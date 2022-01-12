دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت أرامكس، المزوّد الرائد عالمياً لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة والمدرجة في سوق دبي المالي تحت رمز التداول (ARMX)، عن تعيين نيكولا سيبويه في منصب المدير التنفيذي للشؤون المالية.

يتمتع السيد سيبويه بخبرات واسعة تمتد لأكثر من 26 عاماً في قطاعات الشحن، النفط والغاز، والطيران. وقد شغل مؤخراً منصب المدير التنفيذي للشؤون المالية ونائب الرئيس الأول بالإنابة للاستراتيجيات والتسويق والاتصالات في مطارات أبوظبي. وهو مستشارٌ متمرس حيث عمل مع مجموعة بوسطن للاستشارات، وتولى الإشراف على أعمال التحول وإعادة الهيكلة لصالح عدة شركات. وبالإضافة إلى ذلك، شغل السيد سيبويه منصب نائب الرئيس للتسويق وتطوير الأعمال لدى "ويذرفورد" وشارك من خلال منصبه هذا في عملية إعادة الهيكلة وعمليات السداد لذراع مقاولات الحفر التابعة للشركة "دبليو دي آي". وقبل ذلك، شغل السيد سيبويه العديد من المناصب المرموقة في قطاعات النفط والغاز والشحن، حيث نجح في تلبية متطلبات التمويل بكفاءة عالية بهدف دعم لنمو الأعمال جنباً إلى جنب مع قيادة وهيكلة أقسام التمويل.

وفي هذه المناسبة، قال عثمان الجده، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكس: "أرحب بانضمام نيكولا إلى أسرة أرامكس كمدير تنفيذي للشؤون المالية. ونثق بأن تعيينه سيشكل إضافة مهمة للشركة نظراً لما يتمتع به من خبرات إدارية قوية ومعرفة عميقة بتوجهات العديد من القطاعات، بجانب سجلّه المتميز في قيادة استراتيجيات النمو التحولي للشركات. وستساهم خبرته الواسعة في تسريع تنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية، كما ستمكننا من تحسين نموذجنا التشغيلي الذي أعدنا تصميمه مؤخراً، تزامناً مع جهودنا الرامية لزيادة حصتنا في الأسواق العالمية. أتطلع وزملائي في فريق الإدارة التنفيذية إلى العمل بشكل وثيق مع نيكولا لتحقيق المزيد من النمو المستدام لمختلف فئات أصحاب المصلحة الرئيسيين المعنيين بالشركة".

يحمل السيد سيبويه درجة الماجستير في الاقتصاد والمحاسبة من جامعة "ويسترن بريتاني" ودرجة الدراسات العليا في العلوم المالية من جامعة "ستراسبورغ" في فرنسا.

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نبذة عن أرامكس

حققت شركة أرامكس منذ تأسيسها في عام 1982 نمواً سريعاً حتى أصبحت اليوم علامةً تجارية رائدة في القطاع وتتميز بخدماتها المتخصصة وحلولها العالمية المبتكرة، حيث توفر الشركة مجموعة شاملة من حلول النقل والخدمات اللوجستية للشركات والأفراد حول العالم. تتخذ أرامكس، المدرجة في سوق دبي المالي، من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً رئيساً لعملياتها؛ حيث تستفيد من موقع الدولة الممثل حلقة وصل بين الشرق والغرب، مما يتيح للشركة الوصول إلى شريحة أكبر من العملاء، وتوفير حلول لوجستية مخصصة حسب متطلباتهم في أي مكان حول العالم. تتواجد عمليات أرامكس اليوم في أكثر من 600 مدينة ضمن أكثر من 60 بلداً حول العالم، ويشرف على العمليات الرئيسة للشركة أكثر من 17,000 خبيراً متخصصاً في مجال النقل والشحن. نقدم في أرامكس محفظة معززة من الخدمات والحلول المبتكرة على نطاق جغرافي واسع، بما في ذلك خدمات التوصيل السريع المحلي والدولي، وخدمات الشحن، والخدمات اللوجستية الشاملة وإدارة سلسلة التوريد، وحلول التجارة الإلكترونية. تعتمد أرامكس أسلوباً استراتيجياً لتسخير التكنولوجيا المتقدمة في تطوير حلولها وخدماتها، وذلك بهدف إيجاد أفضل حلول التوصيل المتكاملة وأكثرها كفاءة. وقد ساهم هذا المنهج في تحقيق منافع كبيرة على صعيد تطوير أعمال الشركة، وبرهن أنها شركة تسخر أحدث التقنيات لتقديم أفضل حلول النقل والخدمات اللوجستية دون الحاجة إلى الاستثمار في الأصول الضخمة.

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