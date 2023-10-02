جنيف: أعلنت مجموعة HSBC عن تعيين علاء الدين هنغاري كرئيس للخدمات المصرفية الخاصة العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليتولى بذلك المنصب الذي كان يشغله صبحي طبارة والذي أعلن عن مغادرته لمجموعة HSBC في يناير 2024.

ولقد قام صبحي بقيادة أعمال الخدمات المصرفية الخاصة العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 2012 من خلال قيادة توسيع تغطية الخدمات المصرفية الخاصة للعملاء من أصحاب الثروات العالية (UHNW) في الأسواق الرئيسية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والبحرين. ولضمان الانتقال السلس، سيعمل كلاً من صبحي وعلاء الدين معاً كرئيسين مشاركين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى يناير.

هذا وسينضم علاء الدين إلى مجموعة HSBC قادماً من بنك كريديت سويس - Credit Suisse، حيث أمضى فيه 20 عاماً، وكان آخر منصب شغله هناك هو الرئيس التنفيذي لمجموعة كريدي سويس (قطر ذ.م.م.) وكذلك الرئيس التنفيذي لمجموعة أفينتيكوم كابيتال مانجمنت هولدينج ايه جي (Aventicum Capital Management Holding AG). وسيلعب علاء الدين دوراً هاماً في مواصلة نجاح خدمات HSBC المصرفية الخاصة العالمية في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، ومن خلال التركيز على الأسس القوية التي أرساها صبحي والتي شهدت تعزيز مكانة HSBC الرائدة في مجال الخدمات المصرفية الخاصة في جميع أنحاء المنطقة، وربط العملاء بالفرص الدولية.

وستعمل مجموعة HSBC أيضاً على تعزيز تغطيتها للعملاء في قطر من خلال تعيين باتريك داميكو كرئيس سوق عالمي في قطر، والذي سينضم إلى المجموعة قادماً من بنك كريدي سويس - Credit Suisse. كما سينضم كلاً من كريستيان هيلر، وتوماس شاد، وسايمون أيكليمان إلى فريق قطر من بنك كريدي سويس كمدراء علاقات، وسيكون مقر عملهم في سويسرا وسيتم دمجهم مع المكتب القطري لبنك HSBC الموجود في قطر.

ولتعزيز اعمالها القوية في سويسرا، أعلنت مجموعة HSBC عن تعيين كوروش أختري رئيساً لسوق لأعمال الدولية في سويسرا، الذي سينضم إلى المجموعة قادماً من بنك كريدي سويس. ويشهد هذا التعيين قيام HSBC بتعزيز تغطيتها للعملاء من أصحاب الثروات العالمية المقيمين في سويسرا وكذلك العملاء من الشركات العائلية ذات الانتشار الدولي. وبالمثل، في إسرائيل، رحب البنك بانضمام روي ميروني إلى صفوفه في المجموعة قادماً من دويتشه بنك كرئيس للمكتب الجديد في إسرائيل، وسيكون تابعاً لإدارة أورين بن إيشاي، رئيس السوق لإسرائيل ورئيس المكتب التمثيلي في تل أبيب.

وتواصل أعمال الخدمات المصرفية الخاصة العالمية لدى HSBC بتعزيز مكانتها وانتشارها في جميع أنحاء المنطقة، حيث تخدم العملاء من خلال تقديم تجربة متميزة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط. وعلى مدار الـ 12 شهراً الماضية، قام البنك بإطلاق أعمال الخدمات المصرفية الخاصة المحلية في الإمارات العربية المتحدة، والخدمات الاستشارية المحلية في الكويت، وعزز من تغطيته للعملاء في المملكة العربية السعودية وقطر وإسرائيل وإيطاليا وشمال أوروبا وسويسرا، ليكمل بذلك فرقه الإقليمية الحالية التي تخدم العملاء من الأفراد والشركات العائلية ورجال الأعمال في جميع أنحاء العالم.

وقال غابرييل كاستيلو، الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية الخاصة العالمية لمناطق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا والرئيس التنفيذي لبنك الخدمات المصرفية الخاصة في سويسرا: “يسعدنا للغاية أن نرحب بانضمام علاء الدين وزملائنا الجدد إلى صفوفنا، والذين سيكون لهم جميعاً دوراً فعالاً في مواصلة تقديم الخدمات الاستثنائية والمتميزة إلى العملاء، وربط العملاء بالعالم وبالفرص الفريدة والحلول المصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم في جميع أنحاء العالم. وإن تعزيز تواجدنا ومكانتنا في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنما هو دليل على مكانة HSBC وإرثه العريق كبنك رائد في مجال الخدمات المصرفية الخاصة في المنطقة.

وأود أيضاً أن أشيد بالإنجازات الباهرة التي حققها صبحي وأشكره على مساهمته القيمة في تعزيز مكانة بنك HSBC خلال فترة عمله التي استمرت لمدة 36 عاماً لدى البنك، حيث لعبت قيادته ورؤيته دوراً أساسياً في تعزيز قاعدة عملائنا الكبيرة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وفي تصميم عروضنا المتميزة للعملاء. ولقد كان تفانيه وخدمته محل تقدير كبير ونتمنى له كل التوفيق في مساعيه المستقبلية."

#بياناتشركات

- انتهى -

حول خدمات HSBC المصرفية الخاصة العالمية

توفر خدمات HSBC المصرفية الخاصة العالمية حلولاً مصرفية واستثمارية وإدارة الثروات للعملاء من الأفراد والشركات العائلية وأصحاب الأعمال ورجال الأعمال والمستثمرين. ويمكن لطموحاتهم والقرارات التي يتخذونها اليوم أن تسهم في تشكيل عالم الغد ومساعدة عملائنا على النمو وإدارة ثرواتهم والحفاظ عليها، الآن وعبر الأجيال المستقبلية.

ومن خلال شبكتنا الدولية واتساع نطاق خدماتنا، نقوم بربط العملاء بالفرص المفيدة في جميع أنحاء العالم. كما نقدم خدمات تخطيط الثروة والحوكمة للشركات العائلية، بينما يقوم خبراؤنا في مجال الأعمال الخيرية بدعم العملاء في تحقيق طموحاتهم ليكون لهم تأثير إيجابي على المجتمع. للمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.privatebanking.hsbc.com.

حول مجموعة HSBC القابضة

تقوم مجموعة HSBC القابضة بي إل سي، وهي الشركة الأم لمجموعة HSBC ومقرها في لندن، بتقديم خدماتها إلى العملاء في جميع أنحاء العالم في 62 بلداً ومنطقة. وقد بلغت اصولها 3,041 مليار دولار أمريكي في 30 يونيو 2023، وتعتبر مجموعة HSBC واحدة من أكبر مؤسسات الخدمات المصرفية والمالية في العالم.