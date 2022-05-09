بنظم لفريق شركة Galaxkey متخصصون جدد، مع زيادة التركيز على السوق المتنامي في المنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت شركة “Galaxkey”، المزود الرائد عالميًا في مجال حلول أمن البيانات، عن تعيين السيد "سانجيت كابي" في منصب المدير التقني للشركة، وذلك لدعم أعمال شركاء القنوات والعملاء في تصميم وتنفيذ الحلول المقدمة في منطقة الشرق الأوسط.

يتمتع "كابي" بأكثر من 18 عامًا من الخبرة، و شغل العديد من المناصب البارزة في مجال الدعم الفني والتدريب. وقبل الانضمام إلى Galaxkey، عمل "كابي" لدى شركة IBM في الهند لمدة 13 عامًا كمهندس توصيل للحوسبة السحابية. وخلال فترة عمله في IBM، تم تكريم "كابي" لجهوده وتم ضمة كذلك لقاعة المشاهير بالشركة. وقبل IBM أمضى "كابي" عامين مع HP India وعمل خلال تلك الفترة كمستشار تقني.

وتعليقًا على التعيين الجديد، قال "ياشان كوبر"، العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والهند لدى شركة Galaxkey: "كابي هو الشخص المثالي لشغل المنصب الجديد، بفضل خلفيته التعليمية وخبرته العملية. ونرحب به ضمن فريق العمل ونحن على ثقة من أنه سيكون إضافة قيمة، وسيصبح جزءًا لا يتجزأ من الفريق وسيقود البنية التحتية الأمنية للشركة وإدارة العملاء إلى المستوى التالي ".

إلى جانب قيام "كابي" بالتعامل مع الجوانب التقنية من البداية إلى النهاية للمنتج وعمليات ما قبل البيع، سيقدم كذلك ورش عمل تدريبية منتظمة لكل من شركاء القنوات والعملاء.

وصرح "كابي"، وقال: "يسعدني الانضمام إلى شركة Galaxkey وتحمل مسؤولية هذا المنصب المثير، وأتطلع إلى العمل مع الشركاء والعملاء لتعزيز قدرتهم على الصمود السيبراني. أنا على ثقة بأن معرفتي وخبرتي في الصناعة ستجعلني قادرًا على مساعدة الشركة في مواجهة تحديات عمل البيئة التجارية اليوم وتنمية الأعمال التجارية في منطقة الشرق الأوسط".

#بياناتشركات

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عن Galaxkey:

Galaxkey شركة بريطانية لأمن البيانات، يقع مقرها الرئيسي في المملكة المتحدة، وتتم إدارة الأعمال في الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال مكتبها في دبي. ومن خلال نظامها الأساسي الشامل الذي يوفر مزيجًا فريدًا من "الأمن - الاستخدام البسيط - الأسعار الاقتصادية" ، تلبي حلول Galaxkey متطلبات الشركات عبر مجموعة من حماية البيانات غير المهيكلة - تشفير البريد الإلكتروني والتحكم فيه، وتشفير الملفات / المجلدات والمشاركة الآمنة ، ومساحة العمل الرقمية والإلكترونية توقيع الوثيقة.

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للتواصل الإعلامي:

سانجيف كانت

شركة فيستار للعلاقات العامة

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