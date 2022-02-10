تفتح أبوابها لكافة الفئات العمرية وتتناول مبادئ وأساسيات الفن

استضاف المهرجان الدولي للتصوير "اكسبوجر"، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، عشاق فن التصوير من الهواة والمحترفين من كافة الفئات العمرية، في سلسلة ورش العمل المتخصصة، يقدمها نخبة من أفضل مصوري العالم، بهدف تمكين المشاركين من خوض غمار تجربة تعليميّة غنية لإثراء رؤيتهم الفنيّة ومواهبهم الإبداعيّة.

البعد البؤري

وقدم المصور العالمي مايك براون ورشة عمل بعنوان "التعريف بالبعد البؤري" ناقش فيها واحدة من أبرز تقنيات فنون التصوير، حيث أكد أن "البعد البؤري لا يتعلق بتقريب الموضوعات البعيدة فحسب، وإنما يصنع فرقاً جوهرياً في مظهر وتركيب الصورة ككل، لأن البعد البؤري وتركيب الصورة مترابطان ارتباطاً وثيقاً وهما قادران على إحداث ثورة حقيقية في آلية التصوير"، وستعاد الورشة يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 15 فبراير الجاري، في الساعة الـ 01:15 ظهراً.

احتراف الإضاءة

بدوره كشف المصور كولين هوكينز عن أبرز ثلاث نصائح وإرشادات للتصوير داخل الاستديو في ورشة بعنوان "احتراف إضاءة الاستديو للبورتريهات التجارية والتجارة الإلكترونية"، حيث شدد على أهمية البدء بسؤال العميل عن ماهية الصور المستهدفة، وهل سيتم استخدامها للطباعة أو التجارة الإلكترونية أو في مواقع الإنترنت؛ لأن المجال المستهدف سيحدد الأسلوب وحجم الإطار والبعد البؤري والتكلفة الإجمالية.

احتياجات الجمهور

وأضاف: "في الخطوة التالية ينبغي للمصور أن يراعي احتياجات الجمهور أو العملاء، وأخيراً استخدام حامل الكاميرا الثلاثي الأرجل لضمان ثبات الكاميرا، ووصلها بالكمبيوتر ليتمكن من تعديل العناصر المختلفة داخل إطار الصورة دون الخوف من تحرك الكاميرا أو تغير موقعها خلال عملية التصوير وإتمام الصورة النهائية"، وسيعيد كولين هوكينز تقديم الورشة مرتين يوم السبت، الموافق 12 فبراير، في الساعة الـ 11:00 صباحاً، والـ 04:30 عصراً.

مشاريع الفيديو

وفي ورشة "بدايات مشاريع الفيديو"، ناقش المصور ديفيد نيوتن أساسيات التصوير لمساعدة المشاركين على الإلمام بعناصر الإضاءة وكيفية التحكم بها، وقال: "إن تعلم إعدادات الإضاءة ومصدر الضوء، سواءً كان طبيعياً أو صناعياً، والاستفادة منه عنصر محوري للصور المتميزة"، وتناول تقنيات تأطير وتركيب الصورة، وعرّف المشاركين على كيفية ترتيب الموضوعات داخل إطار الصورة لتحقيق التوازن المطلوب بناءً على الهدف.

التصوير الفلكي

وعرف المصور كريس كو المصورين المبتدئين المشاركين في ورشة "كيف تصور مشروعاً شخصياً" على خطوات تصوير المشروع، في حين عرّف المصور سامي العلبي المشاركين في ورشة "التصوير الفلكي باحتراف" على طريقة التقاط صور ساحرة لمجرة درب التبانة، والسماء في الليل، وأوضح كيفية إحياء الصور من خلال برامج معالجة الصور مثل "سيكويتر"، و"ديب سكاي ستاكر"، بالإضافة إلى تقنيات المعالجة المتقدمة، وستعاد الورشة يوم الأحد، الموافق 13 فبراير، في الساعة الـ 09:00 مساءً.

للحجز وشراء التذاكر، يرجى زيارة الرابط التالي: workshops.xposure.ae

#بياناتحكومية

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