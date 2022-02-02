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تيمنًا بأول بئر نفطٍ اكتُشفت في المملكة والتي تحمل اسم (بئر الخير)
الظهران : أعلنت أرامكو السعودية إطلاق صندوق رأس المال الاستثماري (Prosperity7) برأس مال يبلغ مليار دولار. أُنشئ الصندوق قبل أكثر من عام، وتم تدشينه رسميًا، اليوم، خلال كلمة ألقاها كبير الإداريين التقنيين في أرامكو السعودية، الأستاذ أحمد الخويطر، في مؤتمر LEAP 22 الذي تجري فعالياته في الرياض.
تمّ تصميم الصندوق ليكون عالميًا برؤية بعيدة المدى، تهدف لدعم تطوير جيل تقنيات المستقبل، وأنماط الأعمال الجديدة، التي تُحدث تأثيرًا إيجابيًا على أوسع نطاق.
وقال الأستاذ أحمد الخويطر: "تتمتع أرامكو السعودية بموارد هائلة، وتشمل أعمالها العديد من القطاعات الاقتصادية على النطاقين المحلي والعالمي، مما يمكّن الشركة أن تكون شريكًا مثاليًا للشركات الناشئة من خلال صندوق (Prosperity7) الذي يمنح الشركات فرصة لا تضاهى لتعزيز التوسّع والتأثير"
يدعم صندوق (Prosperity7) رواد الأعمال المتميزين من خلال بناء شراكات تطمح لإيجاد الحلول الأمثل لأكثر التحديات الملحة في العالم. كما يدعم بناء الشراكات طويلة الأجل، وتوفير التوجيه المناسب، وإعطاء المجال للوصول لشبكة من الشركات مع رواد الأعمال، والمستثمرين في رأس المال، والخبراء في جميع أنحاء العالم.
ويهدف الصندوق لتوجيه استثماراته نحو الشركات ذات الريادة في مختلف المجالات والقطاعات والتي تمتلك ابتكارات وتقنيات وحلول قابلة للتوسّع والتغيير. وتشمل الاستثمارات شركات ناشئة في العديد من القطاعات في مراحلها المبكرة، ومنها تقنيات (البلوكتشين) والتقنيات المالية والصناعية، والرعاية الصحية، وحلول التعليم.
يقع المقر الرئيس للصندوق في الظهران، مع فروع في؛ بالو ألتو، ونيويورك، وبكين، وشنغهاي. وقد تم تسميته (Prosperity7) تيمنًا بأول بئر نفطٍ اكتُشفت في المملكة والتي تحمل اسم (بئر الخير) وهي البئر رقم 7. وسيعمل صندوق (Prosperity7) على استلهام الإرث الذي أرساه المستكشفون الأوائل في تحويل الأفكار الكبيرة إلى حقائق ملموسة على أرض الواقع.
#بياناتشركات
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نبذة عن أرامكو السعودية
أرامكو السعودية شركة عالمية متكاملة في مجال الطاقة والكيميائيات تستند في أعمالها إلى قناعة راسخة بأن الطاقة فرصة واعدة، وتنتج الشركة ثُمن الإمدادات العالمية من النفط تقريبًا وتطور تقنيات جديدة في مجال الطاقة. وفي الوقت الذي يتفانى فيه فريق الشركة العالمي في ترك أثر إيجابي في كل ما يقوم به، تحرص الشركة على أن تصبح مواردها أكثر موثوقيةً واستدامةً ونفعًا بما يسهم في تعزيز الاستقرار والنمو بعيد المدى في مختلف أنحاء العالم. www.aramco.com
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