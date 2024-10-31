دبي، الإمارات العربية المتحدة: انضمت كيت ميدتون، الرئيس التنفيذي لشركة أكورن ستراتيجي، إلى مجلس أمناء مؤسسة خبراء التواصل والعلاقات العامة المستقبليينFuture Communicators Foundation (FCF) ، وهي مبادرة تم إطلاقها من قبل"بي آر ترست The PR Trust ".

وكأحد رواّد الصناعة، مع خبرة تمتد لأكثر من 20 عاماً في مجال التسويق الاستراتيجي والاتصال، حظيت كيت بترحيب حار في مجلس الأمناء. وبهذه المناسبة، قالت كيت، والتي تشغل أيضاً منصب رئيس جمعية الشرق الأوسط للعلاقات العامة (مبرة )، وعضو المجلس التنفيذي لجمعية التسويق: "يسعدني ومن دواعي فخري الانضمام إلى مجلس أمناء "بي آر ترست"، والعمل مع مؤسسة مرموقة تدعم التواصل والاتصال والعلاقات العامة. إن مهمة "بي آر ترست" المتمثلة في تمكين وتطوير المهنيين الطموحين والقادة الشباب والارتقاء بخبراتهم في مجال العلاقات العامة والاتصال تتوافق تماماً مع رحلتي المهنية، ومع قيمنا في شركة أكورن ستراتيجي. ومن خلال توفير المعرفة والخبرات وفرص التواصل والمنح الدراسية، تعمل "بي آر ترست"على تأسيس جيل جديد من خبراء الاتصال الذين سيقودون التغيير الاجتماعي الإيجابي على مستوى العالم. ويشرفني أن أساهم في هذه المبادرة الحيوية وأتطلع إلى العمل مع هذا المجلس المتميز لتعزيز رؤيتنا المشتركة نحو مجتمع عالمي متعاطف ومستدام."

وكجزء من التزام شركة أكورن تجاه مؤسسة خبراء التواصل والعلاقات العامة المستقبليين (FCF)، ستقوم الشركة برعاية منحة دراسية سنوية بقيمة 2500 دولار أمريكي على مدى 4 سنوات. وسيتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة خلال الأشهر المقبلة. وتتماشى هذه المبادرة مع قيم أكورن ستراتيجي، من خلال الاستثمار في التعليم ورعاية المواهب لدفع عجلة التغيير الاجتماعي الإيجابي.

وقالت كيت "نحن سعداء جداً في أكورن ستراتيجي لرعاية هذه المنحة، والتي تعكس التزامنا برعاية الجيل القادم من المتخصصين في الاتصالات التسويقية ممن يتمتعون بالشخصية القيادية والابتكار والنزاهة. ومن خلال توفير الدعم المالي وفرص الإرشاد، نهدف إلى تمكين القادة الطموحين لإحداث تأثير فعال في مجتمعاتهم وخارجها. ونتطلع قدماً لرؤية الإنجازات الرائعة التي سنحققها حتماً من خلال هذه المبادرة ".

وقد تأسست "أكورن ستراتيجي" في عام 2010، وهي شركة تعتمد على التفكير والتخطيط الاستراتيجي وتتبنى التفكير الإبداعي المتكامل في مجال التسويق، والعلاقات العامة، والاتصالات الرقمية. مع مكاتب تقع في أبوظبي، دبي، لندن، جاكرتا، ملبورن، وبيرث، توسعت أكورن بسرعة كبيرة تحت إشراف وقيادة كيت ميدتون. وفي أقل من ثلاث سنوات، تضاعف حجم "أكورن ستراتيجي" ثلاث مرات، وحصلت على اعتراف دولي وفازت بالعديد من الجوائز في هذا المجال، بما في ذلك جوائز من MEPRA، MENTL، PRCA، و Transform.

وأضافت كيت: "لقد التزمت شركة أكورن ستراتيجي منذ فترة طويلة بإحداث تأثير إيجابي يتجاوز الأرباح، كما يبرز تأثيرنا الاجتماعي من خلال سعينا للحصول على شهادة "بي كورب B-Corp"، مما يعكس جهودنا الدؤوبة لتحقيق الاستدامة، وتعزيز ممارسات العمل الأخلاقية، ودعم رفاهية موظفينا وعملائنا".

وتابعت كيت: "تعكس مبادراتنا الحائزة على جوائز في مجال الصحة النفسية، والتي تم الاعتراف بها من قبل جوائز Mentl، الجهود التي تبذلها أكورن، إضافةً إلى دعمنا للمبادرات المجتمعية ومبادرات المسؤولية المجتمعية للشركات والعمل التطوعي". ومع فريق عمل ينتمي إلى أكثر من 15 جنسية ويتحدث لغات متعددة، تدعم أكورن ستراتيجي التنوع في مكان العمل، وتتبنتى نهجاً إبداعياً وثقافياً في جميع حملاتها التسويقية.

نبذة عن أكورن استراتيجي

أكورن استراتيجي هي وكالة متكاملة للتسويق والعلاقات العامة والاتصالات الاستراتيجية والرقمية، حائزة على جوائز مرموقة، وتتمتع بحضور عالمي. توفر الدعم للمتعاملين في مختلف الصناعات من خلال خدماتها التي يقدمها نخبة من الخبراء والمحترفين عبر مكاتبها في لندن وبيرث وملبورن وأبوظبي ودبي وجاكرتا.

تأسست أكورن استراتيجي عام 2010، وسرعان ما تميّزت بملف عالمي وحضور قوي. حيث ساعدت المتعاملين على النمو وتحقيق أهدافهم المهنية، من خلال نهجها القائم على الأدلة والحلول التسويقية المخصّصة، التي يقدمها فريق محترف من مستشاري التسويق المحترفين، والمتخصصين من أصحاب الخبرات الكبيرة.

تشمل خدمات أكورن استراتيجي؛ استراتيجيات التسويق، والعلاقات العامة، والاتصال، والتوظيف، وخدمات الإعارة.

نبذة عن مؤسسة خبراء التواصل والعلاقات العامة المستقبليين (FCF)

توفر مؤسسة خبراء التواصل والعلاقات العامة المستقبليين (FCF) للمهنيين الشباب الطموحين منحاً دراسية وفرصاً للتعلّم وبرامج توعية تعزز مهارات الاتصال في مجال المسؤولية المجتمعية تجاه الاستدامة والمناخ. تعد مؤسسة خبراء التواصل والعلاقات العامة المستقبليين (FCF) مبادرة من "بي آر ترست - The PR Trust" ، وهي منظمة غير ربحية 501(c)(6) توفر فرص المعرفة والتواصل، ومنح دراسية للطلاب وبرامج جوائز لتعزيز وتمكين المهنيين الطموحين والقادة الشباب في مجال الاتصال والعلاقات العامة.

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