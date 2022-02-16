أبوظبي: كشفت شركة "أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية"، ذراع الوساطة المالية التابعة لمصرف أبوظبي الإسلامي والشركة الرائدة في مجال الوساطة المالية الإسلامية على مستوى دولة الإمارات، نمو حجم التداول على منصتها في عام 2021 بالمقارنة مع ذات الفترة من عام 2020، مدفوعاً بنمو عدد المستثمرين في منصته عبر الإنترنت, وزيادة عدد العملاء.

وعلى مدار الاثني عشر شهرًا في عام 2021، تمكنت شركة "أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية"، من زيادة قاعدة عملائها حيث استثمر قرابة 51 بالمئة من عملائها في الأسهم الأمريكية، مما ساعد على زيادة إيراداتها من منصة التداول الأمريكية في عام 2021 بنسبة 168 بالمئة. كما شهدت منصة الشركة نموًا في عدد عملائها المتداولين في المملكة العربية السعودية بنسبة 70 بالمئة. بينما نما العملاء الذين يستثمرون في الأسهم الإماراتية بنسبة 125 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس انتعاش سوق التداول فيما بعد الجائحة، مدفوعًا بتفضيل العملاء والمتداولين حاليًا وبشكل متزايد لإدارة أنشطة التداول الخاصة بهم رقميًا، حيث تم إنجاز ما يقرب من 40 بالمئة من معاملات "سوق دبي المالي" من خلال القنوات الرقمية التابعة لشركة "أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية"، والتي تشكل 70 بالمئة من جميع معاملات الأوراق المالية لدى الشركة.

وقال خالد كردية، المدير العام لشركة أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية": "على الرغم من بعض التقلبات التي شهدها السوق، فقد رصدنا إشارات مشجعة من المستثمرين الذين يتطلعون اليوم إلى سوق الأسهم لتنمية ثرواتهم. وقد سجلنا نموًا ملحوظًا في حجم الطلب على الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ونفخر بأننا شركة الوساطة المالية الوحيدة في دولة الإمارات ومن بين القلائل على مستوى العالم التي تتيح للمستثمرين إمكانية الوصول للأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في العديد من الأسواق المهمة، من بينها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، حيث توفر منصتنا مجموعة واسعة من الأسهم في قطاعات وصناعات متعددة. وسنواصل التركيز على خدمة العملاء وتحديث أنظمتنا وتوسيع قاعدة عملائنا خارج دولة الإمارات لاستكمال التزامنا بتوفير منصة تداول عالمية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مدعومة بأحدث التقنيات المعاصرة."

وتحرص شركة "أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية" على العمل عن كثب مع العملاء لتزويدهم بحلول تلائم أهدافهم الاستثمارية وتتيح فرصة الاستثمار في كبرى الشركات الرائدة على مستوى العالم والمدرجة في أكبر بورصتين في العالم وهما بورصة نيويورك, وناسداك التي تضم بعض الشركات الأكثر قيمة وأبرزها في العالم.وتصنف الشركة في المرتبة الأولى بين شركات الوساطة المالية الإسلامية في دولة الإمارات، وتقدم مجموعة من المنتجات المكملة لمحفظة خدمات المصرف في مجال إدارة الثروات. كما تمتاز بما توفره من تجربة تداول تعتبر الأفضل ضمن فئتها، مدعومة بأدوات تداول ذكية وتقنيات حديثة و آراء الخبراء, باستخدام أحدث التقنيات.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن مصرف أبوظبي الإسلامي

يعد مصرف أبوظبي الإسلامي أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بأصول تتجاوز 133 مليار درهم. وقد تأسس في عام 1997 ويجري تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (ADIB). ويقدم المصرف خدماته اليوم لأكثر من مليون عميل ضمن شبكته التي تضم 70 فرعاً وأكثر من 500 جهاز صراف آلي. ويتميز المصرف بخدماته المصرفية الإلكترونية المتوفرة عبر الإننترنت ومن خلال الأجهزة الذكية، والتي تتيح للعملاء سهولة الوصول إلى حساباتهم المصرفية على مدار الساعة. ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال إلى جانب الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات. وفي مجال تطوير رأس المال البشري، يحافظ مصرف أبوظبي الإسلامي على مكانته الرائدة كأحد أبرز مؤسسات الخدمات المصرفية التي تعمل على توظيف وتطوير وتعزيز المواهب المحلية. ويمتلك المصرف إحدى أعلى نسب التوطين، حيث يشكل مواطني دولة الإمارات 40 بالمائة من القوى العاملة لديه. ويتواجد مصرف أبوظبي الإسلامي في ستة أسواق استراتيجية، من بينها مصر، حيث يمتلك 70 فرعاً والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والسودان والعراق ودولة قطر. وتكريماً لتميزه وحرصه الدائم على الابتكار، تم اختيار مصرف أبوظبي الإسلامي كأفضل بنك إسلامي على مستوى العالم من دورية "ذا بانكر" التابعة لجريدة "فاينانشل تايمز"، وأفضل بنك في دولة الإمارات من "فوربس". ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بسجل حافل بالابتكار، حيث قدم أول مصرف إسلامي رقمي في العالم للشباب، وأول مصرف في دولة الإمارات يتيح للعملاء فتح الحسابات بتقنية التعرف على الوجه.

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022