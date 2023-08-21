(دبي) – قام بنك HSBC بتعيين أنطوان موريل كرئيس لخدمات الأسواق والأوراق المالية لمناطق أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا وذلك اعتباراً من 1 سبتمبر، بعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية.

ومن خلال منصبه الجديد، سينتقل أنطوان إلى لندن كعضو في فريق القيادة العليا لأعمال HSBC لخدمات الأسواق والأوراق المالية (MSS) على المستوى العالمي. وسيكون مسؤولاً عن تنفيذ إستراتيجية العمل وكذلك الإشراف على أعمال خدمات الأسواق والأوراق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

هذا ولقد انضم أنطوان للعمل لدى HSBC منذ 25 عاماً شغل خلالها عدداً من الأدوار القيادية في قطاع أعمال خدمات الأسواق والأوراق المالية. ومنذ أبريل 2015، قاد أنطوان بنجاح تطوير منصة خدمات الأسواق والأوراق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا لدى البنك، مما عزز من مكانة HSBC كمؤسسة مالية رائدة في هذا المجال في السوق.

وتعليقاً على تعيينه، قال أنطوان: "تقوم أسواق HSBC الديناميكية وخدمات الأوراق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا بربط العملاء في آسيا وأوروبا والأمريكيتين بمنطقة الشرق الأوسط. وإنني أتطلع إلى بدء ممارسة دوري الجديد واتباع خطى من سبقوني من رؤساء خدمات الأسواق والأوراق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في فتح عالم من الفرص لعملائنا في منطقة تتميز بمعدلات نمو هائلة، حيث أن ريادتنا كمحرك أساسي في السوق في جميع أنحاء المنطقة تعلب دوراً هاماً في إبراز خبرتنا في إيجاد الحلول المخصصة والتمويل ورقمنة التدفقات المالية الأجنبية، والتحول إلى الحياد الكربوني."

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حول HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا

يعتبر بنك HSBC من أكبر المؤسسات المصرفية العالمية وأوسعها تمثيلاً وانتشاراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا من خلال وجوده في تسع بلدان عبر كافة أنحاء المنطقة وهي الجزائر والبحرين ومصر والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة. وفي المملكة العربية السعودية، يعتبر HSBC مساهماً بنسبة 31٪ في بنك الأول ومساهماً بنسبة 51٪ في بنك HSBC السعودي العربي للخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة. وفي 31 ديسمبر 2022، وصلت قيمة أصول البنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا إلى 71 مليار دولار أمريكي.