تعيين الرئيس التنفيذي السابق لشركة Mollie جاستون أوسيمز خليفةً لها

أعلنت اليوم شركة TPAY MOBILE، الرائدة في مجال الدفع من خلال الهواتف المحمولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا (META)، عن تعيينها للرئيس التنفيذي السابق لشركة Mollie، جاستون أوسيمز، في منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة اعتبارًا من يوم 4 يوليو 2022.

وستشغل المُؤسِس والرئيس التنفيذي الحالي سحر سلامة منصب رئيس مجلس إدارة المجموعة، وستعمل بشكل وثيق مع جاستون أوسيمز على مدار الأشهر القادمة حرصًا على الانتقال السلس للقيادة في الشركة سريعة النمو.

وعلّق جاستون أوسيمز: "إني مُتشوقٌ للغاية لاستلام الراية من سحر في مثل هذا الوقت المتميز الذي تشهده شركة TPAY MOBILE. فأنا أؤمن وأدعم الدور الذي تؤديه الشركة لتمكين الاقتصاديات الرقمية في المناطق التي لا تتلقى القدر الكافي من الخدمات وأتطلع إلى المساهمة بفاعلية في المرحلة القادمة لهذه الرحلة".

وقبل انضمامه لمجموعة TPAY Mobile، تولى جاستون أوسيمز منصب الرئيس التنفيذي لشركة المدفوعات الأوروبية العملاقة Mollie على مدار سبع سنوات، حيث عمل وساهم في نجاح الشركة لتحقق في عام 2020 إنجازاً غير مسبوق. وكان شريكًا لمدة عامين في شركات من بينها شركة Atlantica وAntler، وعضواً بمجلس إدارة شركة الاستثمار المؤثر Oikocredit، فضلاً عن العديد من شركات التكنولوجيا المالية والاتصالات، من بينها Yolt وTalk360.

وأشارت سحر سلامة: "أنه علينا جميعًا في شركة TPAY MOBILE أن نفتخر بكل ما حققناه، إذ ساهمنا في تحويل الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا إلى الأفضل في مجال الدفع عبر الحدود على مدى واسع، وتحسين الشمول المالي تحسينًا كبيرًا في المنطقة. وعلى الرغم من أننا كنا طموحين دائمًا بشأن رؤيتنا لما يمكن أن تكون عليه شركة TPAY MOBILE، لم نتخيل قط أن يتبنى شركاؤنا وعملاؤنا خدماتنا بهذه السرعة، مما جعلني متحمسة لما يحمله لنا المستقبل، لا سيما وأن شركة TPAY MOBILE توسّع إمكانات الدفع لديها لتصل إلى قاعدة جديدة من التجار على الإنترنت ولتوفير خدمات غير رقمية جديدة".

وأضافت سلامة أن الوقت قد حان حتى يُنقل شخص جديد شركة TPAY MOBILE إلى مستوى آخر، وأنا واثقة أن جاستون هو الشخص المناسب، حيث جعلت خبرته في نجاح توسيع نطاق شركة مدفوعات عالمية معقدة، المقترنة بما لديه من خلفية عملية وحرفية، وعقلية تُركز على المنتج، وتوجه عالمي وريادي في تنظيم المشاريع، منه الشخص المناسب لتنفيذ خطط TPAY MOBILE الطموحة. وسأنتقل للتركيز على أداء دور إستراتيجي واستشاري خالص في المجموعة في مرحلة مشوقة جديدة من النمو".

وصرّح باباتوند سويوي، رئيس مجلس إدارة شركة TPAY MOBILE الحالي: "سعدت بمشاركة سحر على مر السنوات ومتابعة ما ساعد على نمو الشركة من شغفٍ واجتهادٍ وإخلاص لتصبح الشركة المبتكرة التي هي عليها اليوم. ووضعت سحر أساسًا قويًا في بناء شبكة مميزة من التجار وشركات الاتصالات لخدمات الدفع عن طريق الهاتف المحمول عبر الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا. وترتكز المرحلة القادمة حول الاستمرار على ما وصلت إليه هذه المنصة المتميزة لجعل شركة TPAY MOBILE الشركة الرائدة للتعامل مع التجار عبر الإنترنت ومُوفرة خدمات الدفع الرقمي في السوق، ونؤمن بأن جاستون سيساعدنا على تحقيق ذلك".

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نبذة عن TPay Mobile

TPay Mobile https://www.tpaymobile.com/ هي الشركة الرائدة في مجال الدفع من خلال الهواتف المحمولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا (META). وتوفر شركة TPay Mobile خدمة متكاملة وحل دفع شامل يسهل على مزودي الخدمات الرقمية - بما في ذلك التجار ومطورو الألعاب - الوصول إلى المدفوعات من المستهلكين وقبولها في أكثر من 30 دولة في المنطقة.

وتساهم تقنية TPay Mobile البسيطة والمتطورة على تعزيز الشمول المالي والوصول إلى جميع أنحاء المناطق التي تعمل بها الشركة، والتي لا يتعامل بها العديد من الأفراد مع البنوك ولا باستخدام بطاقات الائتمان أو الخصم. وتسمح TPay Mobile للمستخدمين إجراء عمليات الشراء عن طريق تحصيل المدفوعات من فاتورة الهاتف المحمول الخاصة بهم أو الخصم من رصيد الائتمان أو رصيد المحفظة. ويتم تسهيل ذلك من خلال واجهة تطبيق مبرمجة تمكّن التجار المحليين والعالميين من الوصول وقبول المدفوعات من أكثر من 770 مليون عميل محتمل، دون الحاجة إلى حساب مصرفي تقليدي. وفي المقابل، يمكن للمشغلين وموفري محافظ الهواتف المحمولة توصيل مشتركيهم بالآلاف من رواد مزودي الخدمة الرقمية من خلال منصة مدفوعات الهاتف المحمول TPay Mobile.

يستخدم التجار الإقليميون عبر الإنترنت والعلامات التجارية الدولية تكنولوجيا TRAY MOBILE بما في ذلك شركات Google و Huawei وMBC و Tencent و Anghami و Marvel و BeIN وغيرها، للوصول إلى المبالغ وقبولها من العملاء في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا.

يقع المقر الرئيسي لشركة TPay Mobile في الإمارات العربية المتحدة وتصل خدماتها حاليًا إلى أكثر من 28 مليون مستخدم نشِط شهرياً. ومن بين المساهمين فيTPay Mobile ، هيليوس إنفستمنت بارتنرز، شركة الاستثمار الخاصة الرائدة التي تركز على إفريقيا، وA15، وصندوق رأس المال الاستثماري الرائد في الشرق الأوسط الذي يركز على التكنولوجيا.

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