشمل محفظة خدمات الشركة جمع الصناديق وتنظيف شوارع المدن وفرز النفايات المنزلية وتحويلها إلى سماد وإعادة تدويرها والتخلص منها، بالإضافة إلى الإدارة الآمنة لتدفقات النفايات الخطرة بما في ذلك النفايات الطبية والمواد الكيميائية الخطرة. وهدفت الاستثمارات الأخيرة إلى تطوير قدرات الشركة على معالجة النفايات بهدف توفير خيارات استرداد دائرية في جميع الأسواق.

وتوظف الشركة حالياً أكثر من 14000 شخص حول العالم، ما يساعد على توفير فرص عمل في المجتمعات التي تخدمها. وتأتي حماية البيئة وصحة الإنسان في مقدمة أولويات الشركة التي تلتزم بالمعايير الدولية لمراقبة الجودة في جميع الأسواق التي تعمل بها والتي تشمل حالياً دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وقطر والمغرب وجنوب أفريقيا والكونغو والهند.

نبذة عن مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية:

مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية هي بنك التنمية الأمريكي. وتتعاون المؤسسة مع القطاع الخاص لتمويل حلول لأهم التحديات التي تواجه العالم النامي اليوم، حيث تستثمر في عدد من القطاعات مثل الطاقة والرعاية الصحية والبنية التحتية الحيوية والتكنولوجيا. وتقدم مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية التمويل للشركات الصغيرة ورائدات الأعمال بهدف توفير الوظائف في الأسواق الناشئة. وتلتزم استثمارات المؤسسة بأعلى المعايير، حيث تحترم البيئة وحقوق الإنسان وحقوق العاملين.

وسيتم استخدام التمويل الذي حصلت عليه أفيردا لتطوير وبناء وتشغيل خمس منشآت متخصصة في إعادة تدوير البولي إيثيلين منخفض الكثافة وعالي الكثافة في كل من المغرب وجنوب أفريقيا والهند.

تخضع جميع مقترحات تمويل المشاريع الخاصة بمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية لموافقة الكونجرس.

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