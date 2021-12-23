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الظهران - كرّمت أرامكو السعودية اليوم الخميس 19 جمادى الاول 1443 ه الموافق 23 ديسمبر 2021م ثلاثة عشر مصنّعًا محليًا تميزوا بالأداء الممتاز في تقديم سلع عالية الجودة، وذلك خلال حفل جوائز التميّز في الجودة للمصنّعين المحليين لعام 2021م، الذي تم تنظيمه في الظهران.
ويعد هذا الحفل السنوي الذي يُنظم للعام الرابع على التوالي من قبل إدارة التفتيش في أرامكو السعودية، كمنصة للارتقاء بالأداء النوعي للمصنّعين المحليين إلى المستوى العالمي، من خلال تعزيز ثقافة الجودة في الصناعة المحلية. كما أنه يساعد أيضًا على تعزيز المنافسة بين الشركات المصنّعة محليًا ورفع نسبة توطين المحتوى تحت شعار "صُنع في السعودية".
وخلال كلمته في حفل التكريم، أكد المدير التنفيذي للخدمات الهندسية في أرامكو السعودية، الأستاذ معتز بن عبدالعزيز المعشوق: "إن من صميم رؤيتنا في أرامكو السعودية أن نحافظ على مستوى عالي لسلسلة إمدادات محلية مستدامة مما يسهم في تحقيق أهدافنا كشركة رائدة متكاملة في مجال الطاقة والكيميائيات، مشيرًا الى أهمية الاستثمار في مجال التقنية المتقدمة والاقتصاد الدائري في سبيل تعزيز جودة المنتج السعودي وفق أعلى المعاير العالمية".
وأشار إلى أن هذا الحفل التكريمي والجوائز التي تُمنح اليوم للفائزين من المصنِّعين المحليين، هو امتداد لالتزام الشركة بالجودة والتميّز، فضلًا عن الإسهام في رفع مستوى التصنيع المحلي للمنافسة عالميًا، وسعيًا إلى التميّز النوعي لمواكبة الأهداف الوطنية المنشودة.
وقد صُنّفت جوائز هذا العام من حيث الجودة إلى ثلاث فئات مختلفة، وهي:
الفئة الأولى: شركات التصنيع كبيرة الحجم، وشملت 5 فائزين.
الفئة الثانية: شركات التصنيع الصغيرة والمتوسطة الحجم، وشملت 5 فائزين.
الفئة الثالثة: أفضل أداء محسّن للجودة، وشملت 3 فائزين.
وقد عبّر الفائزون عن امتنانهم وتشرفهم بهذه الجائزة المرموقة التي تعزز استمراريتهم في تطوير أدائهم لضمان جودة التصنيع. وضمت الجهات المصنّعة التي تم تكريمها:
في الفئة الأولى لقطاع شركات التصنيع كبيرة الحجم، جاء المركز الأول لشركة مصنع آسيا للفولاذ المحدودة، والثاني لشركة القحطاني لصناعات تغليف الأنابيب، والثالث لشركة ارسيلور ميتال العالمية للحديد والصلب، والرابع للشركة السعودية لأنابيب الصلب، وفي المركز الخامس جاءت الشركة السعودية الحديثة لصناعة الكابلات.
وفي الفئة الثانية لقطاع شركات التصنيع الصغيرة والمتوسطة الحجم، حصل على المركز الأول شركة إيرني للتجهيزات الشرق الأوسط، والثاني الشركة المميزة لأعمال الغاز والبترول، والثالث شركة يوكوجاوا العربية السعودية، والرابع شركة جي إي للنفط والغاز، والخامس مصنع شركة تيكو الشرق الأوسط للكهرباء والمعدات المحدودة.
أما في فئة أفضل أداء محسّن للجودة: حازت شركة أبا حسين نيوواي الصناعية المحدودة على المركز الأول، فيما جاءت شركة الزامل للصناعات المعدنية الثقيلة ثانيًا، وشركة موريس الشرقية للرافعات المحدودة في المركز الثالث.
#بياناتشركات
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عن أرامكو السعودية:
أرامكو السعودية هي الشركة المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات. وتنتج الشركة برميلًا واحدًا من كل ثمانية براميل من إمدادات النفط في العالم، في الوقت الذي تواصل فيه تطوير تقنيات جديدة للطاقة. تضع أرامكو السعودية نُصب أعينها موثوقية مواردها واستدامتها، ما يساعد على تعزيز الاستقرار والنمو على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم. www.saudiaramco.com .
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