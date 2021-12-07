دبي، الإمارات العربية المتحدة: تلقى موظفو "بنك الإمارات دبي الوطني" من أصحاب الهمم وشركاء منصته الشاملة لدمج ودعم أصحاب الهمم "معاً بلا حدود"، دعوة للمشاركة في افتتاح بوابة منطقة الاستدامة في إكسبو 2020 دبي، وذلك احتفالاً باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة المصادف في 3 ديسمبر.

ويعد "بنك الإمارات دبي الوطني"، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، شريك أول رسمي لإكسبو 2020 دبي في مجال الخدمات المصرفية، وتأتي المبادرة في إطار التزامه بتعزيز اندماج أصحاب الهمم في مختلف أنشطة الحياة الاجتماعية وأماكن العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى ضمان دمجهم في منظومة الشمول المالي تحت مظلة "معاً بلا حدود" (#TogetherLimitless).

ومن بين الموظفين من أصحاب الهمم، موظفين وأعضاء الإدارة العليا من شركة "تنفيذ"، إحدى شركات مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني التي تقدم خدمات مساندة للبنك، وتمتلك شركة "تنفيذ" 35 موظفاً من أصحاب الهمم منذ العام 2015.

وفي هذا السياق، قال معاذ بوخش، مدير التسويق التنفيذي في بنك الإمارات دبي الوطني: "نفخر بمشاركة موظفينا من أصحاب الهمم في الافتتاح الرسمي لبوابات هذا الحدث التاريخي؛ ويسعدنا الاحتفاء بهذه المناسبة المتميزة مع زملائنا وشركائنا في برنامج “معاً بلا حدود" المخصص لدعم أصحاب الهمم وتعزيز اندماجهم المالي وتفاعلهم الإيجابي في مختلف الأنشطة الاجتماعية. وباعتبارها مؤسسة تتمتع بأعلى درجات المسؤولية، لطالما حرصت مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني على دعم أصحاب الهمم وستواصل بالتأكيد هذا النهج مستقبلاً سعياً لبناء مجتمع شامل بكل معنى الكلمة".

ويهدف برنامج "شبكة التوظيف" الذي يندرج تحت مظلة منصة "معاً بلا حدود" من بنك الإمارات دبي الوطني إلى دمج وتوظيف أصحاب الهمم في المؤسسات المختلفة، بما فيها المجموعة، إضافة إلى العمل لدى شركائه الاستراتيجيين مثل منزل وهيئة تنمية المجتمع، وSustainable Square.

في الصورة:

كبار المسؤولين التنفيذيين من بنك الإمارات دبي الوطني وموظفي البنك من أصحاب الهمم إضافةً إلى مسؤولين تنفيذيين من شركة "تنفيذ" و"منزل" يفتتحون بوابات الاستدامة في إكسبو 2020 دبي.

يمكنكم تحميل الفيديو عبر الرابط: https://we.tl/t-qJaYMz9hxy.

#بياناتحكومية

-انتهى-

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 14 مليون عميل. وكما في 30 سبتمبر 2021 بلغ مجموع أصوله 699 مليار درهم (تعادل تقريباً 190 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 906 فرعاً إضافة إلى 4,084 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني باقة من المنتجات والخدمات المالية للأفراد والشركات، والجهات الحكومية، والمؤسسات بما في ذلك تقديم الأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة.

وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، وسجل البنك تنفيذ أكثر من 94% من التحويلات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعة، E20. البنك الرقمي المخصص لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، و Liv. منصة الخدمات المصرفية الرقمية التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني والموجهة للشباب من جيل الألفية. يلتزم بنك الإمارات دبي الوطني في المشاركة ودعم أهم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك المعرفة المالية ودمج أصحاب الهمم في المجتمع. إضافة إلى ذلك، فإن مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني هي شريك أول رسمي لإكسبو 2020 دبي في مجال الخدمات المصرفية.

لمزيد من المعلومات عن بنك الإمارات دبي الوطني، يرجى التواصل مع:

إبراهيم سويدان

رئيس إدارة الشؤون المؤسسية للمجموعة

بنك الإمارات دبي الوطني

هاتف: 6094113 9714 / متحرك: 971506538937

البريد الإلكتروني: ibrahims@emiratesnbd.com

إمام عسليّه

أصداء بي سي دبليو

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

هاتف: 971-4-4507600

فاكس: 971-4-4358040

البريد الإلكتروني: Imam.Asalie@bcw-global.com

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2021