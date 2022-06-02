دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك المشرق، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تعيين راجيف تشاليسجاونكار، رئيساً جديداً للخدمات المصرفية للأعمال وشؤون "NEOBiz"، المنصة الرقمية المتكاملة المخصصة لتقديم الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة، والناشئة، ورواد الأعمال الشباب.

وسيسهم السيد راجيف، الذي يحفل سجله بخبرات واسعة اكتسبها على مدى 29 عاماً من العمل في قطاع الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد في آسيا، وأوروبا، والشرق الأوسط، وإفريقيا، في تحديد استراتيجيات الدخول إلى الأسواق، والبناء على الإنجازات والخبرات لتقديم الدعم اللازم إلى عملاء الخدمات المصرفية للأعمال. وسيعمل عن كثب مع قطاعات الأعمال الأخرى لاستثمار فرص النمو والدفع بمقترحات قيّمة وقوية من خلال عمليات البيع المتقاطع والشراكات الإستراتيجية، لتعزيز منظومة عمل بنك المشرق الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي الارتقاء بالعروض المقدمة للعملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويحمل راجيف شهادة في هندسة المعادن، وحاصل على ماجستير في إدارة الأعمال من المعهد الهندي للإدارة في كالكوتا. وينظر إليه على نطاق واسع، مفكراً رائداً في قطاع الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة ومجالات التكنولوجيا المالية، نظراً لما يتمتع به من خبرات غنية في مجالات التحول الرقمي لإقراض الأعمال، وتطوير نماذج إقراض جديدة تستند إلى بيانات بديلة، وإقامة شراكات مع كيانات كبيرة تعتمد على البيانات لتوسيع الأعمال.

وقال فرناندو موريللو، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة بنك المشرق: "يتسم مشهد القطاع المصرفي الذي نعمل فيه اليوم بالتغير المتسارع والنشاط، في ظل ظروف حالية تجعل من الصعب التكهن

باتجاهات الأسواق، وهذا ما يدفع عملاءنا للاعتماد على معارفنا الغنية وخبراتنا المتميزة للمساعدة في ايجاد مسار واضح في خضم أي اضطراب. ومن هنا يأتي دور راجيف، المتمرس في هذا القطاع، والذي ستساعد خبرته الواسعة، لا سيما في التعامل مع التحول الرقمي والشركات الصغيرة والمتوسطة والتكنولوجيا المالية، في دفع عجلة الخدمات المصرفية للأعمال، والارتقاء بمنصة نيو بزنس "NEOBiz" إلى آفاق جديدة."

من جانبه، قال راجيف تشاليسجاونكار، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال وشؤون نيو بزنس"NEOBiz" في مجموعة بنك المشرق: " الذي "يسعدني الانضمام إلى واحد من أقدم البنوك وأكثرها تقدماً في دولة الإمارات، في وقت تؤدي فيه الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً بارزاً في تشكيل الاقتصادات في جميع أنحاء المنطقة، ويتبوأ بنك المشرق موقع الصدارة في مساعدتها على تحقيق إمكاناتها. وأتطلع قدماً للعمل مع إدارة البنك وقياداته للبناء على العمل الرائع الذي تم إنجازه حتى الآن، ولضمان استمرار عملائنا من شركات الأعمال في تلقي أرقى الخدمات والمنتجات."

#بياناتشركات

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نبذة عن المشرق:

يعد بنك المشرق أحد أفضل البنوك أداءً في الإمارات العربية المتحدة على مدى خمسة عقود متواصلة، وهو مؤسسة مالية رائدة ذات حضور هام في أنحاء الشرق الأوسط. كما لديه مكاتب دولية في أوروبا وآسيا وإفريقيا والولايات المتحدة، وحضور قوي في العواصم المالية في العالم.

وباعتباره أقدم بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتمتع البنك بتاريخ عريق منذ بداياته المتواضعة في عام 1967 والتي أعقبها فترات من النمو السريع والتوسع الاستراتيجي. وعلى مدار تاريخ البنك، تميز المشرق بمفاهيم رائدة جديدة في السوق وإطلاق منتجات وخدمات فريدة من نوعها.

وقد ساهم النهج المبتكر للبنك في تعزيز تميزه وتفوقه في السوق، وحقق له الفوز بالعديد من الجوائز في جميع مجالات الأعمال المصرفية التي يعمل فيها، بما في ذلك الخدمات المصرفية الرقمية، وتتضمن أحدث الجوائز التي فاز بها البنك جائزة "رائد السوق" في دولة الإمارات العربية المتحدة في استطلاع يوروموني حول إدارة النقد للشركات وفي الشرق الأوسط وأفريقيا للمؤسسات المالية، وجائزة "رائد السوق" في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط في استطلاع مجلة يوروموني حول تمويل التجارة، وأفضل بنك رقمي في الشرق الأوسط من جوائز يوروموني الإقليمية للتميز، والبنك الرقمي الأكثر ابتكاراً

للأفراد/الشركات في الإمارات العربية المتحدة وأفضل بنك في الإمارات العربية المتحدة ضمن جوائز أفضل بنوك العالم من غلوبال فايننس، والبنك الأكثر ابتكاراً في الشرق الأوسط من إيميا فايننس، بالإضافة إلى غيرها من الجوائز.

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رنا البورنو

العلاقات العامة، بنك المشرق

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