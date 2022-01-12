استثمارات تعزز من توسّع وجود أرامكو السعودية في مجالي التكرير والتسويق الأوروبي

مذكرة تفاهم مع "بي كي إن أورلن" والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) لاستكشاف فرص مشتركة في بولندا ووسط وشرق أوروبا في المجالات الكيميائية

ستقيّم الشركات فرص وآفاق التعاون في مجالات البحث والتطوير

الظهران – أعلنت شركة الزيت العربية السعودية ("أرامكو السعودية" أو "الشركة")، وهي أكبر شركة متكاملة للطاقة والكيميائيات في العالم، عن توسيع وجودها العالمي في مجال التكرير والتسويق والكيميائيات من خلال استثمارات في قطاعات التكرير، ومبيعات الجملة، وتسويق وقود الطائرات في بولندا.

ووافقت الشركة على الاستحواذ على حصص ملكية بنسبة 30% في مصفاة بسعة 210,000 برميل في اليوم في جدانسك، و100% في تجارة الجملة المرتبطة بها، و50% في مشروع مشترك لتسويق وقود الطائرات مع شركة (بي بي).

وستتم عمليات الاستحواذ من شركة التكرير وبيع الوقود البولندية "بي كي إن أورلن" بعد اندماجها المقترح مع شركة "غروبا لوتوس"، ويخضع إتمام الصفقة للموافقات التنظيمية، بما في ذلك موافقة المفوضية الأوروبية.

وستسهم هذه الاستثمارات في توسيع نطاق وجود أرامكو السعودية في مجالات التكرير والتسويق الأوروبي، وزيادة صادراتها من النفط الخام إلى بولندا، وهو ما يتفق مع إستراتيجية شركة "بي كي إن أورلن" لتنويع إمداداتها من الطاقة.

وبالإضافة إلى الاستثمارات، وقّعت أرامكو السعودية مذكرة تفاهم مع كلٍّ من "بي كي إن أورلن" والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، إحدى أكبر شركات البتروكيميائيات في العالم، لاستكشاف فرص مشتركة في بولندا وأماكن أخرى في وسط وشرق أوروبا. كما تم توقيع مذكرة تفاهم أخرى بين أرامكو السعودية و"بي كي إن أورلن" تركز على استكشاف الفرص المحتملة في مجال البحث والتطوير.

وتعليقًا على ذلك، قال النائب الأعلى للرئيس للتكرير والتسويق والكيميائيات في أرامكو السعودية، الأستاذ محمد القحطاني: "ستدعم هذه الاستحواذات تنويع محفظة منتجات الشركة عبر سلسلة القيمة الهيدروكربونية، بما في ذلك التركيز على تحويل الوقود السائل إلى كيميائيات. وتتيح لنا شبكتنا العالمية المتوسعة من المصافي والمشاريع الكيميائية المشتركة الوصول إلى أسواق جديدة بمنتجاتنا، وتوفير كميات النفط الخام بشكل إستراتيجي في مناطق جغرافية مختلفة. فالأهداف المتعلقة بأعمالنا في النفط ومنتجاته والمواد الكيميائية تنسجم بشكل وثيق مع "بي كي إن أورلن"، وهو ما يفسح المجال لأن نستكشف فرصًا إضافية في سوق البتروكيميائيات الأوروبي، وكذلك في مجالات البحث والتطوير."

ومن جهته، قال رئيس مجلس إدارة "بي كي إن أورلن"، السيد دانييل أوباجتيك: "هذا يوم تاريخي في صناعة الطاقة البولندية. فاستكمال الاندماج يُعد فرصة لضمان إمدادات موثوقة من النفط الخام من أرامكو السعودية إلى بولندا. هذه مرحلة أساسية في بناء مجموعة قوية قادرة على توفير طاقة متنوعة وموثوقة إلى بولندا. وهذه الشراكات الدولية ضرورية لبناء أكبر مجموعة متنوعة في الطاقة والكيميائيات في وسط أوروبا".

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عن أرامكو السعودية:

أرامكو السعودية هي الشركة المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات. وتنتج الشركة برميلًا واحدًا من كل ثمانية براميل من إمدادات النفط في العالم، في الوقت الذي تواصل فيه تطوير تقنيات جديدة للطاقة. تضع أرامكو السعودية نُصب أعينها موثوقية مواردها واستدامتها، ما يساعد على تعزيز الاستقرار والنمو على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم. www.saudiaramco.com .

العلاقات الإعلامية: domestic.media@aramco.com l @Saudi_Aramco

علاقات المستثمرين: investor.relations@aramco.com

عن شركة بي كي إن أورلن

هي شركة رائدة، متكاملة ومتعددة المرافق. تقدم إمدادات طاقة متنوعة، تعمل في أوروبا الوسطى وكندا. وتوفر الشركة الطاقة والوقود لأكثر من 100 مليون أوروبي، كما يتم تسويق منتجاتها المتقدمة إلى أكثر من 90 بلدًا في القارات الست.

وتمتلك المجموعة بنية تحتية متكاملة وفق أحدث طراز، قادرة على معالجة أكثر من 35 مليون طن من مختلف أنواع النفط الخام سنويًا، وتسويق منتجاتها من خلال أكبر شبكة في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية تضم أكثر من 2800 محطة خدمة حديثة. وتهدف إلى تعزيز مكانتها كرائد إقليمي في تحوّل الطاقة من خلال تطبيق تقنيات نظيفة ومستدامة، وكذلك توليد الطاقة الكهربائية استنادًا إلى مصادر منخفضة وعديمة الانبعاثات. وهذه الإجراءات يحرّكها هدف إستراتيجي يتمثّل في الوصول إلى الحياد الصفري للانبعاثات بحلول عام 2050.

رؤية شركة بي كي إن أورلن: تقرير أورلين المتكامل لعام 2020 | الأهداف الإستراتيجية حتى عام 2030.

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