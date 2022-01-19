تهدف الاتفاقيات إلى تسريع إستراتيجية قطاع التكرير والكيميائيات وتطوير حلول طاقة الهيدروجين

تشمل الخطط الأولية إنشاء مصنع لصب وتشكيل المعادن في المملكة بطاقة 60 ألف طن سنويًا

الظهران: أعلنت شركة الزيت العربية السعودية ("أرامكو السعودية" أو "الشركة")، اليوم عن توقيع 9 مذكرات تفاهم، واتفاقية إضافية واحدة مع كيانات كورية رائدة، والتي تهدف إلى تعزيز إستراتيجيتها في قطاع التكرير والكيميائيات، ودعم تطوير حلول طاقة الهيدروجين، فضلًا عن إيجاد خيارات تمويلية جديدة للشركة.

وجرت مراسم التوقيع خلال فعاليات منتدى الاستثمار السعودي - الكوري الذي عُقد في الرياض، واستضافته وزارة الاستثمار السعودية، وحضره فخامة الرئيس مون جيه إن، رئيس جمهورية كوريا، ورئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر، وكبار المديرين التنفيذيين للشركات في البلدين.

التصنيع المحلي للمعدات الصناعية

وقعت أرامكو السعودية اتفاقية مع شركة دوسان للصناعات الثقيلة والإنشاءات في كوريا، وشركة الاستثمارات الصناعية في المملكة (دسر). وتهدف هذه الشراكة إلى إنشاء مصنع لصب وتشكيل المعادن يمكن أن يزود الشركات المصنِّعة في المملكة بالمعدات الصناعية والتجهيزية مثل الصمامات، والمضخات، والضواغط، ورؤوس الآبار، وقطع توصيل خطوط الأنابيب، والمبادلات الحرارية، وتوربينات الغاز والرياح بهدف تعزيز المحتوى المحلّي. ويستهدف المشروع المشترك المخطط له إنتاج 60 ألف طن سنويًا، ويرتكز أساسًا إلى صب وتشكيل الرمل وفقًا لعمليات القالب المفتوح، بالإضافة إلى إمكانات المعالجة الآلية. كما أن لديه القدرة على إمداد الشركات المصنّعة للمعدات الأصلية في مجالات الحفر وأجهزته، والعمليات البحرية، والمحركات، مع إمكانية التوسّع في السوق الخليجية.

حلول طاقة الهيدروجين

وتشمل الاتفاقيات أيضًا مذكرات تفاهم مع عددٍ من شركات الطاقة في كوريا، شركة الطاقة الكهربائية الكورية (كيبكو)، وإس أويل، وبوسكو، وهيونداي أويل بنك، وشركة لوت كيميكال الكورية، وذلك في إطار استكشاف فرص التعاون المحتملة في توريد ونقل واستخدام واعتماد الهيدروجين والأمونيا. وتخطط الشركات أيضًا لدراسة جدوى تحويل الأمونيا المصدرة إلى هيدروجين - وهي عملية تعرف باسم التكسير الخلفي للأمونيا. ويمثل ذلك خطوة أولى نحو إنشاء مرفق إنتاج ضخم محتمل للهيدروجين والأمونيا في المملكة، والتي ستشمل أيضًا احتجاز الكربون وتخزينه.

الحلول المالية

وتم التوقيع على اتفاقية مع بنك التصدير والاستيراد الكوري (KEXIM) لبحث حلول تمويل إستراتيجية لدعم أنشطة الشركة التجارية والاستثمارية التي تشارك فيها الشركات الكورية.

وبهذه المناسبة أعرب رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر عن سعادته بتوقيع أرامكو السعودية أثناء زيارة فخامة رئيس الدولة الكوري للمملكة 10 اتفاقيات مع مجموعة من كبريات الشركات والمؤسسات الكورية الرائدة، مؤكدًا أن هذه الاتفاقيات ستؤدي لاستكشاف المزيد من الفرص مع تركيزنا على 4 مجالات هي: تنمية طاقة الهيدروجين، وتقنيات التحويل المباشر للسوائل إلى كيميائيات، وتشكيل وصب المعادن، وكذلك التعاون في مجال التمويل مع بنك الصادرات والواردات الكوري.

وأوضح المهندس أمين الناصر أن أرامكو السعودية تعتبر حضورها في السوق الكورية مهم جدًا، مشيرا إلى أن الشركة تُعتبر أكبر مورد للنفط إلى كوريا، كما أن لديها استثمارات إستراتيجية دولية في كوريا ضمن منظومتها العالمية للتكرير والكيميائيات، ومن أبرز تلك الاستثمارات مصفاة إس أويل، وكذلك مصفاة بنك هيونداي. وبالإضافة لذلك هناك شراكة مهمة مع كوريا في مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية في رأس الخير.

وتهدف الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون بين أرامكو السعودية والشركات الكورية الرائدة، وفتح فرص جديدة في مجالات التقنيات المتقدمة، والبناء، والتمويل، مما يؤكد التزام أرامكو السعودية في دفع عجلة التنمية من خلال الشراكات العالمية.

وتم التوقيع على الاتفاقية التالية في مجال البناء:

دوسان ودسر - اتفاقية إنشاء مصنع لصب وتشكيل المعادن في المملكة.

وشملت مذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها في مجال التقنية ما يلي:

شركة الطاقة الكهربائية الكورية (كيبكو) - نية لدراسة سلسلة توريد الأمونيا.

إس أويل - اتفاقية لاستكشاف التعاون المحتمل في مجال شراء الأمونيا والخدمات اللوجستية.

إس أويل - اتفاقية لاستكشاف فرص التعاون في مجال البحث والتطوير لحلول طاقة الهيدروجين

اتفاقيتان منفصلتان مع بوسكو، وهيونداي أويل بنك لتبادل المعلومات واستكشاف التعاون المحتمل في مجال الأمونيا الزرقاء والهيدروجين الأزرق.

إتش 2 كوريا - اتفاقية لتبادل المعلومات حول شهادة الهيدروجين والمتطلبات التنظيمية.

إس أويل - اتفاقية لتبادل المعلومات المتعلقة بتقنية أرامكو السعودية لتحويل النفط الخام إلى كيميائيات واستكشاف سبل التعاون المحتملة.

كما شملت مذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها في مجال التمويل والاستثمارات مايلي:

بنك التصدير والاستيراد الكوري (KEXIM) - اتفاقية لحلول تمويلية إستراتيجية.

إس أويل - اتفاقية للتعاون في استثمار رأس المال وتمويل بدء التشغيل.

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عن أرامكو السعودية:

أرامكو السعودية هي الشركة المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات. وتنتج الشركة برميلًا واحدًا من كل ثمانية براميل من إمدادات النفط في العالم، في الوقت الذي تواصل فيه تطوير تقنيات جديدة للطاقة. تضع أرامكو السعودية نُصب أعينها موثوقية مواردها واستدامتها، ما يساعد على تعزيز الاستقرار والنمو على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم. www.saudiaramco.com .

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