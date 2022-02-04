الظهران : أعلنت أرامكو السعودية وفريق (آستون مارتن كوجنيزانت) لسباق الفورمولا 1، اليوم، عن شراكة إستراتيجية طويلة الأجل، تسعى الشركة من خلالها إلى تعزيز إستراتيجيتها الرامية لتطوير محركات الاحتراق الداخلي ذات الكفاءة العالية، وتقنيات الوقود المستدام عالي الأداء، ومواد التشحيم المتطورة، واستخدام المواد اللامعدنية في المركبات.

وتشمل الشراكة إلى جانب أعمال البحث والتطوير، حقوق رعاية الفريق واتفاقية الترخيص، كما تشمل أيضًا حقوقًا حصرية في استخدام العلامات التجارية لأنواع الوقود ومواد التشحيم التي تنتجها أرامكو السعودية، والترويج لها تجاريًا.

وبناءًا على ذلك، سيُطلق على الفريق اسم آستون مارتن أرامكو كوجنيزانت لسباق الفورمولا 1. ويعزّز هذا التعاون دور أرامكو السعودية العالمي كراعٍ إستراتيجي وعالمي للفورملا 1، التي تعد أبرز فعالية سباق سيارات في العالم، حيث تحظى بمتابعة ما يزيد عن 1.9 مليار مشجّع حول العالم.

وستسهم الجهود المشتركة في مجالي البحث والتطوير في تعزيز الجهود السابقة التي بذلها الفريق لتحقيق هدف الفورملا 1، وهو تزويد جميع المحركات بوقودٍ مستدام بحلول عام 2025م. كما ستركّز الشراكة أيضًا على تطوير وتسويق تقنيات المحركات الموفِّرة للوقود التي تستهدف سيارات الركّاب، علاوة على تطوير محركّات هجينة فائقة الكفاءة لسيارات السباق.

وقال رئيس مجلس إدارة فريق آستون مارتن أرامكو كوجنيزانت لسباق الفورملا 1، لورانس سترول: "جئنا إلى هذه الرياضة من أجل تحقيق الانتصارات، لهذا يسرنا أن نرحب بشريك رائع بمكانة أرامكو السعودية التي عُرفت بأن لديها رصيدًا هائلًا من المِلكيات الفكرية والإمكانات التقنية، والتي نثق بأنها ستشكّل قيمة مضافة لفريقنا في طريقه لتحقيق هدفنا المتمثل في حصد بطولات العالم للفورملا 1".

وأضاف: "تبرهن شراكتنا التاريخية على حجم طموحاتنا في جعل فريقنا قوة رائدة وقادرة على الفوز في سباقات الفورملا 1، وأن نُبرز مستوى الأداء والاستدامة التي تتمتع بها منتجات أرامكو السعودية".

من جانبه قال النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو السعودية، الأستاذ محمد القحطاني: "تعكس هذه الشراكة التزام أرامكو السعودية المتواصل بتطبيق حلولٍ منخفضة الكربون لتقنيات الوقود والمحركات، وهو ما يتسق مع الجهود التي تهدف إلى تقليل الانبعاثات في قطاعات السيارات والنقل في العالم، وطموح أرامكو السعودية لإمداد قطاع السيارات في العالم بالوقود وزيوت التشحيم الممتازين. ومن شأن هذه الشراكة مع فريق آستون مارتن أن تعرّف بمنتجات أرامكو السعودية عالية الجودة. وتعزّز من التزامنا المشترك بالتميّز الهندسي والابتكار، حيث أن الفرصة مواتية لتحقيق نتائج مبهرة داخل حلبة السباق وخارجها".

وفي السياق ذاته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة آستون مارتن لتقنيات الأداء، مارتن وايتمارش: "يتحقق الفوز في الفورملا 1 من خلال تجميع أفضل ما يكوّن المركبات وإدارتها، لهذا فإن الابتكارات والخبرات التقنية الفائقة التي تمتلكها أرامكو السعودية ستصنع فرقًا حقيقيًا، وتضيف قيمة كبيرة للنهوض بأداء فريق آستون مارتن أرامكو كوجنيزانت فورملا 1 وإلى نجاحه في المستقبل."

وبدوره قال كبير الإداريين التقنيين في أرامكو السعودية، الأستاذ أحمد الخويطر: "نحن متحمسون للتعاون مع اسمٍ بارز في مجال السيارات لدفع عجلة التقدم في تقنية سيارات السباق. ومن شأن خبراتنا المشتركة وإمكاناتنا في تطوير أداء المحركات وخفض الانبعاثات، أن تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية في هذه الرياضة، وامتدادًا إلى قطاع السيارات ككل".

#بياناتشركات

- انتهى -

عن أرامكو السعودية:

أرامكو السعودية هي الشركة المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات. وتنتج الشركة برميلًا واحدًا من كل ثمانية براميل من إمدادات النفط في العالم، في الوقت الذي تواصل فيه تطوير تقنيات جديدة للطاقة. تضع أرامكو السعودية نُصب أعينها موثوقية مواردها واستدامتها، ما يساعد على تعزيز الاستقرار والنمو على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم. www.saudiaramco.com .

العلاقات الإعلامية: domestic.media@aramco.com l @Saudi_Aramco

عن فريق أستون مارتن:

عاد فريق أستون مارتن إلى سباق الجائزة الكبري في عام 2021م بعد آخر مشاركة له في هذه الرياضة منذ أكثر من 60 عامًا، متوشحًا أحد أكثر الشعارات شهرة في العالم، تحت قيادة فريق من الرجال والنساء الأكثر حماسًا. يتمتع الفريق بإرث زاخر ورؤية متجددة. وفي تعاون متواصل مع الشركاء والإستراتيجيين. يعود الفريق الذي يتخذ من سيلفرستون مقراً له بطاقةٍ جديدة لهذه الرياضة مزوّد بالتصميم على تغيير الترتيب والمنافسة.

إن الأسرة المتنامية، تشجّع الأشخاص ذوي التفكير المماثل من جميع مناحي الحياة ليكونوا جزءًا من رحلتنا ومنحنا منصة أكثر ازدهارًا. تتمثل مهمتنا من استخدام المنصة العالمية لرياضة السيارات في إشراك موجة جديدة من المعجبين وعرض التقنية والابتكارات المترسخة في صميم فريقنا وتمثل قيمنا التي يتردد صداها في عالمنا المتغير.

www.astonmartinf1.com

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022