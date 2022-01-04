تزامناً مع نظام العمل الأسبوعي الجديد

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت دائرة الأراضي والأملاك بدبي عن تعديل ساعات العمل الرسمي في مقرّ الدائرة، لتتماشى مع نظام العمل الأسبوعي الجديد، الذي تم اعتماده مؤخراً، على صعيد الدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة، وبدأ العمل به يوم الاثنين الموافق 3 يناير 2022.

وستكون ساعات العمل الرسمي في مقرّ الدائرة، من الساعة 7:30 صباحاً حتى الساعة 3:30 مساءً، وذلك من الاثنين إلى الخميس، ومن الساعة 7:30 صباحاً حتى الساعة 12:00 مساءً يوم الجمعة.

وفيما يتعلق بمراكز الخدمات العقارية، فستكون ساعات العمل الرسمي من ال8:00 صباحاً حتى ال8:00 مساءً من الأحد حتى الخميس، ومن 8:00 صباحاً حتى 12:00 مساءً، و4:00 مساءً حتى 8:00 مساءً يوم الجمعة، في كل من مركز الطابو بفرعيه في الطوار سنتر، والبرشاء مول، ومركز الطارش بفروعه (بلدية دبي – زعبيل، بلدية دبي – المنارة، مركز بلدية دبي – الطوار1)، ومركز تسهيل للخدمات الحكومية في عود ميثاء، والأمين العقاري في مركز مزايا – شارع الشيخ زايد.

في حين سيكون الدوام الرسمي في مركز تخليص للخدمات الحكومية في برج الخور – منطقة البطين، من الساعة 8:00 صباحاً حتى 4:00 مساءً من الاثنين حتى الجمعة، ومن الساعة 9:00 صباحاً حتى 2:00 مساءً يوم الأحد. وفي مركز فكست في مدينة دبي الطبية، من الساعة 8:00 صباحاً حتى 5:30 مساءً من الأحد إلى الخميس، والـ 8:00 صباحاً حتى 12:30 مساءً، و2:30 مساءً حتى 5:30 مساءً يوم الجمعة.

أما في مركز تمليك لأمين التسجيل العقاري في دبي الجنوب، فستمتد ساعات العمل الرسمي من الساعة 7:30 صباحاً حتى 2:30 مساءً من الاثنين حتى الخميس، ومن الساعة 7:30 صباحاً حتى الساعة 12:30 مساءً يوم الجمعة.

وتؤكد دائرة الأراضي والأملاك في دبي، حرصها الدائم على توفير أفضل وأسرع الخدمات العقارية، لمختلف فئات المتعاملين، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، مشيرة إلى أنّ جميع خدمات الدائرة متاحة على مدار الساعة، على كلّ من موقعها الإلكتروني، وتطبيقها الذكي "دبي ريست"، المتوفّر على متاجر آبل وجوجل.

#بياناتحكومية

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