ستزود الشركة أكثر من 3,000 مركبة بالوقود وزيوت أدنوك فويجر

ستعزز الصفقة من حضور أدنوك للتوزيع في دبي لتلبية احتياجات العملاء

تتزامن الصفقة مع دخول أدنوك للتوزيع أسواق عالمية جديدة وتوزيعها 1.5 مليون لتر من زيوت "أدنوك فويجر" في كل من أنغولا وجمهورية الكنغو الديمقراطية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : تؤكد أدنوك للتوزيع، الشركة الرائدة في قطاع الوقود ومتاجر التجزئة على مستوى الدولة، التزامها باستراتجيهتا للنمو بتوقعيها عقد شراكة حصرية مع مؤسسة " كارس تاكسي". وتسهم هذه الشراكة المقرّرة لخمس سنوات في تمكين أدنوك للتوزيع من تزويد أسطول المؤسسة الكبير والذي يضمّ أكثر من 3,000 مركبة في دبي بالوقود وزيوت التشحيم.

وبموجب العقد ستزود أدنوك للتوزيع أكثر من 3000 مركبة بالوقود وزيوت أدنوك فويجر، بما في ذلك فويجر الذهبي 5W-40 SN. وتاتي الصفقة في إطار التزام الشركة بضمان سلامة عملائها وتلبية احتياجاتهم.

يُصنع وقود وزيوت "أدنوك للتوزيع" من خام مربان الذي يُعد من أعظم الثروات الوطنية التي تزخر بها إمارة أبوظبي.

وتتألف زيوت أدنوك فويجر من زيوت أدنوك الأساسية عالية الجودة من المجموعة الثالثة «Group III»، وتحمل هذه الزيوت اسم العلامة التجارية «ADbase»، وتصنعها «أدنوك للتكرير» باستخدام خام مربان. وتتميز زيوت أدنوك الأساسية عالية الجودة من المجموعة السادسة بمؤشر لزوجة عالية، مما يجعلها مكوناً مثالياً لزيوت التشحيم، ويضمن كفاءة محركات الأداء العالي والاقتصاد في استهلاك الوقود مع استيفاء متطلبات اللوائح البيئية الصارمة.

وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع:" باعتبارنا الشركة الرائدة على مستوى الدولة في قطاع الوقود، فإنه يسرنا التعاون مع مؤسسة " كارس تاكسي"، وتزويد أسطول مركباتها بالوقود وزيوت التشحيم. وباعتبارها واحدة من أكبر شركات التاكسي في الدولة، فإن شراكتنا معها تدل على قدرتنا على تقديم منتجات على درجة عالية من الجودة والموثوقية."

وقال بدر عبدالله الغرير، الرئيس التنفيذ لشركة "كارس تاكسي": اعتمدنا في الشركة على مدى عقود طويلة نهجاً يرتكز على العملاء في تقديم الخدمات من خلال التركيز على راحة الركاب وسلامتهم وتجربتهم. وبصفتنا شركة رائدة إقليمياً في مجال التنقل الآمن، نركز بشكل أساسي على ضمان سعادة العملاء وراحة بالهم. ونحظى من خلال امتلاكنا لأحد أكبر أساطيل سيارات الأجرة في الدولة بفرصة محورية لنسهم بشكل فعّال في تطور قطاع النقل في الإمارات.

ومن خلال شراكتنا مع أدنوك للتوزيع، الشركة العالمية المشهورة بالتميز في الجودة، نرتقي بوعودنا للعملاء من خلال تزويد مركباتنا بأعلى مستوى من الوقود من شركة التوزيع الرائدة في دولة الإمارات." وعززت أدنوك للتوزيع أعمالها على الصعيد الدولي بإعلانها مؤخراً عن توقيع اتفاقيتي توزيع جديدتين لتوزيع زيوت "أدنوك فويجر" في كل من أنغولا وجمهورية الكنغو الديمقراطية.

وبموجب العقدين الجديدين ستقوم الشركة بتوزيع مجموعة كاملة من زيوت "فويجر" بكميات مؤكدة تبلغ 1.5 مليون لتر، لتدخل الشركة بذلك السوق الإفريقية، وهو ما يرفع عدد الدول التي تتوفر بها زيوت "أدنوك فويجر" لتصبح 19 دولة في ثلاث قارات، وتساهم في توسعة رقعة تواجد الشركة عالمياً.

وشهدت منتجات أدنوك للتوزيع نمواً كبيراً في الأسواق الدولية، بما في ذلك شبكتها للتوزيع التي تغطي آسيا وشمال وشرق إفريقيا ودول الكومنولث المستقلة، بالإضافة إلى منطقة الشرق الأوسط. وخلال العامين الماضيين، ضاعفت أدنوك للتوزيع حجم حضورها في الأسواق الدولية من خلال تبنيها لاستراتيجية عالمية للنمو.

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عن "أدنوك للتوزيع"

أدنوك للتوزيع"، المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية تحت (الرمز: ADNOCDIST)، هي الشركة الرائدة على مستوى دولة الإمارات في توزيع الوقود وتشغيل متاجر التجزئة. تدير أدنوك للتوزيع 459 محطة خدمة، و342 متجر تجزئة، وذلك كما في 30 سبتمبر 2021. أدنوك للتوزيع هي أيضاً المسوّق والموزّع الريادي للوقود لعملاء القطاع التجاري والصناعي والحكومي في دولة الإمارات، وهي الشركة الوحيدة التي تقدم خدمات بيع الوقود بالتجزئة في إمارات الدولة السبع. كما توسّعت عمليات الشركة دولياً في العام 2018 بافتتاحها خمس محطات خدمة في المملكة العربية السعودية، وذلك كما في 30 سبتمبر 2021. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.adnocdistribution.ae

عن كارس تاكسي

تُعد "كارس تاكسي" أول شركة تحصل على امتيازتشغيل سيارات الأجرة في ابري 2000، وتعمل وفقاً لإستراتيجية حكومة دبي لتنظيم ترخيص سيارات الأجرة. تدير الشركة أكثر من 3000 مركبة، ويعمل لديها أكثر من 4,000 سائق. تغطي شبكة كارس تاكسي جميع أنحاء الدولة، وتقدم أسرع و أكثروسائل النقل راحة في دولة الامارات العربية المتحدة. تنقل كارس تاكسي عبر شبكتها الممتدة أكثر من 150،000 راكب عبر اكثر من 75،000 رحلة يومياً، ما يعادل اكثر من 700 مليون كيلو متر سنوياً.

وباعتبارها شركة مؤيدة للبيئة الخضراء أصبحت كارس تاكسي أول شركة سيارات أجرة في الامارات العربية المتحدة تعمل على دمج و زيادة استخدام مركبات( الهايبرد / سي إن جي ) في أسطول سيارات الأجرة.

وحصلت كارس تاكسي على شهادات الجودة ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 39001:2012, ISO 14001:2015؛ وعلى اعتماد الجودة الدولي من قبل " Gabriel Registrar"

وكشريك نقل مفضل، تُعد كارس تاكسي اليوم أكبر شركة سيارات أجرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة:

https://www.carstaxi.ae/

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سارة أوهارا

المكتب الإعلامي للمجموعة، الغرير للاستثمار

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