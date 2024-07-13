دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت Siegel+Gale، الشركة الرائدة عالميًا في مجال استراتيجيات العلامات التجارية، عن تعيين آندي همفريز مديرًا إستراتيجياً لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. ويتمتع همفريز بأكثر من 12 عامًا من الخبرة في مجال إرساء استراتيجيات العلامة التجارية الناجحة.

وبهذه المناسبة، أعرب همفريز عن حماسه للانضمام إلى شركة Siegel+Gale التي تجسد قوة البساطة، لافتًا إلى أنه خلال مسيرته المهنية، ركز باستمرار على صياغة استراتيجيات العلامة التجارية التي تراعي الأبعاد الإنسانية. وأضاف: "نحن ملتزمون في شركة Siegel+Gale، بالتواصل مع الناس من خلال حقيقة أو رؤية واحدة بسيطة توجه كل ما نقوم به، لأن العلامة التجارية هي المكان الذي تلتقي فيه الأبعاد الإنسانية مع الأعمال."

بفضل خبرته الواسعة في قطاعات تشمل التكنولوجيا والخدمات المالية والطاقة والخدمات المهنية والمستحضرات الصيدلانية والإعلام، يتمتع همفريز بتاريخ حافل في تقديم استراتيجيات العلامة التجارية المؤثرة، حيث تولى مناصب عديدة نجح خلالها بالتعاون مع علامات تجارية عالمية بارزة مثل أتش أس بي سي وشل وأرامكو وموديرنا ومؤسسة قطر ورولز رويس.

سيُركز همفريز كمدير للاستراتيجية على تحقيق نتائج متميزة للعملاء من خلال دمج استراتيجيات العلامة التجارية والأعمال بسلاسة لتعزيز التحول والنجاح. وفي هذا السياق، أكد همفريز أن قيمة عمل الشركة لا تُقاس فقط بالجوائز، بل بمدى تأثيرها على عملاءها وأعمالهم، سواءً من حيث النمو الذي يتحقق من خلال عمليات التحول، بناء الثقة، أو التغيير. مشيراً إلى أنه رأى في سوق الشرق الأوسط على وجه التحديد، فرصًا هائلة للاستفادة من استراتيجيات العلامة التجارية لتحقيق تأثير اقتصادي واجتماعي

وفيما يخص العمل على مواجهة تحديات العملاء، يؤكد همفريز أهمية اتباع نهج موحد للعلامة التجارية واستراتيجيات الأعمال، لأنها أدوات فعالة لتحقيق مقاييس الأعمال، لافتًا إلى أنه وسط سعي الشركات للتحول، من الضرورة أن تتوافق العلامة التجارية مع الثقافة الداخلية لدعم هذا التغيير."

وبما أن البساطة جوهر فلسفة شركة Siegel+Gale، يؤكد همفريز أن البساطة تنبع من الاستماع إلى الناس. ويضيف: "كلما زادت درجة الاستماع، كان الحل أبسط، حيث يتجلى وضوح الحاجة في رواية العلامة التجارية. فالعلامة التجارية الفعالة تتفاعل بشكل ثنائي مع جمهورها، مما يسهل عملية الحوار بدلاً من الاقتصار على حوار أحادي".

بدوره، أعرب فيليب ديفيز، رئيس Siegel+Gale في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، عن سروره بانضمام همفريز إلى الفريق، مشيرًا إلى أنه سيجلب رؤية استراتيجية كبيرة وخبرة هائلة إلى الفريق المتميز في دبي. وأضاف: "همفريز، بوصفه إسكتلنديًا وبحارًا، يتمتع بقدرة كبيرة على الابتكار وروح الاستكشاف التي لا تعرف الحدود، مما سيعزز مكانته وإمكانياته في المنطقة".

لمحة عن شركة Siegel+Gale

Siegel+Gale هي شركة عالمية متخصصة في استراتيجيات العلامات التجارية، وتتمتع بقدرة الإبداع والابتكار والاهتمام الدقيق بالحقائق والتفاصيل. تعمل الشركة على بناء علامات تجارية ناجحة لعملائها. منذ العام 1969، اعتمدت شركة Siegel+Gale نهج البساطة في عملها مع الشركات الكبرى والمنظمات غير الربحية والجهات الحكومية حول العالم. وباعتبارها جزءًا من Omnicom تملك الشركة مكاتب في نيويورك ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو ولندن ودبي وشنغهاي وطوكيو.

لمحة عن شركة Omnicom

Omnicom (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: OMC) شركة رائدة في تقديم حلول التسويق والمبيعات الإبداعية المستندة إلى البيانات. وتعد العلامات التجارية الشهيرة للوكالات التابعة لشركة Omnicom موطنًا لأكثر المتخصصين ابتكارًا في مجال الاتصالات الذين يركزون على تحقيق نتائج أعمال ذكية لعملائهم. تقدم الشركة مجموعة واسعة من الخدمات في مجالات الإعلان والتخطيط الإعلامي الاستراتيجي والشراء والتسويق الدقيق وتجارة التجزئة والتجارة الرقمية والعلامات التجارية والعلاقات العامة التجريبية وتسويق الرعاية الصحية وغيرها من خدمات التسويق المتخصصة لأكثر من 5 آلاف عميل في أكثر من 70 دولة. لمزيد من المعلومات، يرجي بزيارة www.omnicomgroup.com.

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