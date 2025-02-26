أعلنت مجموعة IMI، المؤسسة الإعلامية العالمية الرائدة الخاصة التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، عن تعيين أحمد إمبابي رئيساً تنفيذياً للموارد البشرية في المجموعة، والتي تضم تحت مظلتها مجموعة من العلامات الرائدة التي تحظى بحضور قوي على الساحة الإعلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم.

ويتمتع أحمد إمبابي بخبرة تتجاوز ثلاثة عقود في قيادة التحولات الاستراتيجية في مجال الموارد البشرية في العديد من الشركات العالمية المرموقة، مثل "فايزر" و"بيبسيكو" و"أوراكل" وغيرها، وشملت مسيرته المهنية تطوير فرق عمل احترافية، وتحقيق كفاءات تشغيلية، وتعزيز مستويات التفاعل الوظيفي في بيئات متعددة الثقافات عبر الشرق الأوسط وإفريقيا الجنوبية وتركيا.

خلال مسيرته المهنية، تميز أحمد بتصميم وتنفيذ ممارسات مبتكرة لتقييم القيادات، وإعادة هيكلة الوظائف، وقيادة عمليات دمج الموارد البشرية خلال صفقات استحواذ رئيسية ضخمة. كما لعب دوراً محورياً في تطوير وتنفيذ ممارسات مبتكرة أدت إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز تجربة الموظفين في أسواق متنوعة حول العالم.

وبهذا الصدد، قال راني رعد، الرئيس التّنفيذي لـ IMI: "يعكس تعيين أحمد التزامنا ببناء ثقافة مؤسسية قائمة على التميز من خلال جذب أفضل المواهب وتطويرها. سيتولى في دوره قيادة مبادرات استراتيجية تهدف إلى تعزيز استقطاب الكفاءات، وتحفيز مشاركة الموظفين، وتطوير بيئة العمل، لضمان استمرار فريقنا في دفع مسيرة الريادة والنجاح في القطاع."

من جانبه، قال أحمد إمبابي: "يسعدني الانضمام إلى مجموعة IMI الرائدة في مجال الإعلام عالمياً، واتطلع إلى التعاون مع فريق متميز لتعزيز القدرات والكفاءات، وللاستمرار بتطوير بيئة عمل تحفز على الابتكار والتميز بما يتماشى مع رؤية المجموعة وأهدافها الطموحة للمرحلة المقبلة."

وفي منصبه الجديد، سيقود إمبابي استراتيجية الموارد البشرية للمجموعة وكافة العلامات الإعلامية الرائدة التي تعمل تحت مظلتها، بما في ذلك "سكاي نيوز عربية" و"ذا ناشونال" و"العين الإخبارية" و"CNN الاقتصادية". وسيقود تطوير استراتيجيات المواهب، والمبادرات القيادية، ودمج التقنيات المتقدمة لتعزيز كفاءة المجموعة. بالإضافة إلى ذلك، سيركز على ترسيخ ثقافة شاملة ومستدامة تدعم التميز والابتكار وتُعزّز النمو المؤسسي.

ويحمل إمبابي درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية من جامعة USI University Europe في إنجلترا، بالإضافة إلى شهادات برامج متقدمة في القيادة والتنمية البشرية من مؤسسات تعليمية عالمية.

نبذة حول IMI:

IMI هي مجموعة إعلامية عالمية مملوكة للقطاع الخاص، يقع مقرها الرئيسي في إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتنتشر عملياتها في 19 دولة حول العالم. وتضم محفظتها مجموعة من العلامات الإعلامية الرائدة مثل "سكاي نيوز عربية" والتي تعد جزءًا من شراكة مع شبكة سكاي البريطانية؛ بالإضافة إلى "ذا ناشونال"، و"CNN الاقتصادية"، و"العين الإخبارية"، كما تمتلك حصة أقلية في "Euronews".

بالإضافة إلى ذلك، فإنها تعمل من خلال شركة "RedBird IMI" وهي مشروعها المشترك مع شركة "RedBird Capital Partners"، على الاستثمار في العلامات الرائدة في مجالات الإعلام والرياضة والترفيه على مستوى العالم. نحن نعمل على بناء عالم أكثر قربًا من خلال تقديم قصص تلهم العقول، وتعزز التواصل، وتثري الحياة، مما يمكّن الجمهور من الحصول على الأخبار، والمعرفة، والترفيه الواقعي.

-انتهى-

#بياناتشركات