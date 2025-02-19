البحرين، المنامة: أعلنت Visa (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمزV)، الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، تعيين أحمد القفاص في منصب المدير العام لشركة Visa في البحرين. ويعمل القفاص انطلاقاً من مقر شركة Visa في الرياض، وهو المقرّ الرئيسي الإقليمي للشركة للمملكة العربية السعودية والبحرين وعُمان، وذلك بعد انتقال ملك الصفار، التي كانت تشغل هذا المنصب منذ عام 2020، إلى قسم المبيعات الحكومية في Visa لدول مجلس التعاون الخليجي.

انضم القفاص إلى Visa منذ عام 2019، وتولى مسؤولية إدارة محفظة من أبرز عملاء الشركة في مصر. وقبل انضمامه إلى الشركة، شغل القفاص على مدار 15 عاماً عدة مناصب في الأعمال التجارية لدى إحدى شركات الاتصالات الرائدة على مستوى العالم.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أحمد القفاص، المدير العام للشركة في البحرين: "يسرّني تولّي مسؤولية إدارة عملياتنا في السوق البحرينية النشطة. وأتطلع للعمل عن كثب مع عملائنا لإطلاق حلول دفع جديدة مبتكرة تعود بالفائدة على المستهلكين والشركات في البحرين. ونلتزم بشكل راسخ بدعم الأجندة غير النقدية لحكومة البحرين وبناء اقتصاد رقمي شامل ومرن يتيح للجميع الاستفادة من المزايا التي يوفرها قطاع التجارة الإلكترونية والمساهمة فيه".

وبدوره، قال علي بيلون، المدير العام الإقليمي لشركة Visa في السعودية والبحرين وعُمان: "يسعدنا تعيين أحمد القفاص في منصب المدير العام لشركة Visa في البحرين، فهو يتمتع بمهارات قيادية وفهم عميق لأعمال Visa في البحرين، إلى جانب خبرته الواسعة بفضل عمله في المنطقة. وكلّنا ثقة بأنه سيلعب دوراً فاعلاً في توطيد علاقاتنا المحلية لتوفير المزيد من القيمة لعملائنا وشركائنا، وفي تحقيق أجندة التجارة الرقمية لحكومة البحرين".

وتتنامى مكانة البحرين بوصفها مركزاً للتكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية في المنطقة، وذلك بفضل اللوائح التنظيمية التقدمية والمنهجية التقدمية التي تعتمدها الحكومة. وفي ظل التطور المستمر والتنويع الذي يشهده مجال المدفوعات، تواصل شركة Visa التزامها الراسخ بدعم والجهود الحكومية والبنوك الشريكة والوافدين الجدد إلى السوق. وعلى الرغم من التقدم الملحوظ في عملية التحول الرقمي لاقتصاد المملكة، تشكل معاملات الدفع النقدي 17% من إجمالي معاملات الدفع التجارية، وفقاً لنتائج استطلاع "أين يستخدم النقد" الذي أجرته شركة Visa، مما يمثل فرصة لتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي للتجارة ضمن قطاع المدفوعات في مملكة البحرين.

نبذة عن شركة Visa

تعد Visa (المدرجة في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت الرمز V) شركة رائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، وتسهل الشركة إجراء المعاملات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية في أكثر من 200 دولة ومنطقة. وتركز رسالة Visa على ربط العالم من خلال شبكة مدفوعات تعد الأكثر أمناً وابتكاراً وراحة وموثوقية، إلى جانب دورها في تمكين ودعم الأفراد والشركات والاقتصادات لتحقيق النمو والازدهار. نحن نؤمن في Visa بأن الاقتصادات التي تشمل الجميع في كل مكان، ترتقي بالجميع في كل مكان، ونرى في تعزيز إمكانية الوصول لحلول وخدمات النظام المالي ركيزة أساسية لبناء مستقبل حركة الأموال. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني Visa.com.

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