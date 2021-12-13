دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة أرزان ثروات والتي تخضع لإشراف سلطة دبي للخدمات المالية بأنها قدمت استشارة للاستحواذ على مبنى مكاتب بمواصفات عالية الجودة يقع في منطقة متميزة في مدينة بيفرلي هيلز في ولاية كاليفورنيا - الولايات المتحدة الأمريكية.

يتميز مبنى The Post بتصميمه الفريد ويقع في مدينة بيفرلي هيلز المرموقة. تم إنشاء هذا المبنى سابقاً كمقر لخدمة توزيع البريد ، وفي عام 2019 تم تطويره بالكامل ليصبح مبنى مكاتب بتصميم مبدع ومواصفات عالية الجودة يتألف من مساحة 103555 قدم مربع بالإضافة الى مبنى خاص مؤلف من ثلاثة أدوار مخصصة لمواقف السيارات. يقع هذا العقار في منطقة الأعمال الترفيهية والإعلامية في بيفرلي هيلز التي تعتبر المركز الرئيسي لشركات الإعلام والترفيه الرفيعة المستوى.

و العقار مؤجر كلياً بعقد طويل لمدة 11 سنة لكل من شركتي Live Nation الإعلامية و شركة خدمة البريد في الولايات المتحدة الأمريكية USPS ، والجدير بالذكر ان المستأجر الرئيسي Live Nation يحتل مركز الصدارة باعتباره من أكبر شركات بيع التذاكر والترويج للحفلات الترفيهية في العالم بقيمة سوقية بلغت 18 مليار دولار كما في 15 أبريل 2021.

قامت شركة أرزان ثروات بدور المستشار الاستراتيجي لهيكلة الصفقة والاستحواذ على العقار، وستستمر بهذا الدور خلال فترة استثمار العقار والتي من المتوقع ان تحقق دخل شهري للعملاء بنسبة 8.90.% سنوياً.

وعلق السيد/ مهند أبو الحسن – الرئيس التنفيذي لشركة أرزان ثروات:

"يسعدنا تقديم المشورة والترتيب لصفقة الاستحواذ على مبنى The Post ، والتي نعتقد أنها ستوفر عوائد جيدة جداَ لعملائنا. كما في صفقات أرزان ثروات السابقة ، من المتوقع أن يكون هذا الأصل استثماراً آمناً يحمي رؤوس أموال عملائنا ويوفر دخل شهري آمن وجذاب. يأتي هذا الاستحواذ في الوقت المناسب أيضاً لعملائنا ، الذين استفادوا من العديد من التخارجات المربحة التي حققتها أرزان ثروات خلال عام 2021 ، مما يسمح لهم بإعادة توظيف رأس المال في فرص استثمارية جديدة. كما أننا نؤكد دائماً على حرصنا على إدارة ثروات مستثمرينا بأعلى مستوى من المعايير المهنية وفق أسس حكيمة للمخاطر لضمان نتائج مالية جذابة لعملائنا الكرام بهدف حماية ثرواتهم وإرثهم."

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أرزان ثروات (DIFC ) المحدودة :

شركة أرزان ثروات هي شركة استشارات استثمارية مسجلة لدى مركز دبي المالي العالمي وتخضع لإشراف سلطة دبي للخدمات المالية، وتقوم بتقديم الخدمات الاستشارية لمختلف العملاء حول الاستثمارات العقارية والملكيات الخاصة والاستثمارية الأخرى بأكثر من2.37 مليار دولار أمريكي. وتركز الشركة على ترتيب الصفقات الاستثمارية المدرة للدخل في كبرى الأسواق العالمية والاستثمارات المميزة التي تلبي متطلبات العملاء.

لمعلومات إضافية:

احمد الصابري

مدير عمليات الاستثمار

البريد الإلكتروني a.alsabbrei@arzanwealth.com

هاتف: 8624 9988 965+

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