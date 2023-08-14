(الكويت) – قام بنك HSBC بإطلاق خدمات استشارية لإدارة الثروات في الكويت، وذلك ضمن جهوده لتوسيع نطاق عروض منتجات خدمات HSBC المصرفية الخاصة العالمية في الدولة كجزء من التزام HSBC نحو توفير حلول إدارة الاستثمار والثروة لدعم العملاء لتحقيق طموحاتهم.

وتم تعيين ريان كازروني رئيساً للخدمات المصرفية الخاصة العالمية لدى بنك HSBC الكويت، حيث انضم إلى HSBC من فرع بنك لندن والشرق الأوسط في دبي، وسيعمل بشكل وثيق مع مراكز الخدمات المصرفية الخاصة العالمية التابعة لبنك HSBC في دولة الإمارات العربية المتحدة وسويسرا والمملكة المتحدة وسنغافورة لتنمية أعمال البنك في الكويت.

ويمثل هذا علامة بارزة أخرى في نمو قطاع أعمال خدمات HSBC المصرفية الخاصة العالمية، والذي قام بتوسيع تغطيتها في الأسواق الرئيسية - بما في ذلك إطلاق عمليات جديدة في الأشهر الـ 12 الماضية في الإمارات العربية المتحدة والهند والمكسيك – بهدف تعزيز خدمات البنك ودعم العملاء من الأفراد وأصحاب الثروات والعائلات ورجال الأعمال.

وقال سامر العابد، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC في الكويت: “يسعى بنك HSBC الكويت باستمرار لفتح عالم من الفرص لعملائنا وتزويدهم بالمشورة الاستثمارية والحلول المصممة خصيصاً لدعم طموحاتهم لتنمية ثرواتهم، إلى جانب ربطهم بأقسامنا الرائدة والمتخصصة في إدارة الأصول والخدمات المصرفية التجارية والأسواق وإدارة الثروات الشخصية لتقديم خدمة مثالية ومتميزة ومصممة خصيصاً لتلائم احتياجات العائلات الثرية ورجال الأعمال وأصحاب الأعمال، وهذا ما يجعل تطور هام لأعمال وعمليات بنك HSBC في الكويت."

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حول HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا

يعتبر بنك HSBC من أكبر المؤسسات المصرفية العالمية وأوسعها تمثيلاً وانتشاراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا من خلال وجوده في تسع بلدان عبر كافة أنحاء المنطقة وهي الجزائر والبحرين ومصر والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة. وفي المملكة العربية السعودية، يعتبر HSBC مساهماً بنسبة 31٪ في بنك الأول ومساهماً بنسبة 51٪ في بنك HSBC السعودي العربي للخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة. وفي 31 ديسمبر 2022، وصلت قيمة أصول البنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا إلى 71 مليار دولار أمريكي.

حول خدمات HSBC المصرفية الخاصة العالمية

توفر خدمات HSBC المصرفية الخاصة العالمية حلولاً مصرفية واستثمارية وإدارة الثروات للعملاء من الأفراد والعائلات وأصحاب الأعمال ورجال الأعمال والمستثمرين. ويمكن لطموحاتهم والقرارات التي يتخذونها اليوم أن تسهم في تشكيل عالم الغد ومساعدة عملائنا على النمو وإدارة ثرواتهم والحفاظ عليها، الآن وعبر الأجيال المستقبلية.

ومن خلال شبكتنا الدولية واتساع نطاق خدماتنا، نقوم بربط العملاء بالفرص المفيدة في جميع أنحاء العالم. كما نقدم خدمات تخطيط الثروة والحوكمة للشركات العائلية، بينما يقوم خبراؤنا في مجال الأعمال الخيرية بدعم العملاء في تحقيق طموحاتهم ليكون لهم تأثير إيجابي على المجتمع. للمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.privatebanking.hsbc.com.