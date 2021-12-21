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دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة أرزان ثروات، والتي تخضع لإشراف سلطة دبي للخدمات المالية بأنها قدمت استشارة ناجحة لبيع محفظة عقارية تتضمن أربعة مستشفيات حديثة متميزة بأحدث التقنيات الطبية و مؤجرة الى شركة مملوكة من قبل شركة INTEGRIS و شركة Emerus وذلك في مدينة أوكلاهوما سيتي في الولايات المتحدة الأمريكية.
تتكون المستشفيات المباعة من مساحة 159,303 قدم مربع ومؤجرة لكل من شركة Emerus Holdings, LLC وهي واحدة من أكبر الشركات المختصة بإدارة المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية و شركة INTEGRIS Health, Inc . التي تعد من أهم الشركات الطبية الرائدة في أوكلاهوما سيتي حيث تقوم بإدارة ثمان مستشفيات في المدينة.
تم شراء هذه المحفظة في ديسمبر 2018 ضمن استراتيجية أرزان ثروات للاستثمارات العقارية المدرة للدخل بهدف تحقيق متوسط عائد سنوي بنسبة 8.25% وعائد داخلي على الاستثمار بنسبة 10% خلال فترة خمس سنوات . قامت أرزان ثروات بدور المستشار الاستراتيجي للتخارج من هذا الاستثمار الذي حقق عوائد تفوق التوقعات الأولية متضمنة التوزيعات الشهرية خلال فترة الاستحواذ التي بلغت 2.5 سنوات.
علق السيد/ مهند أبو الحسن – الرئيس التنفيذي لشركة أرزان ثروات:
يسعدنا أننا تمكنا من تجاوز توقعات خطة العمل الأولية وتحقيق عوائد جيدة لمستثمرينا المميزين في ظل الكارثة الاقتصادية العالمية التي سببتها جائحة كوفيد -19 . إن قدرتنا على التركيز على التخارجات المربحة لعملائنا حتى في أصعب المواقف يؤكد على مهنية و تفاني الفريق بأكمله. وستواصل أرزان ثروات بذل كل جهودها لإيجاد الفرص الاستثمارية الجيدة التي توفر دخل منتظم ومتوقع بأقل مخاطر ممكنة.
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أرزان ثروات (DIFC ) المحدودة :
شركة أرزان ثروات هي شركة استشارات استثمارية مسجلة لدى مركز دبي المالي العالمي وتخضع لإشراف سلطة دبي للخدمات المالية، وتقوم بتقديم الخدمات الاستشارية لمختلف العملاء حول الاستثمارات العقارية والملكيات الخاصة والاستثمارية الأخرى بأكثر من2.37 مليار دولار أمريكي. وتركز الشركة على ترتيب الصفقات الاستثمارية المدرة للدخل في كبرى الأسواق العالمية والاستثمارات المميزة التي تلبي متطلبات العملاء.
لمعلومات إضافية:
احمد الصابري
مدير عمليات الاستثمار
البريد الإلكتروني a.alsabbrei@arzanwealth.com
هاتف: 8624 9988 965+
© Press Release 2021
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