دبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلنت شركة أرزان ثروات، والتي تخضع لإشراف سلطة دبي للخدمات المالية بأنها قدمت استشارة ناجحة لبيع مجمع للأبحاث الطبية التكنولوجية في ولاية كاليفورنيا – الولايات المتحدة الأمريكية وحققت أرباح ممتازة للمستثمرين.

يتألف العقار المباع من ثلاثة مباني حديثة بمساحة 159,746 قدم مربع تقع في مدينة أليسو فيجو في مقاطعة أورانج – ولاية كاليفورنيا، ومؤجرة بالكامل إلى شركة Glaukos وتمثل هذه المباني المقر الرئيسي للإدارة بالإضافة الى مرافق الأبحاث والتطوير الرئيسية الخاصة بالشركة. والجدير بالذكر أن Glaukos هي شركة طبية متخصصة بتكنولوجيا طب العيون حيث تركز على ابتكار وتطوير طرق لمعالجة الجلوكوما واضطرابات القرنية وأمراض الشبكية. وتعتبر أول شركة تقدم جراحة الجلوكوما الدقيقة (MIGS) ، وهو الإجراء الجراحي الدقيق الذي أحدث ثورة في علاج الجلوكوما.

تم شراء هذا العقار في يونيو 2020 ضمن استراتيجية أرزان ثروات للاستثمارات العقارية المدرة للدخل بهدف تحقيق متوسط عائد سنوي بنسبة 9.15% وعائد داخلي على الاستثمار بنسبة .710% خلال فترة خمس سنوات. وقد قامت أرزان ثروات بدور المستشار الاستراتيجي للتخارج من هذا الاستثمار بسعر بيع يفوق التوقعات الأولية بكثير ، وهو ما عكس نجاح أرزان ثروات في الاستحواذ على العقار بسعر جيد في خضم جائحة فيروس كورونا في عام 2020 والتي أعقبها استقرار الأسواق خلال عام 2021.

علق السيد/ مهند أبو الحسن – الرئيس التنفيذي لشركة أرزان ثروات:

"يعد مجمع Glaukos للأبحاث الطبية التكنولوجية فرصة استثمارية فريدة وعقار عالي الجودة يوفر تدفقات نقدية قوية ونمواً ثابتاً في الإيجارات ، مما يجعله أحد الأصول الجذابة طويلة الأجل للمشتري الجديد. يسعدنا أننا تمكنا من تجاوز توقعات مستثمرينا بشكل كبير في فترة الاستحواذ القصيرة، وتوفير عوائد قوية للغاية لمستثمرينا المميزين. يؤكد هذا التخارج وهو أحد صفقات البيع المربحة من العديد من التخارجات التي حققتها أرزان ثروات خلال عام 2021 ، التزامنا تجاه مستثمرينا وتفانينا في العمل الجاد دائماً نيابة عنهم ، لتحقيق أقصى قدر من العوائد مع تقليل مخاطر الاستثمار. ويظل هدفنا الأساسي في أرزان ثروات هو حماية ثروات عملائنا وإرثهم من خلال تقليل المخاطر وتنويع مصادر الدخل لهم ولأجيالهم القادمة".

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أرزان ثروات (DIFC) المحدودة:

شركة أرزان ثروات هي شركة استشارات استثمارية مسجلة لدى مركز دبي المالي العالمي وتخضع لإشراف سلطة دبي للخدمات المالية، وتقوم بتقديم الخدمات الاستشارية لمختلف العملاء حول الاستثمارات العقارية والملكيات الخاصة والاستثمارية الأخرى بأكثر من2.37 مليار دولار أمريكي. وتركز الشركة على ترتيب الصفقات الاستثمارية المدرة للدخل في كبرى الأسواق العالمية والاستثمارات المميزة التي تلبي متطلبات العملاء.

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احمد الصابري

مدير عمليات الاستثمار

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