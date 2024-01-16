

(الدوحة): تم تعيين السيد/ محمد جاسم السلطان لتولي دور رئيس إدارة الموارد البشرية لبنك HSBC قطر. ويتمتع محمد بخبرة تزيد عن 18 عاماً في مجال إدارة الموارد البشرية من خلال عمله في مؤسسات مرموقة في قطاعات الإعلام و صناعات البيع بالتجزئة / السلع الاستهلاكية.

وبالتعليق على هذا التعيين، قال السيد / عبد الحكيم مصطفوي، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC في قطر: " يعتبر تحفيز النمو أولوية استراتيجية هامة بالنسبة للبنك، ولدينا ثقة كبيرة بأن الخبرة والقيادة التي يتمتع بها محمد ستدعم أولوياتنا بينما نعمل على تحفيز نمو القوى العاملة لدينا وتحقيق التزامنا بأهداف برنامج التوطين ضمن البنك."

ومن جانبه، قال محمد السلطان: "يشرفني الانضمام إلى بنك HSBC الذي يتمتع بسمعة عالمية مرموقة وبتاريخ عميق ومتأصل في قطر، وهي عوامل تم تطويرها وتعزيزها من قبل الموظفين العاملين لدى HSBC من خلال شبكات علاقاتهم المحلية والدولية. وإني أتطلع قدماً للعمل مع الزملاء على توفير الدعم للعملاء ولبعضنا البعض لنجعل بنك HSBC أفضل جهة لإجراء التعاملات المصرفية وأفضل مكان للعمل."

ومن الجدير بالذكر أنه قد تم تكريم بنك HSBC قطر لإنجازاته في الحفل السنوي لتوزيع جوائز وزارة العمل القطرية في أواخر العام الماضي لمواءمته مع برنامج رؤية 2030 والتزام HSBC بدعم تطوير المهارات القطرية وتعزيزها.

#بياناتشركات

-انتهى-

توجه استفسارات وسائل الإعلام إلى:

مي سالم maisalem@hsb.com

ملاحظة للمحررين:

حول HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا

يعتبر بنك HSBC من أكبر المؤسسات المصرفية العالمية وأوسعها تمثيلاً وانتشاراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا من خلال وجوده في تسع بلدان عبر كافة أنحاء المنطقة وهي الجزائر والبحرين ومصر والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة. وفي المملكة العربية السعودية، يعتبر HSBC مساهماً بنسبة 31٪ في بنك الأول ومساهماً بنسبة 51٪ في بنك HSBC السعودي العربي للخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة.

وفي 31 ديسمبر 2022، وصلت قيمة أصول البنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا إلى 71 مليار دولار أمريكي.

www.hsbc.ae