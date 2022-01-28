مع توقيع اتفاقيات لتشغيل 15,100 شقة فندقية وتفتتح أكثر من 8,200 وحدة فندقية

أسكوت توقّع 58 عقد امتياز وإدارة جديد مضيفة أكثر من 12,500 شقة فندقية إلى أسواق آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

أسكوت تعتزم توسيع محفظتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا بإفتتاح 20 فندقًا جديدًا بحلول العام 2023

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: كشفت أسكوت، الشركة الرائدة في تشغيل الشقق الفندقية المملوكة بالكامل لشركة كابيتالاند للإستثمار، عن توقيعها في العام 2021 اتفاقيات لطرح 15,100 وحدة فندقية عبر 72 فندقًا في الأسواق العالمية. ويمثّل العام 2021 العام الخامس على التوالي الذي تحقق فيه أسكوت نموًا قياسيًا عبر فنادقها. وعلى الرغم من العوامل التي أثرت على القطاع في العامين الماضيين جرّاء جائحة كورونا (كوفيد-19)، لا تزال الشقق الفندقية المزودة بالخدمات هي المحرّك الأساسي لعجلة أعمال أسكوت، حيث غطت أكثر من 60% من الإتفاقيات الجديدة، فضلًا عن إزدياد عدد الإتفاقيات الموقّعة في العام 2021 لإفتتاح فنادق جديدة.

وقد حققت العلامة الفندقية الرائدة عالميًا في مجال الشقق الفندقية الرقم الأعلى على الإطلاق من حيث الفنادق التي افتتحتها في العام 2021، مضيفةً أكثر من 8,200 وحدة فندقية عبر 40 فندقًا في 25 مدينة و10 دول. هذا وتتألف محفظة أسكوت الحالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا من 4,269 وحدة فندقية عبر 32 فندقًا في 14 دولة، مع خطط للتوسع تجري على قدم وساق. كذلك، تسلك المجموعة المسار الصحيح الذي رسمته لتحقيق هدفها الإقليمي المتمثل في إضافة 6,000 وحدة سكنية إلى محفظتها في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، ليصل إجمالي الوحدات الفندقية إلى 10,000 بحلول العام 2025 و160,000 على مستوى العالم بحلول العام 2023. هذا وتتطلع أسكوت إلى تشغيل 20 فندقًا إضافيًا في المنطقة بما في ذلك فنادقها في أفريقيا والتي تشمل سيتادينز راسين كازابلانكا وسيتادينز كونيكت بيلفيدير الدار البيضاء وسمرست روسلين نيروبي وسمرست بولي أديس أبابا وأسكوت كازانشيس أديس أبابا وأسكوت ريفييرا جولف أبيدجان وسمرست ألماديس داكار. وتجدر الإشارة إلى أن أسكوت المحدودة دخلت أسواق الكاميرون ونيجيريا مع توقيع إتفاقيتين لإفتتاح أولى فنادقها سيتادينز سيتي سنتر ياوندي وسيتادينز بيربل ليكي لاغوس في العاصمتين ياوندي ولاغوس على التوالي.

وتشمل فنادق أسكوت الجديدة في الشرق الأوسط وتركيا سمرست كورنيش جدة وسيتادينز العزيزية الخبر وسيتادينز أبها وكلها تقع في المملكة العربية السعودية، الدولة التي صنفتها أسكوت كسوق مستهدف للتوسع على مستوى المنطقة. هذا وستفتتح أسكوت فندق سمرست المنصورة الدوحة في قطر، وهي تعتزم افتتاح فندقي سيتادينز نيبا غاردن اسطنبول وسيتادينز مسلك اسطنبول في تركيا في العام 2023.

ومن المقرر افتتاح فندق سمرست وسط مدينة الخبر في المملكة العربية السعودية في الربع الأول من هذا العام، بالإضافة إلى فندق سيتادينز الغبرة مسقط في سلطنة عمان؛ فيما سيعيد فندق سمرست ويست باي الدوحة فتح أبوابه في قطر. كذلك، ستدخل أسكوت سوق كازاخستان بأول فنادقها سمرست سيتي سنتر أتيراو وسوق كينيا مع فندق سمرست ويست فيو نيروبي.

وتعليقًا على خطط التوسع التي تمضي بها أسكوت، قال فنسنت ميكوليس، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا والهند: "لقد أثبتت أسكوت قدرتها على الصمود خلال الأوقات الصعبة على مستوى المجموعة وعلى المستوى الإقليمي على حد سواء، وذلك بفضل العزيمة الثابتة والعمل الجاد الذي بذله فريقنا الشغوف والولاء الراسخ لضيوفنا. وبرأيي، هذا ما خوّل أسكوت حصد عدد من الجوائز والتوسع في أسواقها الحالية والجديدة. وأرى أن العام 2022 سيكون زاخرًا بفرص التعلم والنمو والحفاظ على ريادة العلامة التجارية في قطاع الشقق الفندقية في المنطقة. وأود أن أشكر جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك الضيوف على ثقتهم بأسكوت المحدودة كوجهة ضيافة مفضلة في المنطقة والعالم".

تدير أسكوت حاليًا 11 فندقًا في أربع دول في منطقة الخليج، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين وتركيا. في المملكة العربية السعودية، تشمل فنادق العلامة أسكوت كورنيش الخبر وأسكوت صاري جدة وأسكوت التحلية جدة وأسكوت رافال العليا الرياض وسيتادينز السلامة جدة وسبيكترومز ريزيدنس جدة. فيما تدير العلامة فنادق أسكوت بارك بلايس دبي وسيتادينز قرية الثقافة دبي وسيتادينز مترو سنترال دبي في الإمارات العربية المتحدة، جنبًا إلى جنب مع سمرست مسلك اسطنبول في تركيا وسمرست الفاتح البحرين في البحرين.

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نبذة عن أسكوت المحدودة

أسكوت المحدودة هي شركة سنغافورية نمت لتصبح واحدة من أبرز مشغلي الشقق الفندقية في العالم. تغطي محفظة أسكوت أكثر من 200 مدينة في 30 دولة عبر آسيا والمحيط الهادئ وآسيا الوسطى وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية.

تملك أسكوت أكثر من 76,000 وحدة فندقية مشغلة وما يقارب 57,000 وحدة قيد التطوير، أي بمجموع يزيد عن 133,000 وحدة في أكثر من 800 فندق.

تشمل العلامات التجارية للشقق الفندقية المزودة بالخدمات والفنادق التي تملكها الشركة: علامة أسكوت ذا ريزدينس، ذا كريست كولكشن، سمرست، كويست، سيتادينز، ليف، بريفيرينس، فيرتو، هاريس، سيتادينز كونيكت، فوكس، يلو، فوكس لايت، بوب.

يقدم برنامج الولاء الفندقي من أسكوت، مكافآت أسكوت ستار، مزايا حصرية لأعضائه عند حجز إقامتهم مباشرةً في فنادق أسكوت المشاركة.

أسكوت، التابعة والمملوكة بالكامل لشركة كابيتالاند الإستثمارية المحدودة، هي الشركة الأولى التي قادت قطاع الشقق الفندقية ذات المستوى العالمي في آسيا والمحيط الهادئ مع افتتاح فندق أسكوت سنغافورة في العام 1984. واليوم، تمتلك الشركة سجلًا حافلًا يمتد لأكثر من 30 عامًا من النجاحات في القطاع والجوائز المرموقة والسمعة العالمية.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.discoverasr.com.

نبذة عن شركة كابيتالاند الإستثمارية المحدودة

يقع المقر الرئيسي لشركة كابيتالاند الإستثمارية المحدودة في سنغافورة وهي شركة عالمية رائدة في إدارة الإستثمار العقاري (REIM) وتتمتّع بحضور قوي في آسيا. اعتبارًا من 30 سبتمبر2021، بلغت قيمة الأصول العقارية تحت إدارة كابيتالاند الإستثمارية حوالي 120.8 مليار دولار سنغافوري، بالإضافة إلى 84.3 مليار دولار سنغافوري من الصناديق العقارية المدارة موزعة على ستة صناديق استثمار عقاري مدرجة وصناديق تجارية، و30 صندوقًا خاصًا عبر آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. تغطي محفظة الأصول العقارية المتنوعة للشركة مشاريع التطوير المتكاملة وتجارة التجزئة والمكاتب والإقامة والقطاعات الاقتصادية الجديدة مثل المجمعات التجارية والصناعية واللوجستية ومراكز البيانات.

تهدف كابيتالاند الإستثمارية إلى توسيع نطاق صناديقها العقارية المدارة وأرباحها المتعلقة بالرسوم من خلال مجموعتها الكاملة من قدرات إدارة الإستثمارات والتشغيل. وبصفتها الذراع التجارية الإستثمارية لمجموعة كابيتالاند، تتمتع الشركة بإمكانية الوصول إلى إمكانات التطوير وفرص الإستثمار على مستوى المشاريع قيد الإنشاء لدى ذراع التطوير في مجموعة كابيتالاند. ويُعتبر عملها تحت مظلة مجموعة كابيتلاند الراسخة من أهم السمات التي تميز كابيتالاند الإستثمارية عن غيرها من شركات إدارة الإستثمار العقاري.

كجزء من مجموعة كابيتالاند، تضع كابيتالاند الإستثمارية المحدودة الإستدامة في صميم عملها. وبصفتها شركة عقارية مسؤولة، فإنها تساهم أيضًا في دعم الرفاهية البيئية والإجتماعية للمجتمعات التي تعمل فيها حيث تقدم قيمة اقتصادية طويلة الأجل لأصحاب المصلحة.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة http://www.capitalandinvest.com/

الملحق أ: لمحة عن أبرز فنادق أسكوت الجديدة

الكاميرون

سيتادينز سيتي سنتر ياوندي (اسم مؤقت) (الإفتتاح في العام 2024)

سيتادينز سيتي سنتر ياوندي هو أول فندق للشقق المزودة بالخدمات تفتتحه أسكوت في الكاميرون. يحتل مكان الفندق موقعًا استراتيجيًا في قلب العاصمة ياوندي وسط حي نابض بالحياة يزخر بالمطاعم ويقع بالقرب من منطقة باستوس، مقر العديد من السفارات الأجنبية. سيضم سيتادينز سيتي سنتر ياوندي 150 شقة استوديو وشقة بغرفة نوم واحدة وغرفتي نوم بالإضافة إلى مرافق تشمل مطعمًا ومسبحًا.

أثيوبيا

أسكوت كازانتشيس أديس أبابا (الإفتتاح في العام 2024)

يقع أسكوت كازانتشيس أديس أبابا في الحي التجاري المركزي في أديس أبابا، عاصمة إثيوبيا ومركز أعمالها، ويبعد مسافة قصيرة عن القصر الوطني، و800 متر عن مركز مؤتمرات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا وعلى بعد 10 دقائق بالسيارة من مطار أديس أبابا الدولي. سيتسنى للضيوف الإستفادة من مجموعة واسعة من خيارات تناول الطعام والترفيه مع سلسلة من المطاعم والمقاهي. سيضم الفندق المزود بالخدمات 190 وحدة سكنية من شقق الاستوديو المجهزة بالكامل وشقق بغرفة نوم واحدة وغرفتي نوم بالإضافة إلى مرافق تشمل صالة للألعاب الرياضية وقاعات اجتماعات ومؤتمرات ومطعمًا ومسبحًا.

نيجيريا

سيتادينز بيربل ليكي لاغوس (الإفتتاح في العام 2023)

يقع سيتادينز بيربل ليكي لاغوس على شارع الحرية في ليكي، لاغوس، العاصمة الإقتصادية لنيجيريا، وهو جزء من مشروع متعدد الإستخدامات يضم أيضًا وجهات لتناول الطعام والترفيه والمكاتب والتسوق. سيضم الفندق 175 شقة استوديو وشقق من غرفة نوم واحدة إلى أربع غرف نوم بالإضافة إلى مرافق تشمل صالة للألعاب الرياضية وغرف اجتماعات وصالة للمقيمين.

الملحق ج: لمحة عن أبرز جهود أسكوت لتحقيق التميز التشغيلي

أسكوت هي شركة الضيافة الأولى عالميًا في تقديم مجموعة من خدمات الإستشارات الشخصية والرعاية الصحية عن بعد والمشورة بشأن أمن السفر للضيوف.

في مايو 2021، أعلنت أسكوت عن عقد شراكة عالمية مع شركة أس أو أس الدولية لتقديم خدمات الرعاية عالية الجودة للضيوف عند الطلب وذلك بمساعدة الخبراء الطبيين والأمنيين. وتصب الخدمات المجانية في إطار إلتزامات برنامج أسكوت كيرز الرامي إلى إرساء معايير صارمة للنظافة والسلامة ودعم الرعاية الصحة وتنفيذ الممارسات المستدامة.

أسكوت تجمع العلامات التجارية الرائدة في قطاع الإقامة على منصة عالمية واحدة لحجز السفر عبر الإنترنت عبر موقع discoverasr.com

في يوليو 2021، أطلقت أسكوت موقع discoverasr.com لتقديم منصة عالمية واحدة لحجز السفر عبر الإنترنت توفر للضيوف وصولاً شاملاً للمرة الأولى إلى أكثر من 400 شقة مزودة بالخدمات ومساحات للإقامة المشتركة وفنادق تضم نحو 77,000 وحدة سكنية عبر أكثر من 130 مدينة في أكثر من 30 دولة، يقع أكثر من 10,000 وحدة منها في 62 فندقًا تحت إدارة فنادق توزيا. إلى جانب إضافة فنادق توزيا على موقع discoverasr.com، انضم أعضاء برنامج الولاء الفندقي ماي توزيا بريفيلج (MTP) أيضًا إلى برنامج مكافآت أسكوت ستار (ASR).

أسكوت تقدم قيمة ومرونة أكبر لأعضاء برنامج مكافآت أسكوت ستار

يواصل أعضاء برنامج مكافآت أسكوت ستار التمتع بمجموعة كبيرة من الإمتيازات، مثل ميزة شراء نقاط أسكوت ستار والعروض الترويجية التي تمكّن الأعضاء من شراء النقاط والإستفادة من نقاط إضافية؛ علاوة على ميزتَي نقاط النخبة من أسكوت ستار وتبادل النقاط من كابيتاستار اللتين تسمحان لأعضاء برنامج الولاء بالحصول على المزيد من الإمتيازات أو ترقية عضويتهم إلى الفئة التالية.

كذلك، يعزّز تطبيق Discover ASR على الهاتف المحمول راحة أعضاء برنامج مكافآت أسكوت ستار إذ يقدّم لهم خدمات لا تلامسية حيث يمكنهم البحث عن الصفقات وإدارة عضويتهم وشراء نقاط المكافآت واستبدالها وتسجيل الوصول والمغادرة عبر الهاتف المحمول وإجراء عمليات الدفع إلكترونيًا. تم إطلاق التطبيق في أكتوبر 2020، ومنذ ذلك الحين حقق أكثر من 223 ألف عملية تنزيل حتى الآن.

تشمل أحدث مزايا التطبيق السماح للضيوف بتخصيص إقامتهم من خلال مشاركة طلباتهم قبل الوصول والإقامة؛ بالإضافة إلى كسب نقاط المكافآت عند اختيار إلغاء خدمة التدبير المنزلي كجزء من مبادرة "غو غرين" من أسكوت؛ ومشاركة التعليقات حول إقامتهم عبر الإستطلاع الخاص على التطبيق الإلكتروني. كما ويمكن للضيوف المقيمين في فنادق أسكوت الإستفادة من الوسط الإجتماعي ضمن التطبيق وميزات المراسلة الخاصة التي تسمح بالتفاعل مع الزملاء الضيوف أو التواصل بشكل خاص مع مكتب الإستقبال في الفندق. قريبًا، سيتسنّى للضيوف شراء قسائم إقامتهم القادمة عبر التطبيق.

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