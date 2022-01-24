تسهم في تعزيز شفافية القطاع ورفع مستوى الثقة لدى المستثمرين

سلطان بطي بن مجرن: ملتزمون بتقديم أنجع الحلول العقارية المتطورة، وتوفير بيئة استثمارية آمنة

ماجدة علي راشد: نسعى إلى الإرتقاء بمستوى الخدمات التي نقدمها، بما يحقق مصلحة المستثمرين المحليين والأجانب

حيدر علي خان: الشراكة تجسّد جهود التعاون بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة النمو

فراس المسدي: سعداء بتوقيع الاتفاقية مع دائرة الأراضي والأملاك لتوفير البيئة التفاعلية في سوق دبي العقاري

مايكل لحياني: نشترك مع أراضي دبي في نفس الرؤية عبر تعزيز جاذبية وتفوق سوق العقارات في الإمارة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تناغماً مع مسؤوليتها المباشرة في ترسيخ قيم الشفافية في المعلومات والأنظمة والبيانات والإجراءات العقارية، أبرمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مذكرة تفاهم مع ثلاث شركات متخصصة في توفير الحلول العقارية الذكية والمتطورة، وهي موقع بيوت، وموقع DXBinteract.com، وبروبرتي فايندر، وذلك بهدف تزويد السوق العقاري في الإمارة بأفضل الحلول التي تعتمد على البيانات والتقارير التفاعلية، التي بدورها تسهم في تعزيز توجهات التحول الرقمي التي يشهدها قطاع دبي العقاري، إلى جانب دعم رؤية الدائرة في جعل الإمارة الوجهة العقارية عالمياً في الابتكار والثقة والسعادة.

وستسهم البيانات والتقارير التفاعلية في توفير صورة أوضح وأشمل، للمستثمرين الراغبين في معرفة معلومات السوق العقاري بطريقة تحليلة صحيحة، بشكل يساعد في اتخاذهم القرار الصائب، سواء كان في عملية الشراء أو البيع أو الاستثمار، بما يجعل الإمارة واحدة من أكثر أسواق العقارات شفافية على مستوى العالم. بالإضافة إلى توفير فرص مثلى لحماية معلومات المستهلك، من خلال تطوير حلول مهمة لتحديات العصر الراهن. وستعمل مختلف الجهات التي تم إبرام الشراكة معها، بالتعاون مع أراضي دبي على توفير بيانات نوعية وخاصة وتفاعلية لأسعار العقارات بحسب المنطقة، وحسب البناء العقاري؛ مثل معرفة أسعار البيع والشراء في المنطقة، والبيانات المتغيرة التي تجري في السوق العقاري أثناء تغير الأسعار، وخلافه تبعاً للمرحلة التي يمر بها.

وقال سعادة سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والاملاك بدبي: "تلتزم أراضي دبي التزاماً راسخاً تجاه سوق دبي العقاري، يقضي بتعزيز شفافيته وتوفير أنجع الحلول العقارية الذكية والمتطورة، الأمر الذي يسهم في رفع مستوى الثقة لدى المستثمرين والمتعاملين على حدّ سواء. ويعتبر ذلك هدفاً استراتيجياً، ضمن رحلتنا الرامية إلى توطيد المكانة التي باتت تتمتع بها الإمارة على صعيد سوق العقارات العالمي، إلى جانب المساهمة في بناء أفضل اقتصاد على مستوى العالم، بما يتماشى مع مبادئ وثيقة الخمسين، التي أعلنت عنها القيادة الرشيدة مؤخراً، والتي تستهدف الخمسين عاماً المقبلة".

من جانبها، قالت ماجدة علي راشد، المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي: "تسعى دائرة الأراضي والأملاك إلى التطوير الدائم والمستمر للخدمات التي تقدمها، بما يحقق مصلحة المستثمرين المحليين والأجانب على حدّ سواء. ومن خلال اتفاقيات الشراكة هذه، سنتيح للمتعاملين بيئة عقارية آمنة، وبيانات دقيقة وموثوقة، بما يسهم في تمكينهم من رؤية التغيرات الجارية في السوق العقاري حسب الخارطة، و متابعة تغيرات الأسعار بشكل فوري، وهو الأمر الذي من شأنه أن يدعم توجهاتنا المستقبلية ورؤيتنا الاستراتيجية، عبر تقديم الخدمات العقارية بحرفية تامة، وشفافية في المعلومات والأنظمة والبيانات والاجراءات.

وعلق حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لشركة بيوت ودوبيزل، على الشراكة قائلاً: "يسعدنا العمل جنباً إلى جنب مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي لدعم الخطط الاستراتيجية كخطة دبي الحضرية 2040 الرامية نحو تعزيز القطاع العقاري في الإمارة، وذلك انطلاقاً من موقعنا كأبرز منصتين عقاريتين في المنطقة. تعد هذه الشراكة تجسيداً للجهود التعاونية التي تبذلها مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، والهادفة نحو دفع عجلة النمو وخلق بيئة اقتصادية تنافسية. لطالما كان توفير تجربة سلسة ومدعومة بالبيانات لمستخدمينا جزءاً من رؤيتنا، لذلك نأمل أن توفر هذه الشراكة للباحثين عن العقارات في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة تجربة تصفح أفضل ضمن أعلى المعايير العالمية."

وقال فراس المسدي الرئيس التنفيذي لشركة أوراتك: "نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع دائرة الأراضي والأملاك لتوفير البيئة التفاعلية في سوق دبي العقاري من خلال موقع DXBinteract.com، يساهم هذا الموقع في توفير كل البيانات الخاصة التفاعلية لأسعار العقارات بحسب المنطقة وحسب البناء العقاري، مثل معرفة أسعار البيع والشراء في المنطقة والبيانات المتغيرة التي تجري في السوق العقاري أثناء تغير الأسعار، وخلافه تبعاً للمرحلة التي يمر بها تماماً مثل أسواق الأسهم والبورصات وحركتها. تدرك دائرة الأراضي والأملاك جيداً مدى اهتمام المستثمرين سواء كانوا في دبي أو الأجانب من خارجها بمعرفة هذه البيانات التفاعلية ".

بدوره قال مايكل لحياني، المؤسس والرئيس التنفيذي لبروبرتي فايندر: "تشترك بروبرتي فايندر ودائرة الأراضي والأملاك في دبي في نفس الرؤية من خلال تعزيز وتمكين جاذبية وتفوق سوق العقارات في الإمارة. من خلال عملياتنا الواسعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نتمتع بإمكانية الوصول إلى أكبر مجموعة من البيانات الخاصة بالأسعار المطلوبة، وعدد من المقاييس والمؤشرات الأخرى، التي تتعلق بالصورة الأشمل للقطاع العقاري. وبفضل هذه الكمية الهائلة من البيانات التي يمكننا الوصول إليها، فإن هذه الشراكة باعتقادي ستعمل على تعزيز سوق العقارات في دبي، وتزيد من الثقة والشفافية التي يتمتع بها".

وتواصل دائرة الأراضي والأملاك في دبي بذلك التزامها بتقديم بيئة عقارية عالمية مبتكرة ومستدامة، تجعل دبي أسعد مدينة، وذلك من خلال توفير خدمات ذكية، ليصل إليها المستثمر في أي وقت ومن أي مكان في العالم، وتوظف الدائرة كافة الموارد المالية والبشرية والمهنية للوصول الى أهدافها الاستراتيجية، والحفاظ على حقوق المستثمرين وكافة الأطراف العقارية.

#بياناتحكومية

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