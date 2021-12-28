"أراضي دبي" تمنح "دبليوكابيتال" التصنيف الذهبي

وليد الزرعوني يحصل على تصنيف 4 نجوم ضمن أفضل الوسطاء العقاريين

دبي، الإمارات العربية المتحدة:منحت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، التصنيف الذهبي لشركة "دبليو كابيتال" الرائدة في الوساطة العقارية، ضمن أفضل شركات الخدمات العقارية في عام 2021.

وأفادت "دبليو‏ كابيتال" للوساطة العقارية، بأنه تم اختيارها من بين أكثر من 2700 شركة مرخصة من دائرة الأملاك والأراضي في دبي.

كما تم منح وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية، تصنيف أربع نجوم وهو الأعلى في تصنيف الوسطاء العقاريين خلال 2021.

وجاء اختيار دائرة الأراضي والأملاك ومؤسسة التنظيم العقاري، لوليد الزرعوني من بين أكثر من 4500 وسيط عقاري، وذلك وفقا لمعايير مهنية دولية.

وتعتمد دائرة الأراضي والأملاك في تصنيفها للوسطاء العقاريين على أساس الأداء والخبرة وعدد وقيمة المعاملات والالتزام باللوائح والقوانين العقارية وخدمة العملاء وهيكل مكاتبهم والمسؤولية الاجتماعية للشركات.

ويمتلك وليد الزرعوني خبرة واسعة في مجال الاستثمار العقاري، ومن أوائل الذين طوَّعوا وسائل التواصل الاجتماعي لتوعية الجمهور المهتم بالعقار، عبر تقديم نصائح مجانية بشكل شبه يومي في القطاع العقاري، وما يخص هذا القطاع من معلومات، وذلك عبر فيديوهات ونصائح عقارية، وعبر تطبيقات منصات "إنستغرام"، و"سناب شات"، و"تويتر"، التي تعتبر الأكثر نشاطًا بالنسبة له.

وقال وليد الزرعوني: "يسعدنا فوز (دبليو كابيتال) بالتصنيف الذهبي ضمن أفضل الشركات العقارية في دبي، ويأتي هذا تتويجا لجهود الشركة في تقديم أفضل الخدمات العقارية للعملاء".

وأكد الزرعوني أن التكريم يعد حافزا إضافي للشركة لتقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة، مضيفا: "نسعى لتوفير الحلول العقارية المبتكرة والتكيف مع التحديات التي تواجه قطاع الوساطة العقارية في دبي والإمارات".

يرى الزرعوني أن المبيعات العقارية في دبي تتجه لأفضل أداء سنوي على الإطلاق خلال 2021، ما يعكس الجهود المبذولة من أطراف القطاع سواء جهات تنظيمية ممثلة في هيئة الأراضي والأملاك في دبي ومؤسسة التنظيم العقاري، كذلك المطورين العقاريين والوسطاء.

وأفاد رئيس مجلس إدارة "دبليوكابيتال"، بأن قطاع الوساطة العقارية يمر بأفضل فتراته على الإطلاق وسط انتعاش الطلب على العقارات ومرور السوق بفترة صعود طويلة الأجل في مؤشر أسعار العقارات في دبي والذي تجاوز 12% على أساس سنوي في نوفمبر 2021.

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