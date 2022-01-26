دبي: ارتفع صافي أرباح الإمارات الإسلامي بقوة إلى 823 مليون درهم للعام 2021 على خلفية تحسن الدخل غير الممول والانخفاض الكبير في تكلفة المخاطر، وهو ما يعكس الانتعاش الاقتصادي القوي.

أبرز النتائج المالية للعام 2021:

أداء تشغيلي قوي نتيجة ارتفاع الدخل غير الممول وانخفاض تكلفة المخاطر

ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 15% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق على خلفية ارتفاع الدخل غير الممول

ارتفعت التكاليف التشغيلية بنسبة 10% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق

انخفضت مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق والذي ترافق مع انخفاض في صافي تكلفة المخاطر لتقف عند 91 نقطة أساس

ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 20% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق

حقق صافي الربح قفزة نوعية ليصل إلى 823 مليون درهم

بلغ صافي هامش معدل الربح 62%، وذلك في أعقاب استقرار معدلات الربح في العام 2021

بفضل قاعدة رأس المال والسيولة القوية إضافة إلى التنوع السليم في مزيج الودائع، واصل الإمارات الإسلامي تقديم الدعم المستمر إلى متعامليه

حافظ إجمالي الأصول على مكانته الراسخة بمبلغ 65 مليار درهم ليعكس بذلك قاعدة الأصول القوية

بلغت الأنشطة التمويلية المدينة 6 مليار درهم، مرتفعةً بنسبة 4% عن العام 2020

بلغت ودائع المتعاملين 3 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 1% عن العام 2020، في حين أن أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير تمثل 78% من إجمالي الودائع

جودة الإئتمان: تحسن معدل ذمم الأنشطة التمويلية منخفضة القيمة إلى 8.2% وبقيت نسبة التغطية قوية عند 115%

رأس المال: تعكس نسبة الشق الأول من رأس المال والبالغة 18.6% ونسبة كفاية رأس المال بواقع 19.7%، مركز رأس المال القوي للمصرف

بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 90%، وهي ضمن النطاق المستهدف من قبل الإدارة

وقال هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني

إنه من دواعي سرورنا البالغ الإعلان عن تحقيق مجموعة من النتائج المالية القوية، حيث بلغ صافي أرباح الإمارات الإسلامي 823 مليون درهم لعام 2021.

واصل الإمارات الإسلامي الحفاظ على السيولة الجيدة ونسب رأس المال القوية، مما مكّنه من زيادة تمويلات المتعاملين بنسبة 4%، تماشياً مع تحسن النشاط الاقتصادي.

من أحد أبرز الإنجازات التي حققها الإمارات الإسلامي في العام 2021 تمكّنه من أن يصدر بنجاح صكوكًا بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لمدة 5 سنوات. وقد لاقى هذا الإصدار قبولاً كبيراً في مجتمع الاستثمار العالمي، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين القوية في بياناتنا المالية وتوقعات النمو، فضلاً عن النظرة المستقبلية الإيجابية لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.

نحن في المصرف ممتنون لقيادتنا الرشيدة لاستمرار استجابتها السريعة والاستثنائية لمواجهة الوباء العالمي.

كان 2021 عاماً متميزاً بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث احتفلت بكل فخر بيوبيلها الذهبي وفتحت أبوابها لاستقبال العالم أجمع بكل أمان وثقة ومسؤولية في معرض إكسبو 2020 دبي لتحقق بذلك نجاحاً فاق التوقعات. يفخر الإمارات الإسلامي بأن يكون الشريك المصرفي الإسلامي الرسمي لمعرض إكسبو 2020 دبي، لاستعراض القيم الأخلاقية للخدمات المصرفية الإسلامية، أقدم نظام مصرفي في العالم والأكثر تلبية لمتطلبات مجتمعنا المعاصر.

بصفتنا المصرف الإسلامي المفضل في دولة الإمارات العربية المتحدة، فنحن نواصل دورنا الرئيسي في النهوض بقطاع الأعمال المصرفية الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولدينا التزام راسخ بدعم وبلورة رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نحو تحويل دبي إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي العالمي.

وقال صلاح محمد أمين، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي:

أكد الإمارات الإسلامي مجدداً على مكانته وحضوره كمؤسسة مالية رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة كما يتضح من خلال أدائنا المالي القوي.

قام المصرف بتحسين نسب رأس المال والسيولة والأداء الائتماني لديه، مما أتاح تحقيق مزيد من النمو في أنشطة تمويلات المتعاملين. وبالتزامن مع زيادة النشاط التجاري في عام 2021 ، قمنا بتسريع زخم مبيعاتنا عبر قطاعات البيع للأفراد والأعمال والهيئات والمؤسسات.

نمت ودائع متعاملي المصرف بنسبة 1% خلال عام 2021 لتصل إلى 47.3 مليار درهم، فيما ارتفعت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 9.4% ، مما أدى إلى تحسين كفاءة قاعدة التمويل المتنوعة.

إن تقديم تجربة مصرفية متميزة لمتعاملينا لايزال يشكل محط اهتمام رئيسي لدينا وهو في صميم نهج عملنا في الإمارات الإسلامي. ونظراً لاستمرار جائحة كوفيد 19 بتغيير نمط حياتنا وطريقة مزاولة أعمالنا وتقديم خدماتنا المصرفية، قمنا بإجراء مزيد من التحسينات على حلولنا الرقمية التي ساعدت على زيادة استخدام المتعاملين للخدمات المصرفية الرقمية. وبصفته الشريك المصرفي الإسلامي الرسمي لإكسبو 2020 دبي، كان من دواعي فخر الإمارات الإسلامي إطلاق البطاقة الائتمانية الحصرية والمجّانية مدى الحياة وذات الإصدار المحدود والعلامات التجارية المشتركة ماستركارد وورلد، التي تقدم مكافآت وامتيازات حصرية لتحسين تجربة حامليها من المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة أثناء حضور معرض إكسبو 2020 دبي.

نحن في المصرف، لانزال نواصل التركيز على تطوير المواهب الإماراتية المحلية العاملة لدينا، وتمكينها من لعب دور رائد في تشكيل مستقبل القطاع.

نحن فخورون بتراثنا الإسلامي، وفي إطار التزامنا بالخدمة المجتمعية، قدمنا مساهمات مالية بأكثر من 51 مليون درهم في عام 2021 من خلال صندوق الإمارات الإسلامي الخيري دعماً لمجموعة من القضايا الإنسانية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. وحرصاً على دعم جهود الدولة لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين الإماراتيين وأعلى مستوى من الاستقرار الاجتماعي، تعاون "الإمارات الإسلامي" مع صندوق معالجة الديون المتعثرة في دولة الإمارات العربية المتحدة لإلغاء ديون تزيد عن 4 ملايين درهم لعدد 84 من مواطني الدولة المتعثرين.

أبرز مؤشرات الأداء الرئيسي

إصدار المصرف لصكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لمدة 5 سنوات في إطار برنامج إصدار الشهادات الخاص به والبالغة قيمته 2.5 مليار دولار أمريكي.

افتتاح فرع الإمارات الإسلامي في إكسبو 2020 دبي.

طرح بطاقة ائتمان إكسبو 2020 دبي ماستركارد من الإمارات الإسلامي.

طرح خاصية فتح الحساب الرقمي باستخدام الأجهزة اللوحية في الفروع.

يفخر المصرف بفوزه بالجوائز التقديرية التالية في العام 2021:

جائزة "أفضل بطاقة ائتمانية" عن بطاقة "إماراتي فيزا سيجناتشير" الإئتمانية من قبل مجلة "إنترناشيونال فاينانس".

جائزة "أفضل مصرف إسلامي لتجربة المتعاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة"، خلال حفل توزيع جوائز ورلد فاينانس للتمويل الإسلامي.

جائزة أفضل بطاقة ائتمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة عن بطاقة "سكاي واردز بلاك الائتمانية من الإمارات الإسلامي" خلال حفل توزيع جوائز ورلد فاينانس للتمويل الإسلامي.

جائزة ”أفضل ابتكار رقمي في الخدمات المصرفية الإسلامية"، خلال قمة وحفل توزيع جوائز "إم إي إيه فاينانس للتكنولوجيا المالية والمصرفية".

جائزة "أفضل مصرف إسلامي للشركات الصغيرة والمتوسطة" – من مجلة "إم إي إيه فاينانس".

جائزة "أفضل خدمات مصرفية إسلامية رقمية" - من مجلة "إم إي إيه فاينانس".

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نبذة عن "الإمارات الإسلامي":

يعد "الإمارات الإسلامي"، المدرج في سوق دبي المالي تحت الرمز (DFM:EIB) والتابع لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أحد المصارف الأسرع نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أثبت "الإمارات الإسلامي" الذي تأسس في عام 2004 تحت اسم "مصرف الإمارات الإسلامي" جدارته كلاعب رئيسي في قطاع الخدمات المالية الزاخر بالمنافسة في الدولة.

يقدم "الإمارات الإسلامي" لمتعامليه مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والشركات عبر شبكة تضم 41 فرعاً و193 جهاز صراف آلي منتشرة في جميع أنحاء الدولة. وفي مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية وعبر الهاتف المتحرّك، الذي يشهد نمواً متسارعاً، يعتبر "الإمارات الإسلامي" رائد الابتكار في هذا الميدان، فهو أول مصرف إسلامي يقوم بإطلاق تطبيق للخدمات المصرفية على الهاتف المتحرّك، ويقدم خدمة الدفع السريع "آبل باي" في دولة الإمارات العربية المتحدة، علاوة على إطلاق خدمة المحادثات المصرفية للمتعاملين عبر تطبيق "واتساب".

ويشار إلى أن الإمارات الإسلامي لايزال يتلقى الجوائز التقديرية العالمية على أدائه المالي القوي والتزامه بتحقيق الامتياز في الخدمة والابتكار في المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. فقد حصد المصرف الجائزة المرموقة "أفضل مصرف إسلامي لتجربة المتعاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2020" خلال حفل توزيع "جوائز التمويل الإسلامي 2021" التي تقدمها مجلة "وورلد فاينانس"، كما حصل المصرف على جائزة "أفضل ابتكار رقمي في قطاع الصيرفة الإسلامية" خلال قمة وحفل توزيع جوائز "إم إي إيه فاينانس للتكنولوجيا المالية والمصرفية" وذلك تقديراً لالتزامه تجاه الرقمنة والخدمات المتميزة، علاوة على ذلك، نال المصرف جائزة "أفضل بطاقة ائتمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة" عن بطاقة "سكاي واردز بلاك الائتمانية من الإمارات الإسلامي"، إضافةً إلى حصول المصرف على جائزة "أفضل بطاقة ائتمانية" عن بطاقته "إماراتي فيزا سيغنتشر " وذلك خلال حفل توزيع جوائز مجلة "إنترناشيونال فاينانس 2021".

وفي إطار التزام "الإمارات الإسلامي" الراسخ بمجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، يقدم صندوق "الإمارات الإسلامي" الخيري الإعانات المالية للمحتاجين ضمن سبع مجالات رئيسية تشمل الغذاء والمأوى والرعاية الصحية والتعليم والرخاء الاجتماعي.

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

أمينة الزرعوني

مديرة العلاقات العامة- الإمارات الإسلامي

هاتف: 971 4 4397430

البريد الإلكتروني: AminaAlZarooni@emiratesislamic.ae

إبراهيم سويدان

نائب رئيس أول - رئيس إدارة الشؤون المؤسسية للمجموعة

بنك الإمارات دبي الوطني

هاتف: 97146094113+ / 971506538937+

البريد الإلكتروني: ibrahims@emiratesnbd.com

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