تم الإشادة بالقمة التي جمعت أبرز القادة الرائدين لمعالجة ارتفاع معدلات الوفيات المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية على صعيد منطقة الشرق الأوسط

دبي ، الإمارات العربية المتحدة - عقدت شركة "أسينو" ، الرائدة في المنتجات والخدمات الصيدلانية عالية الجودة في المنطقة ، حدث خاص بالأمراض القلبية الوعائية داخل الجناح السويسري المشارك في معرض دبي إكسبو 2020 ، وتأتي هذه الخطوة في اطار جهود الشركة الرامية إلى زيادة الوعي بأمراض القلب والأوعية الدموية ، وإظهار مدى التزامها الراسخ والمستمر لتقديم خيارات علاجية ترتقي بأعلى المعايير العالمية والمصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المرضى في الأسواق المحلية.

وقد حضر الحفل أبرز أطباء القلب الرائدين من جميع أنحاء الدولة ، بالإضافة إلى نخبة مرموقة من ضيوف الشرف ، شهدت على سبيل المثال حضور كل من ، القنصل العام السويسري في دبي ، سعادة فرانك إيجمان. وكذلك الدكتور أندرو بيرد ، المدير العام ورئيس منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا لدى شركة أسينو ، الذي ألقى كلمة رئيسية حول دور الشركة والتزامها المستمر نحو تقديم أدوية عالية الجودة في المنطقة.

وفي سياق متصل ، تحدث الدكتور جان لوك إيزيلي ، الرئيس التنفيذي للاتحاد العالمي للقلب حول العبء العالمي المرتبط بأمراض القلب والأوعية الدموية والمبادرات التي يتم اتخاذها حاليًا لتقليل مخاطر هذه الأمراض وأعراضها ، في حين قام البروفيسور الدكتور عبد الله شهاب ، أستاذ الطب واستشاري أمراض القلب التداخلية، ورئيس تحرير مجلة الإمارات الطبية ، بعرض أبرز التحديات التي تتسبب بها الأمراض القلبية الوعائية ، إلى جانب ذلك قدم لمحة عامة حول مدى انتشار هذه الأمراض في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن جانبه علق البروفيسور الدكتور عبد الله شهاب ، استشاري طب أمراض القلب التداخلية ، ورئيس تحرير مجلة الإمارات الطبية ونائب رئيس جمعية القلب الإماراتية قائلاً "تعتبر أمراض القلب والأوعية الدموية محط تركيز مهم في دولة الإمارات العربية المتحدة ، حيث أن الزيادة الأخيرة في معدل الوفيات المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية في منطقة الشرق الأوسط هي من بين أعلى المعدلات على مستوى العالم ، لذلك تعد الوقاية المبكرة من اضطراب شحميات الدم ومكافحته أمرًا بالغ الأهمية للحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".

وبهذا الصدد أكد الدكتور أندرو بيرد المدير العام ورئيس منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا لدى شركة أسينو على أن هدف الشركة يتمثل في إحداث تأثير إيجابي في كل مكان يتواجدون فيه ، مشيراً إلى أنهم يأملون من خلال الجمع بين كبار الخبراء في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال أمراض القلب والأوعية الدموية ، إلى زيادة الوعي وإيجاد أساليب جديدة للوقاية والعلاج ، كما نوه الدكتور على جهود شركة أسينو التي تتماشى مع رؤية وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات ، والتي تركز على تعزيز إمكانية الحصول على أدوية عالية الجودة ، وكذلك تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي للمعرفة والابتكار في مجال الرعاية الصحية".

ومن جهته صرح جان لوك إيزيلي ، الرئيس التنفيذي للاتحاد العالمي للقلب قائلاً "تحصد أمراض القلب والأوعية الدموية أكثر من 18 مليون شخص سنويًا ، وهي السبب الأول للوفاة في كل مكان ، وللأسف يشمل هذا الرقم الكبير منطقة الشرق الأوسط".

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