صفقة الاستحواذ ترسخ ريادة مجموعة "أغذية" لقطاع إنتاج المأكولات والمشروبات على مستوى المنطقة

فرص كبيرة للتوزيع المتبادل في أسواق استهلاكية مهمة مثل الخليج ومصر والولايات المتحدة وكندا

"بي إم بي" تتصدّر قطاع الوجبات والأطعمة الصحية المبتكرة، وتخطط لتنويع أعمالها في مجالات مستقبلية واعدة، مثل سوق الوجبات والأطعمة النباتية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت مجموعة "أغذية" (ش.م.ع)؛ إحدى الشركات الإقليمية الرائدة في مجال الأغذية والمشروبات، أنها أكملت صفقة الاستحواذ الاستراتيجي على حصة 100% في مجموعة "بي إم بي"؛ الشركة الإقليمية الرائدة في مجال الوجبات الخفيفة الصحية والأطعمة والمنتجات الغذائية المبتكرة، والتي تتمتّع بحضور عالمي متزايد.

وستسهم صفقة الاستحواذ هذه في ترسيخ حضور "أغذية" في سوق الوجبات الخفيفة والأطعمة الصحية الذي يتسم بنمو سريع، لا سيما بعد استحواذها الناجح على شركة "الفوعة للتمور" ومخبز وحلويات "الفيصل" في يناير. وخلال السنوات الـ 15 الأخيرة، تصدرت "بي إم بي" سوق الحلويات والمأكولات الصحية المبتكرة من خلال توزيع أكثر من 2,000 منتج فرعي في أكثر من 23 دولة حول العالم، بما فيها الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تُباع منتجاتها في عدد من أكبر متاجر التجزئة، مثل "وول مارت"، و"سامز كلوب"، و"كوستكو".

وفي هذه المناسبة، قال خليفة سلطان السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "أغذية": "تدعم هذه الصفقة استراتيجيتنا للنمو لعام 2025، والتي تركز على الاستحواذ والتكامل وتوسيع نطاق الأعمال الجديدة إلى قطاعات ذات قيمة مضافة. كما سيسهم الاستحواذ على ’بي إم بي‘ في تحقيق قيمة أكبر لمساهمي ’أغذية‘، فضلاً عن توفير آفاق واسعة لتنويع مجموعة منتجاتنا، وتوسيع رقعة انتشارنا الجغرافي، وتطوير رأس مالنا البشري، وتعزيز قدراتنا في مجال البحث والتطوير".

بدوره، قال آلان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة "أغذية": "يمثّل هذا الاستحواذ صفقة مهمة ستتيح لنا تحقيق نمو سريع من خلال علامات تجارية راسخة ومنتشرة في أسواق إقليمية وعالمية رئيسية. وسنعمل معاً على إدخال هذه العلامات التجارية إلى أسواق جديدة، كما سنستفيد من شبكة توزيع ’بي إم بي‘ لتوسيع مجموعة منتجات ’أغذية‘ في أسواق واعدة مثل الولايات المتحدة وكندا."

وأضاف سميث: "وعلى المدى الطويل، ستضعنا صفقة الاستحواذ هذه في طليعة الاتجاهات الجديدة للعملاء. ومن خلال خبرة ’بي إم بي‘ ومركزنا المالي القوي وشغفنا المشترك بالابتكار، سنكون مؤهلين لتحقيق الريادة في سوق الوجبات الخفيفة الصحية، بالإضافة إلى الاستثمار في مجالات مميزة وواعدة كالوجبات والمأكولات النباتية".

وقامت مجموعة أغذية بالاستحواذ على حصة 100% في مجموعة "بي إم بي" من مؤسسيها ورئيسيها التنفيذيين المشاركين، بلال بلوط ومحمد خشاب، وأداة استثمارية تابعة لشركة بانراي بارتنرشب القابضة المملوكة من القطاع الخاص.

وقال بلال بلوط ومحمد خشاب: "تمثل شراكتنا مع مجموعة أغذية إنجازاً مهماً لشركة ’بي إم بي‘، حيث ستدعم طموحاتنا للريادة في قطاع الوجبات الخفيفة والأغذية الصحية ومواصلة الاستثمار في تطوير أطعمة تواكب متطلبات المستقبل. وسيبقى تركيزنا موجهاً نحو ابتكار المنتجات والتوسع في أسواق جديدة بينما نمضي قدماً للتحول إلى تكتل تجاري رائد عالمياً في مجال الأغذية."

ووفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة "بلومبيرغ إنتلجنس"، تقدّر قيمة سوق منتجات الأغذية النباتية بحوالي 30 مليار دولار أمريكي حالياً، ومن المتوقع أن تنمو بنسبة تزيد عن 450% خلال العقد المقبل لتتجاوز قيمتها 162 مليار دولار أمريكي.

تأسست مجموعة "بي إم بي" كمتجر صغير في الشارقة في عام 2007، ويقع مقرّها الرئيسي حالياً في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. ويعمل لدى المجموعة حوالي ألف موظف، ولديها الآن مصنعان يمتدان على مساحة إجمالية تبلغ 150 ألف قدم مربع في المدينة، حيث تقوم بتصنيع وتوزيع مجموعة متنوعة من الشوكولاتة، والحلويات العربية، ومكونات المخابز، والوجبات الخفيفة والأطعمة الصحية لعلاماتها التجارية وشركائها. وتمتلك "بي إم بي" مجموعة كبيرة من العلامات التجارية للحلويات والأطعمة الصحية، بما في ذلك "أساطير"، و"القمر"، و"فريكن هيلثي"، و"بينوا".

يذكر بأن "فريشفيلدز بروكهاوس درينغر" كانت المستشار القانوني لمجموعة أغذية، بينما كانت "المجموعة المالية هيرميس" المستشار المالي لمجموعة أغذية.

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نبذة عن مجموعة "أغذية":

تعدّ مجموعة "أغذية" التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها؛ واحدة من أبرز الشركات الرائدة في مجال إنتاج الأغذية والمشروبات. وتندرج المجموعة التي تأسست في عام 2004 في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت اسم "أغذية". من خلال "صناعات"، تعد "أغذية" شركة تابعة لـ "القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع.

وتمتلك "أغذية" أصولاً في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وسلطنة عُمان، ومصر، وتركيا، والأردن. وتعمل المجموعة على تشغيل محفظة عالمية من الشركات المتكاملة، والتي توفر باقة متنوعة من المواد الغذائية والمشروبات المبتكرة ذات الجودة العالية، وتوفر المجموعة منتجاتها للمستهلكين في الإمارات العربية المتحدة، ودول مجلس التعاون الخليجي، وتركيا، ومنطقة الشرق الأوسط. وتوظف المجموعة أكثر من 8,400 شخصاً، يضطلعون بمسؤولية تصنيع وتوزيع وتسويق مجموعة متنوعة من المنتجات في القطاعات التالية: المياه (مياه العين، والبيان، ومياه الينابيع الطبيعية "ألبين"، وآيس كريستال، وفوس)؛ الوجبات الخفيفة (تمور الفوعة، ويوبليه، ومخبز وحلويات الفيصل)؛ السلع التموينية (معجون طماطم العين، والخضروات المجمدة من العين، ومنتجات العين التجارية)؛ اللحوم المجمدة والمبردة (النبيل للصناعات الغذائية، أطياب) الدقيق (المطاحن الكبرى)؛ الأعلاف الحيوانية (أجريفيتا).

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نبذة عن مجموعة "بي إم بي"

تأسست مجموعة "بي إم بي" في عام 2007، وهي شركة أغذية متكاملة يقع مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، تمتلك عدداً من العلامات التجارية الإقليمية الرائدة في مجال الأغذية الاستهلاكية المبتكرة. وتقوم المجموعة بتصنيع مجموعة متنوعة من الحلويات والشوكولاتة والمكونات والأطعمة والصحية.

وبفضل قدراتها الرائدة في فئتها في مجالات البحث والتطوير والتصنيع والتوزيع، تمكّن مجموعة "بي إم بي" علاماتها التجارية من الابتكار المستمر والتصنيع بكفاءة وتحقيق النمو على مستوى العالم.

كما تعدّ مجموعة "بي إم بي" الشريك المفضل في المنطقة لمجموعة واسعة من المنتجات الغذائية، وذلك بفضل محفظتها المتنوعة والمتكاملة، مما يسهم في بناء شراكات لا حدود لها ويوفر فرصاً واعدة للنمو.

لاستفسارات وسائل الإعلام:

أحمد سالم

تنفيذي علاقات عامة

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