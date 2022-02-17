تم إطلاق هذه المبادرة في إطار شراكة بين أرادَ ووزارة التغيّر المناخي والبيئة

تقام الفعالية في حديقة إكسبو بقرية إكسبو، المجتمع السكني الرسمي لمعرض إكسبو 2020 دبي

يفتح سوق منبت أبوابه أمام الزوار في الموقع من الجمعة، 18 فبراير، وحتى الأحد، 20 فبراير

دبي، الإمارات العربية المتحدة: في خطوةٍ لترويج المنتج المحلي ودعم المزارعين الإماراتيين، شركة أرادَ تطلق سوق منبت للمنتجات الزراعية في حديقة إكسبو بقرية إكسبو، المجتمع السكني الرسمي لمعرض إكسبو 2020 دبي، ولأوّل مرة نهاية هذا الأسبوع. وتأتي هذه المبادرة في إطار شراكة بين أرادَ ووزارة التغيّر المناخي والبيئة، حيث يهدف سوق منبت لدعم المنتجات الإماراتية المحلية الطازجة والصحيّة ضمن أجواء عائلية ممتعة وآمنة.

ويفتح سوق منبت أبوابه أمام الزوار بحديقة إكسبو بقرية إكسبو يوم الجمعة، 18 فبراير، من الساعة الخامسة وحتى العاشرة مساءً؛ ويوم السبت، 19 فبراير، بين العاشرة صباحاً والسابعة مساءً؛ ويوم الأحد، 20 فبراير، بين العاشرة صباحاً والخامسة مساءً، وذلك غرب موقع إكسبو 2020 دبي بجوار محطة مترو إكسبو بقرية إكسبو التي تم بناؤها لاستيعاب الطواقم العاملة في المعرض العالمي، حيث تفتح حديقة إكسبو أبوابها للجميع.

وسيحظى الزوار بفرصة لشراء منتجات الخضار والفواكه الموسمية الطازجة وغيرها من المنتجات المحلية التي تشمل العسل والتمور. كما سيستمتع جميع أفراد العائلة من زوار منبت بمجموعة من الأنشطة والفعاليات الرائعة التي تشمل العروض السحرية الشيّقة وورش العمل والرسم على الوجوه لأحبائنا الأطفال.

وتضم فعاليات منبت نهاية هذا الأسبوع بقرية إكسبو حضوراً مميزاً لفريق ريد بُل، والتي ستقام يوم السبت ابتداءً من الساعة الرابعة مساءً، بما في ذلك شاحنة الدي جيه من ريد بُل، وعروض الرقص، وعروض كرة القدم الاستعراضية التي ستتضمن ضيفاً خاصاً من مشاهير اللعبة.

كما سيكون الحضور في حديقة إكسبو نهاية هذا الأسبوع على موعدٍ لمشاهدة إحدى المنافسات ضمن تصفيات بطولة "ريد بُل نيمار جونيورز فايف" لخماسيات كرة القدم، والتي تقام حالياً في الإمارات. هذا، وستجري المباراة يوم السبت ابتداءً من الساعة الثانية من بعد الظهر.

جديرٌ بالذكر أنّ سوق منبت قد إنطلق في 2021 ضمن تعاونٍ مشترك بين شركة أرادَ ووزارة التغيرّ المناخي والبيئة لرفد المزارعين المحليين من مختلف أنحاء الإمارات بفرصة لاستعراض منتجاتهم أمام المستهلكين وتجار التجزئة في خطوة لدعم المزارعين وتعزيز ثقة المستهلك بالمنتجات المحلية. كما تتيح المبادرة للمشاركين تعلّم العديد من المهارات واكتساب الخبرات في مجال التسويق. هذا، وتقام سوق منبت بشكلٍ دوري حالياً في مجتمعي أرادَ المتكاملين، الجادة ومساكن نَسمَة، بالشارقة، إضافة إلى حديقة الإتحاد بجزيرة نخلة جميرا في دبي.

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