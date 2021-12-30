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أعلنت أرامكو السعودية وشركة الإلكترونيات المتقدمة (AEC) إحدى شركات (SAMI)، عن تعاونهما لتمكين توطين الشركات الرقمية في المملكة. ووقع الجانبان على مذكرة تفاهم تسرّع من تطوير النظام البيئي الرقمي في المملكة.
وتهدف هذه الشراكة إلى دعم الجهود واسعة النطاق لتمكين تقنيات إنترنت الأشياء، والحوسبة، والاتصالات، والروبوتات، والطائرات بدون طيار، وأشباه الموصلات، وهو ما يعزز استكمال أنظمة البيئة الرقمية عمومًا في المملكة.
وأدرجت أرامكو السعودية "الأعمال الرقمية الصناعية" ضمن برنامج الاستثمارات الصناعية (نماءات أرامكو) الذي يستهدف استكمال شتى محاور البيئة الرقمية في المملكة، وزيادة المحتوى المحلي، والإسهام في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وإيجاد فرص عمل جديدة، وتسريع تنمية المواهب الرقمية، وتعزيز موثوقية أرامكو السعودية وكفاءتها التشغيلية.
وبعد التوقيع، قال النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية، الأستاذ أحمد عبد الرحمن السعدي: "تهدف هذه الشراكة إلى دعم مساعينا لتطوير التقنيات والمواهب المحلية، حيث نعمل مع الرواد من مزودي التقنية على تعزيز خطة الشركة وكذلك الاقتصاد المحلي بصورة أوسع مع خلق مزيدٍ من القيمة المضافة".
من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة، المهندس زيـاد المسلّم: "سيسهم التعاون مع أرامكو السعودية في تعزيز كفاءة وقيمة سلاسل التوريد في الأعمال الصناعية الرقمية، وخاصة على مستوى الهندسة والتصنيع والخدمات في العديد من الأنظمة والأجهزة المستخدمة في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات والأمن والطاقة".
وتنسجم مذكرة التفاهم مع تعزيز النمو الاقتصادي بعيد المدى والتنويع. وزيادة الاستثمار والتنوع الاقتصادي، وخلق فرص العمل وتنمية القوى العاملة داخل المملكة.
#بياناتشركات
-انتهى -
عن أرامكو السعودية:
أرامكو السعودية هي الشركة المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات. وتنتج الشركة برميلًا واحدًا من كل ثمانية براميل من إمدادات النفط في العالم، في الوقت الذي تواصل فيه تطوير تقنيات جديدة للطاقة. تضع أرامكو السعودية نُصب أعينها موثوقية مواردها واستدامتها، ما يساعد على تعزيز الاستقرار والنمو على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم.
العلاقات الإعلامية: domestic.media@aramco.com l @Saudi_Aramco
عن شركة الإلكترونيات المُتقدّمة:
تأسست شركة الإلكترونيات المُتقدّمة عام 1988، ومقرها الرياض، وهي إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وتعتبر إحدى الشركات الرائدة في مجال التقنية والإلكترونيات والصناعات، وهي تُعنى بتصميم وتطوير وتصنيع وصيانة وإصلاح الأنظمة والمنتجات المتقدمة في قطاعات الدفاع والطيران والاتصالات وتقنية المعلومات، والأمن والطاقة. ويعمل في الإلكترونيات المتقدمة أكثر من 2200 موظف، 85% منهم سعوديون من ذوي المهارات العالية والمعتمدين للعمل في مختلف المجالات.
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