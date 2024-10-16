الرياض: أعلنت شركة GII ، عن تعيين فواز التميمي رئيس مجلس إدارة الشركة بالمملكة، يأتي هذا القرار في إطار سعي الشركة بتوسع انشطتها في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية خلال عام 2024 وتعزيز التمثيل السعودي. تتطلع GII في المملكة إلى آفاقًا جديدة لتوسيع أعمالها في البلاد، من خلال الاستثمارات في الشركات المحلية الرائدة، وتعزيز شراكات جديدة ومؤثرة في مجال الاستثمار وإدارة الأصول.

ومن خلال منصبه، سيكون السيد/ فواز التميمي، مسئولًا عن تعزيز مكانةGII كشركة رائدة في الاستثمار البديل، وقيمة طويلة الأجل للمستثمرين والمساهمين، من خلال الاستثمار في فرص كبيرة لتحقيق أعلى العوائد وتحقيق النمو المرغوب، وذلك من أجل تحقيق استدامة المنظومة، تحت قيادة فريق إداري ملتزم يدعمه مساهمون بارزون من المنطقة.

انضم السيد/ فواز التميمي إلى GII وهو يتمتع بخبرة واسعة تمتد لأكثر من 23 عامًا في قطاع الاستثمار، حيث شغل مناصب قيادية حيوية في العديد من الشركات الرائدة. فمنذ عام 2000، تولى السيد التميمي منصب نائب الرئيس التنفيذي في شركة التميمي القابضة، حيث أسس سجلاً حافلاً بالإنجازات. كما ترك بصمة واضحة في عالم الأعمال من خلال عضويته في مجالس إدارة شركات مرموقة مثل شركة الصناعات الغذائية المتحدة ومجموعة شركات إنتلي وشركة سيكاست السعودية للصلب. وتحت قيادته، شهدت أسواق التميمي والتميمي للطاقة نموًا ملحوظًا كرئيس مجلس إدارة. حصل السيد فواز على شهادة البكالوريوس في التسويق من جامعة ولاية كاليفورنيا في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقد صرَّح السيد/ فواز التميمي، رئيس مجلس إدارة شركة GII، عقب استلام مهام منصبه: "تخطو GII خطوات واثقة وكبيرة؛ محققةً توسعات ملموسة في الساحة الاستثمارية بالمملكة العربية السعودية. إذ نحرص في الشركة على دعم برامج تطوير القطاع المالي في إطار رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال ازدهار الأنشطة الاستثمارية وتعزيز تنويع خيارات إدارة الأصول البديلة. وسنواصل العمل لزيادة أرباح مساهمينا الحاليين وشركائنا الجدد بالمملكة."

واعرب الشريكان المؤسسان والرئيسان التنفيذيان لمجموعة GII، محمد الحسن وبانكاج جوبتا، عن سعادتهما بانضمام السيد فواز التميمي إلى فريق القيادة العليا بالشركة، مؤكدين على ثقتهما في قدرته على قيادة أعمال الشركة نحو مزيد من النجاح، والبناء على قوة امتياز الشركة ومكانتها في المملكة، مشيرين إلى أن خبراته الواسعة وسجله الحافل في السعودية سيكون لهم دورًا حيويًا في تحقيق طموحات الشركة والرؤية الخاصة بتوسيع الاستثمارات القائمة في المملكة.

الجدير بالذكر ان شركة GII، شهدت زيادة كبيرة في أنشطتها التجارية في المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة، من خلال عمليات استحواذ واستثمارات مشتركة بما في ذلك: الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية (CMA)، واتفاقية تعاون جديدة في مجال الخدمات اللوجستية مع شركة لوجي بوينت ومقرها جدة. استحواذ على مخابز عماد في جدة. توسيع الأصول في قطاع الرعاية الصحية من خلال عيادات الأسنان المسواك وشركة عبير الطبية في جميع أنحاء المملكة.

نبذة عن شركة GII

تُعد GII واحدةً من أكبر الشركات الرائدة في مجال الإستثمار البديل. وتزيد قيمة الأصول التي تديرها الشركة على 4.5 مليارات دولار، تسعى من خلالها إلى تقديم عائدات عالية، وقيمة طويلة الأجل للمستثمرين والمساهمين، من خلال الإستثمار في فرص رائعة لتحقيق الدخل والنمو.

تؤمن شركة GII بفكرة "الابتكار الهادف لتحقيق الغرض"، وبالتالي تعمل على تحقيق استدامة المنظومة التي تعمل فيها. وتحت قيادة فريق إداري ملتزم يدعمه مساهمون بارزون من المنطقة، توظف GII رأس المال الخاص ضمن فئات أصول بديلة متنوعة، مثل العقارات والملكية الخاصة، ورأس المال الإستثماري. وأبرز مستثمرين الشركة هم أصحاب الثروات الضخمة والشركات العائلية والبنوك والمؤسسات وصناديق الثروة السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا.

يقع المقر الرئيسي لشركة GII في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتخضع جهاتها في الإمارات لتنظيم هيئة الأوراق المالية والسلع وسلطة دبي للخدمات المالية وسلطة تنظيم الخدمات المالية.

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