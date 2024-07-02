القاهرة: تم اختيار السيد مبارك المنصوري، الرئيس التنفيذي لقطاع الوجبات الخفيفة والعلاقات الحكومية في مجموعة أغذية، عضواً في لجنة تحكيم النسخة الرابعة من جوائز مصر لرواد الأعمال ، وذلك بلجنة التميز في التواجد العالمي والتصدير تقديرًا لخبرته الواسعة في مجالي الاقتصاد الأقليمي وريادة الأعمال.

تأتي مشاركة مبارك المنصوري كعضوٍ في لجنة تحكيم النسخة الرابعة من جوائز مصر لرواد الأعمال، تأكيداً على جهود مجموعة أغذية الحثيثة في مجال التصدير، ودفع عجلة التنمية الإقليمية في قطاع الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وما بعدها. حيث تتواجد المجموعة في 65 سوقاً حول العالم عن طريق محفظة منتجاتها المتنوعة التي تحتوي

علي 35 منتجاً. ليس هذا فحسب، بل تعمل مجموعة أغذية على اتخاذ مصر كمركز تصدير إقليمي لمنتجاتها.

وفي هذا السياق، قال السيد مبارك المنصوري: "سعينا الدائم في مجموعة أغذية للتوسع والاهتمام الخاص بالسوق المصري واتخاذه كمصدر تصدير إقليمي لمنتجاتنا هو جزء من رؤيتنا الاستراتيجية لتعزيز مكانتنا في السوق الإقليمية والعالمية. إنّ مشاركتنا في لجنة تحكيم جوائز مصر لرواد الأعمال تأتي تجسيدًا لالتزامنا بدعم رواد الأعمال المصريين، وتكريمًا للشركات التي سطّرت قصص نجاحٍ مُلهمة في التوسع الخارجي وتعزيز الصادرات المصرية. ونؤمن أنّ هذه الجوائز تُمثل منصةً مثاليةً لتشجيع الابتكار وتحفيز النمو الاقتصادي، مُسهمةً في ترسيخ مكانة مصر كمركزٍ رائدٍ للأعمال والتجارة في المنطقة."

هذا ويعدّ المنصوري من الشخصيات الرائدة في مجال الأغذية والمشروبات في المنطقة، حيث يتمتع بخبرة واسعة تمتد لأكثر من 20 عامًا في هذا المجال. وقد لعب دورًا هامًا في تحقيق نجاحات هائلة في مختلف المجالات، بدءًا من رئاسته لقسم الموارد البشرية في مجموعة أغذية وصولاً إلى رئاسته لقطاع الوجبات الخفيفة والعلاقات الحكومية في المجموعة، مما أهّله للمساهمة في التوسع في الأسواق العالمية وتعزيز صادرات المجموعة ومعدل أرباحها. يشارك المنصوري في تقييم المرشحين لجائزة التميز في التواجد العالمي والتصدير، والتي تهدف إلى تكريم الشركات التي حققت نجاحاً ملحوظاً في التوسع في الأسواق الخارجية وتعزيز الصادرات المصرية.

بالإضافة إلى ذلك، تُعدّ مشاركة المنصوري في هذه النسخة تجسيدًا لالتزام جوائز مصر لرواد الأعمال باختيار شخصيات متميزة وذات خبرة واسعة في مجال الأعمال، للمساهمة في تقييم المرشحين بشكل عادل وشفاف.

جدير بالذكر أن مسابقة جوائز ريادة الأعمال في مصر "EEA" تقام للعام الرابع على التوالي، لمساندة رواد الأعمال المصريين في مختلف المجالات بهدف تسليط الضوء على النماذج المتميزة من رواد الأعمال الذين أحدثوا تغييراً إيجابياً في مجتمعاتهم، وإلهام الأجيال القادمة من المبتكرين وصناع التغيير، والاحتفال بأبرز رواد الأعمال والاعتراف بإنجازاتهم بحضور نخبة من أكبر الخبراء في ريادة الأعمال في مصر وأصحاب المشروعات الأخرى، مما سيعزز من عملية الابتكار وتبادل الخبرات.

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