دبي، الإمارات العربية المتحدة، – أعلنت Pepperstone، إحدى شركات الوساطة الرائدة في تداول الفوركس وعقود الفروقات، اليوم عن تعزيز فريقها القيادي في الشرق الأوسط، بتعيين محمد المدهون رئيسًا للمنطقة، وأسامة حمدان رئيسًا للمبيعات. ويعزّز هذا التوسع الجديد في فريق عمل Pepperstone التزامها طويل الأجل بأن تصبح واحدة من أسرع شركات الخدمات المالية نموًا على مستوى العالم.

وتأتي هذه الخطوة لتشكّل محطة بارزة جديدة في مسيرة Pepperstone نحو تعزيز نموها الإقليمي، لا سيما بعد توسّعها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وحصولها على ترخيص هيئة سوق المال CMA من الفئة الخامسة، وافتتاح مكتبها في دبي. كما تؤكد أيضا، مواصلة Pepperstone الاستثمار في القيادات المحلية، بالتوازي مع تعزيز وجودها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومواصلة الارتقاء بتجربة التداول التي تقدمها لعملائها.

وبصفته رئيسًا لمنطقة الشرق الأوسط، سيتولى محمد المدهون قيادة العمليات الإقليمية واستراتيجية النمو، ودعم خطط التوسع في الأسواق، مع الحفاظ على ريادة Pepperstone في تقديم الخدمات والحلول المبتكرة على مستوى المنطقة. ويذكر أن محمد المدهون قد انضم إلى Pepperstone قادمًا من مجموعة Equiti، حيث شغل منصب مدير المبيعات. وقبل انضمامه إلى مجموعة Equiti، عمل المدهون لمدة 8 أعوام في شركة ADSS، شغل خلالها عددًا من المناصب القيادية في مجالي الأعمال والشراكات، واكتسب خبرة واسعة في تطوير الأعمال الإقليمية والشراكات الاستراتيجية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

في حين سيقود أسامة حمدان استراتيجية Pepperstone الإقليمية للمبيعات، مع التركيز على تنمية الأعمال، وجذب عملاء جدد، وترسيخ الشراكات الاستراتيجية. وقبل انضمامه إلى Pepperstone، شغل أسامة منصب مدير تطوير الأعمال لدى شركة XTB. وخلال مسيرته المهنية، شغل أسامة أيضًا عددًا من المناصب الرفيعة لدى شركتي Axi وADSS، ما أكسبه خبرة واسعة في قيادة المبيعات، واستقطاب العملاء، وتطوير الأعمال في منطقة الشرق الأوسط.

وحول تلك الخطوة الاستراتيجية، صرح مارك بويفر، رئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى Pepperstone:

"تواصل منطقة الشرق الأوسط ترسيخ مكانتها كإحدى أكثر المناطق ديناميكية وأهمية استراتيجية بالنسبة إلى Pepperstone ومع استمرار نمو الطلب على حلول التداول المتطورة، يصبح الاستثمار في كفاءات قيادية محلية متميزة أمرًا أساسيًا. ويتمتع كل من أسامة ومحمد بمزيج متميز من الخبرة في القطاع، والكفاءة التجارية، والمعرفة العميقة بأسواق المنطقة، بما سيساعدنا على توطيد علاقاتنا مع العملاء، وتسريع وتيرة النمو، وتعزيز مكانتنا في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونحن سعداء بانضمامهما إلى فريق Pepperstone، ونتطلع إلى ما سيقدمانه من إسهامات".

من جانبه صرح محمد المدهون، رئيس منطقة الشرق الأوسط لدى Pepperstone، بقوله:

"لا تزال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تزخر بفرص كبيرة، مع تنامي الإقبال على التداول وازدياد تطور الأسواق المالية. وتابع بقوله " بالطبع سعيد جدا بانضمامي إلى Pepperstone في هذه المرحلة من مسيرتها الإقليمية، وأتطلع إلى تعزيز حضورنا المحلي وتقديم قيمة أكبر للمتداولين في مختلف أنحاء المنطقة."

وقال أسامة حمدان، رئيس المبيعات لدى Pepperstone:

"نجحت Pepperstone في بناء سمعة عالمية متميزة بفضل نهجها الذي يضع المتداولين أولًا، مدعومًا بالتكنولوجيا المبتكرة، وشروط التداول التنافسية، والخدمة الاستثنائية للعملاء. وأتطلع إلى التعاون مع عملائنا وشركائنا في إطار مواصلة تعزيز حضورنا في منطقة الشرق الأوسط".

وتؤكد هذه التعيينات التزام Pepperstone طويل الأمد تجاه منطقة الشرق الأوسط. ومن خلال تكامل التكنولوجيا عالمية المستوى مع الخبرات القيادية في المنطقة، تواصل Pepperstone تمكين المتداولين من الوصول إلى الأدوات والدعم والأسواق التي يحتاجون إليها للتعامل بثقة مع الأسواق المالية وفق تطوراتها الراهنة.

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حول Pepperstone:

Pepperstone هي شركة وساطة عالمية متخصصة في التداول عبر الإنترنت وحائزة على جوائز، تُمكّن المتداولين من الوصول إلى الأسواق العالمية من خلال تقنيات متقدمة. كما توفر بيئة تداول متكاملة للمتداولين المبتدئين وذوي الخبرة، مدعومة بالتزام راسخ بالابتكار والتعليم وخدمة العملاء الاستثنائية.

وتُعد Pepperstone واحدة من أكبر وسطاء الفوركس في العالم، وتحظى بثقة أكثر من 400,000 متداول عالميًا، كما تخضع لتنظيم عدد من أبرز الجهات الرقابية العالمية، بما في ذلك ASIC وSCB وFCA وDFSA وCMA وBaFin وCySEC.

إخلاء المسئولية:

ينطوي تداول عقود الفروقات والفوركس على مستوى عالٍ من المخاطر، ولا يُعد مناسبًا لجميع المستثمرين. تخضع لتنظيم هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة لمزاولة نشاطَي التعريف والاستشارات المالية، وذلك بموجب الترخيص رقم 20200000358.

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