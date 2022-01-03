أسكوت المحدودة تحصد أكبر عدد من الجوائز خلال حفل توزيع جوائز السفر العالمية للعام 2021 بما مجموعه 28 جائزة ما يضعها في صدارة شركات الإقامة المزودة بالخدمات من حيث عدد الجوائز.

أسكوت تحتفي بالفوز من خلال إطلاق حملة "شكرًا لك" لمنح أعضاء برنامج أسكوت ستار ريواردز 28 مليون نقطة إضافية.

نالت العلامة التجارية أيضًا أرفع الجوائز في القطاع في الشرق الأوسط وآسيا للعام السادس على التوالي.

دبي، الإمارات العربية المتحدة - كشفت أسكوت المحدودة، الشركة الرائدة في تشغيل الشقق الفندقية المملوكة بالكامل من شركة كابيتالاند للإستثمار، عن نيلها 28 جائزة بالإضافة إلى لقب "العلامة التجارية العالمية الرائدة في مجال الشقق الفندقية المزوّدة بالخدمات" في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وأوقيانوسيا، وذلك خلال الحفل النهائي الإقليمي الكبير لجوائز السفر العالمية للعام 2021. وخلال الحفل، حصدت أسكوت النصيب الأكبر من الجوائز من بين منافسيها من شركات الشقق الفندقية.

وفي هذا السياق، علّق كيفين جوه، الرئيس التنفيذي لشركة أسكوت، قائلًا: "لا شك أن نيل هذه الجوائز خلال هذه الأوقات العصيبة هو بمثابة شهادة على جودة الشقق الفندقية التي نديرها، فضلاً عن جهود أسكوت لتوفير منزل ثانٍ يحتضن جميع ضيوفها. يشرفني أن أحتفل بهذا الإنجاز الرائع مع موظفينا الذين يضعون احتياجات الآخرين قبل احتياجاتهم، كما أنني ممتن للدعم القوي الذي يقدّمه لنا المالكون وشركاؤنا وزملاؤنا في العمل".

وأضاف جوه: "على الرغم من تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19)، لا تزال أسكوت مكان الإقامة المفضل للضيوف. وهذا العام، تألقت أسكوت باعتبارها أول شركة ضيافة في العالم تقدم للضيوف دعمًا مجانيًا في مجال الصحة والعافية والأمن أثناء إقامتهم. كذلك، أضفنا سبع علامات فندقية إلى شبكتنا التي باتت تشمل 14 علامة تجارية على منصتنا الإلكترونية الجديدة Discoverasr.com. وتسير أسكوت بخطى ثابتة لتحقيق رقم قياسي من حيث عدد الشقق الجديدة التي انضمت إليها وعدد الفنادق التي تم افتتاحها هذا العام. وإن دلّ ذلك على شيء، فإنما يدلّ على مرونة فريقنا الذي ثابر ولم يفقد الأمل حتى في أصعب الظروف. نحن متحمسون للمضي قدمًا بهذا الزخم الإيجابي ومتابعة تقديم المزيد من الخدمات والعروض الفريدة في العام 2022".

واحتفاءً بفوزها بلقب العلامة الفندقية الرائدة في العالم في مجال الشقق الفندقية المزودة بالخدمات، أطلقت أسكوت حملة "شكرًا لك" لمنح ضيوفها فرصة لكسب ما يصل إلى 28 مليون نقطة إضافية في إطار برنامج الولاء الفندقي أسكوت ستار ريواردز (ASR). وبإمكان الأعضاء الذين يجرون حجوزاتهم بشكل مباشر حتى 31 ديسمبر 2021، بما في ذلك الحجز عبر موقع Discoverasr.com، اكتساب 3,888 نقطة إضافية. ويسري العرض الترويجي على الإقامات بين 16 ديسمبر 2021 و31 مارس 2022.

ويواصل أعضاء برنامج أسكوت ستار ريواردز التمتع بمجموعة كبيرة من الامتيازات، مثل ميزة شراء نقاط أسكوت ستار والعروض الترويجية التي تمكّن الأعضاء من شراء النقاط والاستفادة من نقاط إضافية؛ علاوة على ميزتَي نقاط النخبة من أسكوت ستار وتبادل النقاط من كابيتاستار اللتين تسمحان لأعضاء برنامج الولاء بالحصول على المزيد من الامتيازات أو ترقية عضويتهم إلى الفئة التالية.

كذلك، يعزّز تطبيق Discover ASR على الهاتف المحمول راحة أعضاء برنامج أسكوت ستار ريواردز إذ يقدّم لهم خدمات لا تلامسية ويخوّلهم البحث عن الصفقات وإدارة عضويتهم وشراء نقاط المكافآت واستبدالها وتسجيل الوصول والمغادرة عبر الهاتف المحمول وإجراء عمليات الدفع إلكترونيًا. وتجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق التطبيق في أكتوبر 2020، ومنذ ذلك الحين حقق أكثر من 220 ألف عملية تنزيل حتى الآن.

وتشمل أحدث مزايا التطبيق تمكين الضيوف من تخصيص إقامتهم من خلال مشاركة طلباتهم قبل الوصول والإقامة؛ بالإضافة إلى كسب نقاط المكافآت عند اختيار إلغاء خدمة التدبير المنزلي كجزء من مبادرة "غو غرين" من أسكوت؛ ومشاركة التعليقات حول إقامتهم عبر الاستطلاع الخاص على التطبيق الإلكتروني. كذلك، بإمكان الضيوف المقيمين في فنادق أسكوت الاستفادة من الوسط الاجتماعي ضمن التطبيق وميزات المراسلة الخاصة التي تسمح بالتفاعل مع الزملاء الضيوف أو التواصل بشكل خاص مع مكتب الاستقبال في الفندق. وقريبًا، سيتسنّى للضيوف شراء قسائم إقامتهم القادمة عبر التطبيق.

إقليميًا، فازت أسكوت بلقب "العلامة الفندقية الرائدة في مجال الشقق الفندقية المزودة بالخدمات في الشرق الأوسط"، ولقب "العلامة الفندقية الرائدة في مجال الشقق الفندقية المزودة بالخدمات في المملكة العربية السعودية" على مستوى المجموعة، في حين حصلت أربعة فنادق من أسكوت على جوائز رفيعة على المستوى المحلي في الشرق الأوسط وتركيا.

وحاز فندق أسكوت رافال العليا الرياض الذي يطل على أبهى المناظر في قلب مدينة الرياض العصرية والتجارية على لقب "الشقق الفندقية الرائدة المزوّدة بالخدمات في المملكة العربية السعودية للعام 2021".

وفي الإمارات العربية المتحدة، حصد أسكوت بارك بلايس دبي الذي يتميز بشقق فخمة وراقية في وسط دبي جائزة "الشقق الفندقية الرائدة المزوّدة بالخدمات في الإمارات العربية المتحدة" للعام 2021 خلال حفل توزيع جوائز السفر العالمية. بدوره، نال سيتادينز مترو سنترال دبي لقب "الشقق الفندقية الرائدة المزوّدة بالخدمات في دبي للعام 2021" لفخامته وقربه من المركز التجاري في دبي.

هذا وحاز فندق أسكوت الأنيق في تركيا، سمرست مسلك اسطنبول، على لقب "الشقق الفندقية الرائدة المزوّدة بالخدمات في تركيا" للعام الثالث على التوالي في حفل توزيع الجوائز هذا العام.

وتعليقًا على جوائز هذا العام، قال المدير العام لشركة أسكوت في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا والهند، فينسينت ميكولس: "إنه لشرف كبير حقًا أن نفوز بلقب العلامة التجارية الرائدة في مجال الشقق الفندقية المزودة بالخدمات في الشرق الأوسط. لقد أظهر موظفونا المتحمسون تفانيهم في منح كل ضيف تجربة إقامة مريحة لا تُنسى في فنادق أسكوت. وعلى الرغم من التحديات التي واجهناها في العام الماضي، تألّقت فنادق أسكوت بأداء مميز خوّلها نيل هذه الجوائز المرموقة. ولم يكن ذلك ممكنًا لولا دعم ضيوفنا المخلصين، لذا نود أن نشاركهم لحظة الفخر هذه من خلال منحهم نقاط برنامج أسكوت ستار ريواردز. وأود أن أتقدم بخالص الشكر لجميع أعضاء فريقنا والضيوف على ثقتهم بنا كوجهة ضيافة مفضلة لديهم".

هذا وتستعد أسكوت لافتتاح محفظة مرموقة من 19 فندقًا في الشرق الأوسط وتركيا والقارة الأفريقية بحلول السنوات القادمة. وتشمل هذه الفنادق سمرست وست فيو نيروبي، وسيتادينز راسين كازابلانكا، وسيتادينز كونيكت بيلفيدير الدار البيضاء، وسمرست روسلين نيروبي، وسمرست بولي أديس أبابا، وأسكوت كازانتشيس أديس أبابا، وأسكوت ريفييرا خليج أبيدجان، وسمرست ألماديس داكار، وسيتادينز بيربل ليكي لاغوس في إفريقيا. وكما تفتتح أسكوت فندق سمرست سيتي سنتر أتيراو قريباً في كازاخستان. وفي الشرق الأوسط، تعتزم الشركة افتتاح أسكوت فيلاز الرياض، وسمرست كورنيش جدة، وسمرست داون تاون الخبر، وسيتادينز العزيزية الخبر، وسيتادينز أبها في المملكة العربية السعودية؛ وسمرست ويست باي الدوحة، وسمرست المنصورة الدوحة في قطر؛ كما وسيتم افتتاح سيتادينز الغبرة مسقط قريبًا في عمان؛ بالإضافة إلى سيتادينز نيبا غاردن اسطنبول وسيتادينز مسلك اسطنبول في تركيا النابضة بالحياة.

للمزيد من المعلومات حول حملة "شكرًا لك"، يرجى زيارة: https://www.discoverasr.com/en/offers/world-travel-awards-2021

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نبذة عن أسكوت المحدودة

أسكوت المحدودة هي شركة سنغافورية نمت لتصبح واحدة من أبرز الجهات التي تتولى تشغيل وإدارة الشقق الفندقية في العالم. تغطي محفظة أسكوت أكثر من 200 مدينة في 30 دولة عبر آسيا والمحيط الهادئ وآسيا الوسطى وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والولايات المتحدة الأميركية.

تملك أسكوت أكثر من 75,000 وحدة مشغلة وما يقارب 52,000 وحدة قيد التطوير، أي بمجموع يزيد عن 127,000 وحدة في أكثر من 790 فندقًا.

وتشمل العلامات التجارية للشقق الفندقية المزودة بالخدمات والفنادق التي تملكها الشركة: علامة أسكوت ذا ريزدينس، ذا كريست كولكشن، سومرست، كويست، سيتادينز، ليف، بريفيرينس، فيرتو، هاريس، سيتادينز كونيكت، فوكس، يلو، فوكس لايت، بوب.

يقدم برنامج الولاء الفندقي من أسكوت، أسكوت ستار ريواردز، مزايا حصرية لأعضائه عند حجز إقامتهم مباشرةً في فنادق أسكوت المشاركة.

أسكوت، التابعة والمملوكة بالكامل من شركة كابيتالاند المحدودة، هي الشركة الأولى التي قادت قطاع الشقق الفندقية عالمي المستوى في آسيا والمحيط الهادئ مع افتتاح فندق أسكوت سنغافورة في العام 1984. واليوم، تمتلك الشركة سجلًا حافلًا يمتد لأكثر من 30 عامًا من النجاحات في القطاع والجوائز المرموقة والسمعة العالمية.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.discoverasr.com.

نبذة عن شركة كابيتالاند الإستثمارية المحدودة

يقع المقر الرئيسي لشركة كابيتالاند الإستثمارية المحدودة في سنغافورة وهي شركة عالمية رائدة في إدارة الإستثمار العقاري (REIM) وتتمتّع بحضور قوي في آسيا. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2021، بلغت قيمة الأصول العقارية تحت إدارة كابيتالاند الإستثمارية حوالي 120.8 مليار دولار سنغافوري، بالإضافة إلى 84.3 مليار دولار سنغافوري من الصناديق العقارية المدارة موزعة على ستة صناديق استثمار عقاري مدرجة وصناديق تجارية، و30 صندوقًا خاصًا عبر آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والولايات المتحدة الأميركية. تغطي محفظة الأصول العقارية المتنوعة للشركة مشاريع التطوير المتكاملة وتجارة التجزئة والمكاتب والإقامة والقطاعات الاقتصادية الجديدة مثل المجمعات التجارية والصناعية واللوجستية ومراكز البيانات.

تهدف كابيتالاند الإستثمارية إلى توسيع نطاق صناديقها العقارية المدارة وأرباحها المتعلقة بالرسوم من خلال مجموعتها الكاملة من قدرات إدارة الاستثمارات والتشغيل. وبصفتها الذراع التجارية الإستثمارية لمجموعة كابيتالاند، تتمتع الشركة بإمكانية الوصول إلى إمكانيات التطوير وفرص الإستثمار على مستوى المشاريع قيد الإنشاء لدى ذراع التطوير في مجموعة كابيتالاند. ويُعتبر عملها تحت مظلة مجموعة كابيتلاند الراسخة من أهم السمات التي تميز كابيتالاند الإستثمارية عن غيرها من شركات إدارة الإستثمار العقاري.

وكجزء من مجموعة كابيتالاند، تضع كابيتالاند الإستثمارية المحدودة الاستدامة في صميم عملها. وبصفتها شركة عقارية مسؤولة، فإنها تساهم أيضًا في دعم الرفاهية البيئية والإجتماعية للمجتمعات التي تعمل فيها حيث تقدم قيمة اقتصادية طويلة الأجل لأصحاب المصلحة.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارةhttp://www.capitalandinvest.com/

الملحق

حصدت أسكوت وفنادقها الجوائز التالية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأوقيانوسيا وأوروبا في النهائي الكبير لحفل توزيع جوائز السفر العالمية الافتراضي الذي أُقيم في 17 و19 و22 أكتوبر و16 ديسمبر 2021 على التوالي:

النهائي الكبير لحفل توزيع جوائز السفر العالمية للعام 2021

العلامة الرائدة في العالم في مجال الشقق الفندقية المزوّدة بالخدمات للعام 2021: شركة أسكوت المحدودة

جوائز السفر العالمية في الشرق الأوسط للعام 2021

العلامة الرائدة في مجال الشقق الفندقية المزوّدة بالخدمات في الشرق الأوسط للعام 2021: شركة أسكوت المحدودة

الشقق الفندقية الرائدة المزوّدة بالخدمات في دبي للعام 2021: سيتادينز مترو سنترال دبي

العلامة الرائدة في مجال الشقق الفندقية المزوّدة بالخدمات في المملكة العربية السعودية للعام 2021: شركة أسكوت المحدودة

الشقق الفندقية الرائدة المزوّدة بالخدمات في المملكة العربية السعودية للعام 2021: أسكوت رافال العليا الرياض

الشقق الفندقية الرائدة المزوّدة بالخدمات في الإمارات العربية المتحدة للعام 2021: أسكوت بارك بلايس دبي

جوائز السفر العالمية في آسيا للعام 2021

العلامة التجارية الرائدة في مجال الشقق الفندقية المزوّدة بالخدمات في آسيا للعام 2021: أسكوت المحدودة

العلامة التجارية الرائدة في مجال الشقق الفندقية المزوّدة بالخدمات في الصين للعام 2021: أسكوت المحدودة

الشقق الفندقية المزوّدة بالخدمات الرائدة في الصين للعام 2021: أسكوت رافلز سيتي تشنغدو

العلامة التجارية الرائدة في مجال الشقق الفندقية المزوّدة بالخدمات في هونغ كونغ للعام 2021: أسكوت المحدودة

العلامة التجارية الرائدة في مجال الشقق الفندقية المزوّدة بالخدمات في ماليزيا للعام 2021: أسكوت المحدودة

العلامة التجارية الرائدة في مجال الشقق الفندقية المزوّدة بالخدمات في الفلبين للعام 2021: أسكوت ذا ريزيدنس

العلامة التجارية الرائدة في مجال الشقق الفندقية المزوّدة بالخدمات في سنغافورة للعام 2021: أسكوت المحدودة

العلامة التجارية الرائدة في مجال الشقق الفندقية المزوّدة بالخدمات في تايلاند للعام 2021: أسكوت ذا ريزيدنس

العلامة التجارية الرائدة في مجال الشقق الفندقية المزوّدة بالخدمات في فيتنام للعام 2021: أسكوت المحدودة

الشقق الفندقية الرائدة المزوّدة بالخدمات في فيتنام للعام 2021: سمرست جراند هانوي

جوائز السفر العالمية في أوروبا للعام 2021

العلامة التجارية الرائدة في مجال الشقق الفندقية المزوّدة بالخدمات في أوروبا للعام 2021: سيتادينز أبارتهوتل

الشقق الفندقية الرائدة المزوّدة بالخدمات في أوروبا للعام 2021: لا كليه شانزليزيه باريس، فرنسا

العلامة التجارية الرائدة في مجال الشقق الفندقية المزوّدة بالخدمات في فرنسا للعام 2021: سيتادينز أبارتهوتل

الشقق الفندقية الرائدة المزوّدة بالخدمات في فرنسا للعام 2021: لا كليه تور إيفيل باريس

الشقق الفندقية الرائدة المزوّدة بالخدمات في بلجيكا للعام 2021: سيتادينز تواسون دور بروكسل

الشقق الفندقية الرائدة المزوّدة بالخدمات في إنجلترا للعام 2021: سيتادينز أيسلينغتون لندن

العلامة التجارية الرائدة في مجال الشقق الفندقية المزوّدة بالخدمات في ألمانيا للعام 2021: سيتادينز أبارتهوتل

الشقق الفندقية الرائدة المزوّدة بالخدمات في ألمانيا للعام 2021: سيتادينز أرنولفبارك ميونيخ

الشقق الفندقية الرائدة المزوّدة بالخدمات في إسبانيا للعام 2021: سيتادينز رامبلاس برشلونة

الشقق الفندقية الرائدة المزوّدة بالخدمات في تركيا للعام 2021: سمرست مسلك اسطنبول

جوائز السفر العالمية في أوقيانوسيا للعام 2021

العلامة التجارية الرائدة في مجال الشقق الفندقية المزوّدة بالخدمات في أوقيانوسيا للعام 2021: فنادق كويست أبارتمنت

الشقق الفندقية الرائدة المزوّدة بالخدمات في أوقيانوسيا للعام 2021: كويست نيوكواي دوكلاندز

[1] للمزيد من المعلومات حول الجوائز الـ 28 التي فازت بها شركة أسكوت وفنادقها، يُرجى الاطلاع على الملحق

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