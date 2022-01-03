دكتور عبد الحميد الوزير: خطة توسعية للشركة بالساحل الشمالى ورأس السدر خلال الفترة المقبلة



.. وطرح اول مشروع بالعاصمة الادارية النصف الأول من العام الجارى



هانى جوده: الشركة تقدم تسهيلات وطرق سداد متنوعه بمشروع Alcazar



احمد قطب: مشروع Alcazar يعتمد على الجودة الشامله فى جميع مراحل انشاءات المشروع



مصطفى فتح الله: المشروع يعتمد على 3 عوامل أساسية الامان والتوفير والرفاهية



قال الدكتور عبد الحميد الوزير رئيس شركة أرابيسك للتطوير العقارى ورئيس لجنة الدعم والمتابعة إن الشركة تطرح المرحلة الأولى لمشروع Alcazar بمبيعات مستهدفه 50 مليون جنيه وهو عبارة عن مينى كمبوند، باعلى تقنية من التكنولوجيا، باستخدام انترنت الاشياء، حيث تبلغ مساحة المرحلة الأولى 1500 متر مربع.



وأكد أن الشركة تحرص على خلق نموذج معمارى مميز بالسوق العقارى ذات طابع معمارى خاص يعتمد على الطابع المعماري العربى الاندلسى، هذا بالإضافة إلى الاعتماد على تراث المستقبل وهو سمارت سيستم، حيث اعتمدت الشركة بمشروع Alcazar على التراث المعمارى المميز والسمارت هوم، وتم تصميم المشروع على غرار قصر المورق بإسبانيا، حيث تم اختيار هذا المبنى من قبل منظمة اليونسكو كأفضل معلم أثرى فى العالم وجعلته مقر رئيسى لها.



واضاف أن الشركة وقعت العديد من بروتوكولات التعاون مع أكثر من شركة تمويل عقارى، موضحا أن هذه بوتوكلات قائمة على تيسير اجراءات التمويل العقارى للعملاء، لإتاحة الفرصة لجميع العملاء شراء الوحدات السكنية وفقا لانظمة السداظ التى تناسبهم.



وأشار إلى أن الشركة لديها خطة توسعية للدخول فى مشروعات جديدة خلال الفترة المقبلة، موضحا أن السوق العقارى يشهد العديد من التطورات، حيث حصلت الشركة على 3 قطع أراضى بالعاصمة الادارية الجديدة بالمشاركة مع مجموعة من المستثمرين، وسيتم طرح أول مشروع بالعاصمة خلال النصف الأول من العام الجارى على مساحة 2500 متر مربع بمنطقة الدون تاون.



وتابع: ان الشركة لديها ايضا أراضى بالساحل الشمالى ورأس السدر وسيتم طرح مشروعاتها خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن القطاع العقارى بمصر من القطاعات الواعدة والتى يجذب العديد من المستثمرين إليه.



ومن جانبه قال المهندس احمد قطب استشارى عام المشروع إن الشركة راعت الاعتماد فى تنفيذ المشروع على جودة التحكم بتكلفة تناسب جميع العملاء، حيث يتم استخدام أعلى جودة من أعمال التربة والخرسانة ومواد التشطيب وعمليات عزل الاسطح للحماية من صرف المياه، حيث تم الاعتماد على أعلى جودة فى كل ما يدخل فى عملية الانشاءات.



واضاف المهندس هانى جوده رئيس القطاع التجارى بشركة ارابيسك للتطوير العقارى أن الشركة تقدم العديد من طرق السداد التى تناسب جميع العملاء، حيث تعتمد هذه الأنظمة على سهولة الإجراءات وطرق سداد تصل إلى 5 و6 سنوات، بالاضافة الى مقدم يبدأ من 10%، موضحا أنه يتم تسليم المشروع خلال 3 سنوات، وتتكون كل عمارة من دور أرضى و3 ادوار متكررين بالإضافة للروف.



وأكد أن المرحلة الأولى من المشروع تضم 3 عمارات، بمساحات تتراوح ما بين 138 متر مربع إلى 162 متر مربع، بسعر متر يبدأ عند 8 آلاف جنيه للمتر نصف تشطيب، ويبدأ عند 11 الف جنيه للتشطيب الكامل للوحدات.



وقال المهندس مصطفى فتح الله رئيس شركة الكترو تكنولوجى إن الشركة تعاونت مع شركة ارابيسك للتطوير العقارى لتصميم المشروع بالاعتماد على سمارت سيستم، والتى يعتمد على توفير الأمان والرفاهية والحماية والتوفير فى مصادر استهلاك الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى الحفاظ على العمر الافتراضى للأجهزة من خلال الابلكيشن موبايل، حيث يمكن التحكم فى السيستم من داخل وخارج الوحدة السكنية، ، كما يعتمد المشروع على مصادر الطاقة المتجددة، حيث توفر 50% من الطاقة.

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