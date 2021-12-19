الحدث الملهم للتصميم والإبداع في مجال الأزياء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

دبي-الإمارات العربية المتحدة: أختتمت فعاليات أسبوع الموضة 2021 في دبي، الحدث الأبرزمن نوعه الذي جمع بين نخبة من المصممين المحليين والإقليميين لاستعراض تصاميم الأزياء الراقية ودعم المواهب الناشئة، وأقيم الحدث الرائد بتنظيم"سوبريم إيفينتس" التي ركزت في فعاليات هذا العام على تقديم فرصة تعزيز أعمال المواهب العاملة في صناعة الملابس والناشئة في هذا المجال، واستقطب الحدث محموعة من عشاق الموضة في المنطقة والمشاهير والمؤثرين الإجتماعيين الذين تألقوا على السجادة الحمراء خلال الفعاليات.

وجمع الحدث هذا العام نخبة من المصممين المبدعين مع أكثر من 25 عاماً من الخبرة، كما ساهم في دعم هذا المجال وخاصة في مرحلة ما بعد الوباء العالمي وكذلك أعمال القطاعات ذات الصلة، من خلال تقديم منصة مثالية للمصممين لاستعراض أحدث تصاميم الأزياء وأيضاً تمهيد الطريق للخريجين الجدد في هذا المجال لعرض مواهبهم الناشئة.

وقد أقيم هذا الحدث في الساحة التي افتتحت حديثًا في آي إم جي عالم من المغامرات بتنظيم من قبل "سوبريم إيفنتس" . وعلق سيف علي خان من سوبريم إيفنت: "يسعدنا النجاح الذي شهدته نسخة هذا العام من الحدث الأبرز في مجال الأزياء بالمنطقة، ولقد عملنا على تنظيم فعالياته بشكل يتماشى مع جهود دبي الواسعة لدعم مختلف القطاعات في مرحلة ما بعد الوباء العالمي، ورؤيتها الرشيدة الهادفة إلى دعم المواهب الناشئة في مختلف المجالات ومنها الأزياء وكذلك الاقتصاد الإبداعي.

وشملت قائمة المصممين الذين شاركوا في الحدث الرائد هذا العام، المصممة " لارا" والتي عرضت مجموعة تصاميم خالدة والتي تغطي أنماطًا مختلفة من أجيال مختلفة ، وتسليط الضوء على كل حقبة بظلال وأسلوب ملابس مختلف، وقد أطلقت لارا مجموعتها الأولى. احتفالًا بالفردية. والمصمم نعمان أنصاري الذي أطلق مجموعة أزياء The Secret Courtyard" والتي تعكس الإبداع مع لمسة من البريق اللامع.، استعدت المجموعة بشكل مثالي لموسم الأعياد المقبل، حيث دمج المصمم اللون الغامق مع المطبوعات الغنية.

المصمم نيفيديتا كوتور قدم مجموعة أزياء تجسد اختيار الألوان المبهج ، والبناء التفصيلي والعناية المرئية الممنوحة لأدق غرزة توقيع المصمم الملتزم بابتكار كوتور يجسد الخفة والجمال. والمصمم بنهود عرض مجموعة Benhode الرائعة التي تعكس لقاء الفن بالواقع المعزز والتي تتميز بدقة التصميم والحرفية ونجلب الرقي والأناقة للرجل العصري حيث تمتزج الخياطة الكلاسيكية والملمس معًا واستخدام المصمم للأقمشة المستدامة لتعكس مجموعة تصاميم أزياء "مبتكرة وملهمة".

أما المصمم أماتو من فورن وان فقد كان استعراض مجموعته مثالي لعرض ختامي لأسبوع الموضة 2021 ، حيث كانت مجموعته بتصاميم جريئة وتجمع بين الأسلوب الراقي والدراما، وبأسلوب فريد من نوعه قدم الطباعة الزرقاء للأزياء الراقية في الإمارات العربية المتحدة، واحتفاءً بالمرأة من خلال تصاميم مجموعته كانت الصور الظلية أنيقة وحسية ، لكنها قوية مع حافة متمردة وقد أظهر العرض التقديمي قدرة المصمم البارعة على ابتكار تصاميم تتميز بدمج الخيال والمستقبلية.

وأختتم سيف علي خان ، منتج أسبوع الموضة 2021 : "نحن فخورون بأن نكون جزءًا الإبداع في دبي ، لنمضى على خطى قيادتنا ، ونعمل على تعزيز قطاع الأزياء والموضة، وسيواصل فريق العمل في سوبريم إيفنتس جهوده لدعم أعمال المصممين الإبداعية ومجال الموضة في المنطقة.

#بياناتحكومية

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