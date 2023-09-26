مدينة الكويت: بعد حصوله على موافقة بنك الكويت المركزي، أعلن بنك HSBC الكويت بتعيين أحمد المراد رئيساً للخدمات المصرفية للشركات لتنفيذ برامج النمو الخاصة بالبنك. ولقد تولى أحمد قيادة فريق الخدمات المصرفية العالمية لدى بنك HSBC الكويت على مدار العامين الماضيين، وسيقوم من خلال دوره الجديد بتوسيع نطاق مسؤولياته لتغطية الخدمات المصرفية التجارية أيضاً.

وسيركز أحمد على الاستفادة من قوة بنك HSBC باعتباره أكبر بنك دولي يعمل في دولة الكويت، وكذلك ربط الشركات الكبيرة والشركات الأجنبية والكيانات المرتبطة بالحكومة بالأسواق الدولية، فضلاً عن دعم الشركات العالمية التي تسعى إلى تنمية أعمالها في الكويت.

وقال جوليان فينتزل، رئيس الخدمات المصرفية العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: "نحن نعمل على بناء فريق من الخبراء المصرفيين في بنك HSBC الكويت لدعم عملائنا في الدولة ومساعدتهم في تحقيق طموحاتهم لتحقيق النمو على المستوى العالمي. ومما لا شك فيه أن الخبرة الواسعة التي يتمتع بها أحمد المراد في مجال الخدمات المصرفية والمالية، إلى جانب خبرته ومعرفته المحلية، ستؤهله للقيام بالدور المطلوب منه."

وقال سامر العابد، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC في الكويت: "إن الاستثمار في بناء فريق قوي لإدارة الخدمات المصرفية للشركات يعتبراً عاملاً أساسياً لتحسين مكانتنا التنافسية في المرحلة التالية من النمو. وبفضل قيادة أحمد لهذا القطاع من الأعمال، سنستمر في تقديم المنتجات والخدمات المصرفية الرائدة في السوق وربط عملائنا بالخبرة العالمية في أكثر من 60 بلداً ومنطقة حول العالم."

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حول HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا

يعتبر بنك HSBC من أكبر المؤسسات المصرفية العالمية وأوسعها تمثيلاً وانتشاراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا من خلال وجوده في تسع بلدان عبر كافة أنحاء المنطقة وهي الجزائر والبحرين ومصر والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة. وفي المملكة العربية السعودية، يعتبر HSBC مساهماً بنسبة 31٪ في بنك الأول ومساهماً بنسبة 51٪ في بنك HSBC السعودي العربي للخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة. وفي 31 ديسمبر 2022، وصلت قيمة أصول البنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا إلى 71 مليار دولار أمريكي.